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ディディエ・デシャン監督はワールドカップ優勝の「圧倒的本命」を挙げつつ、フランス代表が最も強いという見方は否定した。
スペインが優勝候補の筆頭に浮上した
2022年ワールドカップ準優勝チームを率いるデシャン監督は、フランス代表が優勝候補と目される中でも「本命はスペイン」と述べた。チームを取り巻く期待を冷静に受け止め、今は別の欧州強豪が世界基準だと示唆した。
試合前会見で彼は「優勝候補はスペインだ。フランスもタイトルを狙うが、道のりは長い。メンバー一新でもポテンシャルは高い。フランスが他より強いとは思わない。明確な候補はスペインだ」と語った。
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UCL勝利後のデンベレのコンディション最新情報
デシャン監督の戦術では、ウスマン・デンベレが依然として重要な存在だ。バロンドール受賞者である彼は、パリ・サンジェルマンがチャンピオンズリーグ連覇を達成した今シーズンも素晴らしい活躍を見せた。しかし、過密日程を乗り切る上で、彼の度重なる怪我歴は代表スタッフにとって依然として懸念だ。
「ウスマンは代表でも早くから起用されたが、怪我に悩まされてきた」とデシャンは語る。 「PSGではバロンドール受賞で注目されている。彼は集中力が高く、クラブで見せるように決定的なプレーをしたいと意欲を示している。怪我で多くの試合を欠場してもだ。我々はチャンピオンズリーグ優勝を祝う時間を与えた。最高のコンディションのウスマンがいれば、大きなプラスになる」
2002年のセネガル戦の悪夢を払拭する
フランスはセネガルとの試合で大会をスタートする。このカードは2002年W杯を思い出す。当時、セネガルは開幕戦で王者フランスを1-0で破り、大波乱を巻き起こした。しかしデシャン監督は「リベンジ」を否定し、「今の代表の多くはあの時まだ生まれていなかった」と語った。
「セネガルは世界屈指のチームだ。高い個人技、トップクラブでプレーする選手、強力な中盤、そして走力和技術が備わっている」とデシャン監督は語った。「互いに相手を知り尽くしている。高いレベルの試合になるだろう。私の選手たちは2002年生まれではない。リベンジではない。24年前のことだ。今は新しいページを開く時だ。 今回は結果が我々に味方するよう、全力を尽くすつもりだ」
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ワールドカップ開幕戦に向けた厳しい試練
フランス代表監督は、目前の難題を十分に認識している。優勝候補にはスペインを挙げつつ、当面の壁は「最大限の敬意を払うべき相手」と語るセネガル代表だ。フランス陣営は、先を見据えるよりグループステージを集中してスタートさせることに注力している。
「セネガルは強豪で、堅実なチームだ。他の有力国に引けを取らない。難しい試合になる。初戦から厳しい試練だが、すぐに準備を整える」と語った。