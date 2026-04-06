多くの専門家が、ムバッペ、デンベレ、マイケル・オリゼといった世界的スターたちの個性を調和させるのは頭痛の種になると指摘する一方で、デシャン監督の見方は異なる。フランス代表の指揮官は、彼ら個人の圧倒的な実力のおかげで、自身の仕事はフランスサッカーの下部組織で働く人々よりもはるかに単純だと考えている。

先週のブラジルとの親善試合で、ムバッペとデンベレが連携して先制点を挙げ、その後オリゼがヒューゴ・エキティケへのアシストを決め、フランスが2-1で勝利を収めた数日後、デシャン監督は自身の役割に関する一般的な誤解について言及した。

「『キリアン・ムバッペ、マイケル・オリゼ、ウスマン・デンベレを率いるのは大変でしょう』とよく聞かれます。しかし、リーグ1、リーグ2、あるいはシャンピオナ・ナシオナルで若手選手やコーチを指導する方が、はるかに難しいと思います。なぜなら、そこでは全く異なる問題に直面するからです」と彼は説明した。



