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ディディエ・デシャンは、フランスの英雄たちが「自分を過信しない」ため、キリアン・エムバペ、ウスマン・デンベレ、マイケル・オリゼの指導は容易だと説明している
スーパースターはアマチュアよりも扱いやすい
多くの専門家が、ムバッペ、デンベレ、マイケル・オリゼといった世界的スターたちの個性を調和させるのは頭痛の種になると指摘する一方で、デシャン監督の見方は異なる。フランス代表の指揮官は、彼ら個人の圧倒的な実力のおかげで、自身の仕事はフランスサッカーの下部組織で働く人々よりもはるかに単純だと考えている。
先週のブラジルとの親善試合で、ムバッペとデンベレが連携して先制点を挙げ、その後オリゼがヒューゴ・エキティケへのアシストを決め、フランスが2-1で勝利を収めた数日後、デシャン監督は自身の役割に関する一般的な誤解について言及した。
「『キリアン・ムバッペ、マイケル・オリゼ、ウスマン・デンベレを率いるのは大変でしょう』とよく聞かれます。しかし、リーグ1、リーグ2、あるいはシャンピオナ・ナシオナルで若手選手やコーチを指導する方が、はるかに難しいと思います。なぜなら、そこでは全く異なる問題に直面するからです」と彼は説明した。
- AFP
真に世界トップクラスの人材が持つ強み
デシャン監督は、指導における最大の難点は、自分の能力を過大評価している選手たちへの対応にあると主張した。57歳の同監督によれば、フランス代表の攻撃トリオは高い自己認識を持っているため、チーム内に摩擦を生じさせることなく、常に目標に集中し続けることができるという。
『レキップ』が配信した動画の中で、デシャン監督はトップクラスの選手と、自分の実力を確立できずにいる選手との明確な違いを強調した。「私には利点がある。それは彼らが優秀だということだ……問題は、自分は優秀だと思い込んでいるが、実際にはそれほど優秀ではない選手たちを管理することだ」と、元チェルシーおよびユヴェントスのMFは率直に述べた。
ムバッペの「エゴ」という通説を払拭する
フランスのメディアで繰り返し取り上げられているテーマの一つが、レアル・マドリードのスター選手ムバッペの「個人主義的」な姿勢だ。しかし、デシャン監督はキャプテンを擁護し、彼を「自己中心的」とレッテルを貼る人々は、代表チームが一体となって機能しているという全体像を見失っていると主張した。
「断言できるが、彼ら全員、とりわけキリアン・ムバッペは――たとえ彼が自分勝手だと思われているとしても――自分たちが集団の一員であると考えている。彼も他の選手たちと同様、試合の行方を左右する存在ではあるが、決定的な役割を果たす選手であっても、集団の存在が必要なのだ」とデシャン監督は続けた
- AFP
更衣室では、見栄よりも現実を重視する
デシャン監督によれば、フランス代表チーム内の調和が保たれている秘訣は、主力選手たちに自惚れがないことにある。自分たちの実力を正確に把握しているからこそ、才能に乏しく不安を抱えがちなチームを崩壊させかねない「慢心」という落とし穴を回避できているのだ。
デシャン監督は、攻撃陣の精神的な明晰さを称賛して締めくくった。「彼らは自分を過大評価せず、自分たちが優秀であり、トップクラスの選手であることを理解している。問題は、自分は優秀だ、あるいは非常に優秀だと自負しているが、実際にはそれほどでもない選手たちを管理することだ」とデシャン監督は付け加えた。
ワールドカップが近づく中、デシャン監督は、自身にとって最後の大会となるこの大会で再びタイトルを獲得し、監督職を退くことを目指しており、この3人がピッチ上で調和を保ち続けることを期待している。