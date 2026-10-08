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「ディディエ・デシャンを忘れるな！」 ロベール・ピレス、フランスの新時代突入で過熱するジネディーヌ・ジダン待望論に反論
ジダン、フランスで明るいスタートを切る
ジダンはフランス代表監督として素晴らしいスタートを切っており、最初の4試合で3勝1分けと無敗を維持している。スタッド・ドゥ・フランスのサポーターは、このレジェンドを温かく迎え入れ、ピッチ上での見応えあるパフォーマンスの中でその名を連呼している。
しかし、かつて代表でチームメートだったピレスは、前監督デシャンを擁護せざるを得ないと感じている。ピレスは、ジダン新体制への圧倒的な称賛が集まる中で、最近デシャンに向けられている批判は不公平なものになっていると考えている。
- Getty Images Sport
ピレスが事実関係を明らかにする
ピレスは最近メスで行われた自身のジュビリーで、公衆はデシャンが長期政権の中で成し遂げたことを見過ごしてはならないと強調した。元アーセナルのスターは、デシャンが現在のチームのエリートとしての地位を築く上で極めて重要な役割を果たしたと訴えた。
「我々が話しているのはジダン、サッカー界がこれまで生み出してきた中でも最も偉大な選手の一人だ」と、ピレスは『Foot01』に引用される形で語った。「彼は現在、レアル・マドリーで複数のタイトルを獲得し、指導者としても自らを証明している。
「とはいえ、ディディエ・デシャンがあの長年で成し遂げたことを忘れてはならない。だからこそ、これは新たな章の始まりだ。サッカーは非常に見ていて楽しい。選手たちは素晴らしい。このことは誰もが見て、気づいていることだと思う」
1998年のレジェンドたちが築いた遺産
デシャンは以前、実績ある勝負師としての評価を築いていたが、その現実的なスタイルは、現在ジダンの下で披露されている流動的なフットボールと比べられ、ときに批判を浴びていた。ピレスは、2010年ワールドカップでのグループステージ敗退後、どん底の状態にあった代表チームの再建に、1998年ワールドカップ優勝メンバーが代々貢献してきたことを強調した。
「われわれには本当に素晴らしい監督がいる。だが重要なのは、ジズーであれ、ディディエであれ、ロロ［ローラン・ブラン］であれ、1998年組の一員がフランス代表監督になるのを見ると、私たちはみんなうれしいということだ」とピレスは述べた。
- AFP
新時代へと歩みを進める
フランスは今や驚異的な選手層の厚さとワールドクラスのタレントを誇っており、ジダン体制への移行は代表チームにとって刺激的な次の章の幕開けとなる。チームは国際サッカー界の頂点での地位を維持すべく、勢いをさらに高め続けている。
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