ジダンはフランス代表監督として素晴らしいスタートを切っており、最初の4試合で3勝1分けと無敗を維持している。スタッド・ドゥ・フランスのサポーターは、このレジェンドを温かく迎え入れ、ピッチ上での見応えあるパフォーマンスの中でその名を連呼している。

しかし、かつて代表でチームメートだったピレスは、前監督デシャンを擁護せざるを得ないと感じている。ピレスは、ジダン新体制への圧倒的な称賛が集まる中で、最近デシャンに向けられている批判は不公平なものになっていると考えている。