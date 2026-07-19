試合後の記者会見で問われたデシャン監督は、ピッチ上で見られた無礼な態度にも動じず、外交的な姿勢を保った。

57歳の監督は、そのMFの態度を問われ、「今日は報復しない」と述べた。「選手たちは理解している。私は誰かを責めるつもりはない。

とはいえ、私はいつも彼らに言っている。彼らにはそれを消化する時間が必要だった。しかし、それは私のミスだった。試合の最初から別の選択をすべきだった。そうすれば、状況はもっとうまくいったかもしれない。

「誰もがパフォーマンスで評価される。もっと良いプレーができた選手もいる。彼らの今後の活躍を願っている。」