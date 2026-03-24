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ディディエ・デシャンは今後どうなるのか？ フランス代表監督は、ワールドカップ後にジネディーヌ・ジダンに後を譲る準備を進める中、「自由があり、いくつかの選択肢がある」と語った。
驚異的な成功を収めた時代の終焉
57歳のこの監督は、2012年の就任以来、フランス代表（レ・ブルー）を黄金期へと導いてきた。その最大の功績には、2018年のワールドカップ優勝と2021年のUEFAネーションズリーグ制覇が挙げられる。7月31日に契約満了を迎えるにあたり、同監督はバトンを渡す前に最後の大きな大会に向けて準備を進めており、国際サッカー界におけるこの驚くべき支配的な時代の幕を閉じようとしている。
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将来に向けて選択肢を残しておく
先日のインタビューで、退任を控えた同監督は、ベンチを離れるか、あるいは役員としての役割に就くかについて問われると、驚くほど率直に語った。フランスのサポーター団体に向けて、デシャン監督は次のように述べた。「ワールドカップ後の私の将来は、別のクラブや代表チームの監督になることでしょうか？ 分かりません。フランスサッカー連盟の会長？ いいえ。引退？ 分かりません。まだ何も決めていません。
「私には自由があるし、いくつかの選択肢もある。時間をかけて考えているのは、今のところ、今年の夏までが唯一重要なことだと考えているからだ。その後は様子を見よう。何事も否定はしない。私は前向きな性格だから、状況は変わるだろうが、きっと良い方向に向かうと自分に言い聞かせている……」
伝説の後継者が舞台裏で待機している
現監督が今後の去就を検討する中、後任の人選はほぼ決まったようだ。『ル・パリジャン』紙によると、ジダン氏は指揮を執ることで口頭合意に達したという。元レアル・マドリード監督は2021年以来無職の状態が続いており、この絶好の機会を待つために、欧州のトップクラブから寄せられた数多くの高額オファーを断ってきたと報じられている。 フランスサッカー連盟のフィリップ・ディアロ会長は先日、『ル・フィガロ』紙に対し、正式な計画が策定されていることを認めた。ディアロ会長は、このポストへの応募が5件未満だったことを明かし、伝説的なミッドフィールダーであるジダンが、国民から尊敬を集めるために求められる特定の条件に完璧に合致していると述べた。
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代表チームには過密なスケジュールが待ち受けている
監督交代が行われる前に、代表チームは過密なスケジュールをこなさなければならない。北米での大会に向けた準備は直ちに始まり、3月26日にはブラジル、そのわずか3日後にはコロンビアとの注目度の高い国際親善試合が控えている。 6月4日にはコートジボワールとの最終調整試合が予定されている。その後、レ・ブルーは大西洋を渡り、ワールドカップ・グループIの戦いに臨む。6月16日のセネガル戦で栄光への挑戦を開始し、6月22日にはFIFAプレーオフの勝者との対戦を経て、6月26日のノルウェー戦でグループステージを締めくくる。