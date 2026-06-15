ディディエ・デシャン監督はワールドカップ優勝の「圧倒的本命」を挙げつつ、フランス代表が最も強いという見方は否定した。

デシャン監督の戦術では、ウスマン・デンベレが依然として重要な存在だ。バロンドール受賞者である彼は、パリ・サンジェルマンがチャンピオンズリーグ連覇を達成した今シーズンも素晴らしい活躍を見せた。しかし、過密日程を乗り切る上で、彼の度重なる怪我歴は代表スタッフにとって依然として懸念だ。

「ウスマンは代表でも早くから起用されたが、怪我に悩まされてきた」とデシャンは語る。 「PSGではバロンドール受賞で注目されている。彼は集中力が高く、クラブで見せるように決定的なプレーをしたいと意欲を示している。怪我で多くの試合を欠場してもだ。我々はチャンピオンズリーグ優勝を祝う時間を与えた。最高のコンディションのウスマンがいれば、大きなプラスになる」