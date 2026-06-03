身体的な問題は解消したが、欧州制覇を逃した精神的負担は25歳の選手にとって依然として大きな壁だ。アーセナルは全面的にサポートしている。しかし代表キャンプでは、優勝したPSGのチームメイト5人と再会することになる。ウスマン・デンベレ、ブラッドリー・バルコラ、デシレ・ドゥエ、ウォーレン・ザイール＝エメリー、ルーカス・エルナンデスはトロフィーを手に上機嫌で合流した。

この明暗の差について、デシャン監督は、信頼するディフェンダーが代表戦に集中し直すための精神回復の重要性を強調した。監督は「決勝に出場した6人のうち5人は笑顔だった。盛大に祝っていたようだ。ウィリアムにとってはそれが難しかった」と語った。