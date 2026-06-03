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ディディエ・デシャン監督は、ウィリアム・サリバの負傷について楽観的な見通しを示し、ワールドカップ出場への望みは残っているとした。同時に、チャンピオンズリーグ決勝の敗退を忘れるよう選手に促した。
デシャン監督、サリバのコンディションに楽観的な見通し
チャンピオンズリーグ決勝で120分間プレーしたアーセナルのセンターバック、サリバは背中の痛みで心配されたが、月曜の検査でフランス代表招集が可能となった。水曜に取材に応じたデシャン監督は、長期離脱はなく、コートジボワール戦でも起用できたと明かした。 デシャンは「ウィリアムは調子が良い。明日でもプレーできたが、今回は休ませる。選手管理のためだ」と説明した。
- AFP
チャンピオンズリーグでの悔しさを乗り越えて
身体的な問題は解消したが、欧州制覇を逃した精神的負担は25歳の選手にとって依然として大きな壁だ。アーセナルは全面的にサポートしている。しかし代表キャンプでは、優勝したPSGのチームメイト5人と再会することになる。ウスマン・デンベレ、ブラッドリー・バルコラ、デシレ・ドゥエ、ウォーレン・ザイール＝エメリー、ルーカス・エルナンデスはトロフィーを手に上機嫌で合流した。
この明暗の差について、デシャン監督は、信頼するディフェンダーが代表戦に集中し直すための精神回復の重要性を強調した。監督は「決勝に出場した6人のうち5人は笑顔だった。盛大に祝っていたようだ。ウィリアムにとってはそれが難しかった」と語った。
大会前の期待値管理
代表戦31試合出場を誇るディフェンスの要サリバを最高の状態で保つことは、コーチ陣の最優先課題だ。医療チームは数日間、クラブシーズンの疲労が残っていないか観察する。背中の休息のためコートジボワール戦は欠場するものの、スタッフは楽観視している。 直後にエキシビションマッチに出場させることは不必要なリスクとみなされている。大会開幕までに守備の要である彼が心身ともに完全に回復することが最優先だ。
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サリバの今後はどうなるのか？
サリバは、代表チームがコートジボワールと対戦中でも個別リハビリを続ける。月曜の北アイルランド戦で出場し、試合感覚を取り戻す見込みだ。6月16日のセネガルとのワールドカップ初戦へ、万全を期している。