一部のベテランが外れたが、デシャン監督は「レ・ブルー」に新風を吹き込み、13人が初出場する。クリスタル・パレスのFWジャン＝フィリップ・マテタとヴォルフスブルクのラクロワが特に注目される。

「マテタは代表でもクラブでも結果を残している。2か月試合に出ていなかったのに20得点を挙げた。異なるタイプで、いつか必要になるかもしれない」とデシャン監督は説明した。

ミカエル・オリゼやワレン・ザイール＝エメリーのような若者には「緊張するな。だが君たちがいるだけでチームに新風を吹き込む」と語りかけた。オリゼについては「序盤は苦戦したが、今は驚異的な存在。準備はできている」と太鼓判を押した。 ただの新人ではなく、成熟度が問われる。感情をコントロールすることが大切だ。ワールドカップほど大きな舞台はない。我々は彼らを支える」