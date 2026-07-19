AFP
翻訳者：
ディディエ・デシャン対ラヤン・シェルキ！フランス代表監督がまたもワールドカップでの対決に言及。退任する監督は、不満を抱えるマンチェスター・シティのスターとの「因縁の決着」を拒否した。
マイアミでの高得点劇、そして悲劇
フランス代表監督として14年間率いたデシャン監督は、10得点が生まれた乱戦を目の当たりにした。 「スリー・ライオンズ」は前半だけで4点を奪った。後半、ムバッペとバルコラのゴールで「レ・ブルー」が追い上げたが、サカのハットトリックとベリンガムの独走弾でイングランドが6－4で勝利した。
特に前半の水分補給タイムではフランス陣営に明らかな規律の欠如が見られ、デシャン監督はタッチライン沿いでシェルキに戦術を指示しようとしたが、22歳のMFはあからさまに反抗的な態度を示した。
- Getty/GOAL
デシャン監督は責任転嫁を拒否した
試合後の記者会見で問われたデシャン監督は、ピッチ上で見られた無礼な態度にも動じず、外交的な姿勢を保った。
57歳の監督は、そのMFの態度を問われ、「今日は報復しない」と述べた。「選手たちは理解している。私は誰かを責めるつもりはない。
とはいえ、私はいつも彼らに言っている。彼らにはそれを消化する時間が必要だった。しかし、それは私のミスだった。試合の最初から別の選択をすべきだった。そうすれば、状況はもっとうまくいったかもしれない。
「誰もがパフォーマンスで評価される。もっと良いプレーができた選手もいる。彼らの今後の活躍を願っている。」
冷え込んだ出会いの歴史
北米開催の大会で起きた今回の衝突は、単発の出来事ではなかった。両者の緊張は大会早期から高まっていた。ベスト32のスウェーデン戦で、マンチェスター・シティの選手が終盤に途中出場を指示された際、監督を無視したように見えた。
シェルキの不満は、大会を通じて出場時間が限られていることに起因するとみられる。プレミアリーグ屈指の才能を持つプレイメーカーながら、彼は大会の大半を控えで過ごし、攻撃の役割ではマイケル・オリゼやブラッドリー・バルコラが優先的に起用されていた。
- (C)Getty Images
ラビオ、許しがたい行動を非難
チーム内の摩擦は監督とシェルキだけにとどまらず、ベテランMFエイドリアン・ラビオも前半のチームプレーを痛烈に批判した。 「前半の入り方は恥ずべきものだった」とラビオ。「一部の選手には、これまで見たことのない振る舞いがあった。残念だ。良いプレーを見せられる最後の試合だったのに。
スペイン戦の敗北で失望は大きかったが、それでもやるべきことはあった。ずさんなプレーに満足してはいけない。前半のプレーは到底許容できるものではなかった」
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