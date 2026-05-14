Getty Images Sport
翻訳者：
ディディエ・デシャン監督が発表したフランス代表W杯メンバー26人から、レアル・マドリードのMFが外れた。同選手は今シーズン苦戦していた。
デシャン監督、カマヴィンガ招集外しの理由を説明
カマヴィンガの代表落選はフランス陣営に衝撃を与えた。彼は2022年W杯決勝でアルゼンチンに敗れたチームで途中出場した主力だった。それでも木曜発表のデシャン監督の招集メンバーから外れた。監督は「試練の期間」と表現し、最終選考に残れなかったと説明した。
デシャン監督は「今シーズンのパフォーマンスとけがが響いた。そのポジションは競争が激しい」と説明。「カマも落胆している。彼はまだ若い。3月には代表に選ばれていた。彼の能力を疑っているわけではない。私に腹を立てるのは当然だ。彼の気持ちは理解できる」と語った。
- Getty Images Sport
予想外の収録曲と新世代
一部のベテランが外れたが、デシャン監督は「レ・ブルー」に新風を吹き込み、13人が初出場する。クリスタル・パレスのFWジャン＝フィリップ・マテタとヴォルフスブルクのラクロワが特に注目される。
「マテタは代表でもクラブでも結果を残している。2か月試合に出ていなかったのに20得点を挙げた。異なるタイプで、いつか必要になるかもしれない」とデシャン監督は説明した。
ミカエル・オリゼやワレン・ザイール＝エメリーのような若者には「緊張するな。だが君たちがいるだけでチームに新風を吹き込む」と語りかけた。オリゼについては「序盤は苦戦したが、今は驚異的な存在。準備はできている」と太鼓判を押した。 ただの新人ではなく、成熟度が問われる。感情をコントロールすることが大切だ。ワールドカップほど大きな舞台はない。我々は彼らを支える」
キャプテンとムバッペの二役
キリアン・ムバッペは、ストライカー兼キャプテンとしてチームの中心的存在だ。デシャン監督は、彼がレアル・マドリードで受ける批判やプレッシャーについて「マネジメントすべき問題はない」と一蹴。「ワールドカップには特有の事情やメディア対応がある。 私が気にするのは、彼が常にピッチに立てるわけではないということ。重要なのは、ピッチ上でキリアンが万全であることだ」とデシャン監督は語った。
- AFP
デシャンにとっての最終章となるのか？
7度目のメジャー大会を控えるデシャン監督は、2018年W杯優勝やユーロ2016、2022年W杯決勝進出などフランス代表を率いてきた。この最後の大会に特別な感慨があると認めた。
「多くの別れが訪れることを理解している」と彼は語った。「特別な感情だ。記者会見では一言一句が誤解される恐れがあるため感情を表に出さないが、それを受け入れている。過去の成果はすでに過去だ。良い仕事をしてきたと思うから、14年間もこの位置にいられる。今はすべてのエネルギーをワールドカップに注いでいる」