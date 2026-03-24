ディディエ・デシャンは今後どうなるのか？ フランス代表監督は、ワールドカップ後にジネディーヌ・ジダンに後を譲る準備を進める中、「自由があり、いくつかの選択肢がある」と語った。

先日のインタビューで、退任を控えた同監督は、ベンチを離れるか、あるいは役員としての役割に就くかについて問われると、驚くほど率直に語った。フランスのサポーター団体に向けて、デシャン監督は次のように述べた。「ワールドカップ後の私の将来は、別のクラブや代表チームの監督になることでしょうか？ 分かりません。フランスサッカー連盟の会長？ いいえ。引退？ 分かりません。まだ何も決めていません。

「私には自由があるし、いくつかの選択肢もある。時間をかけて考えているのは、今のところ、今年の夏までが唯一重要なことだと考えているからだ。その後は様子を見よう。何事も否定はしない。私は前向きな性格だから、状況は変わるだろうが、きっと良い方向に向かうと自分に言い聞かせている……」