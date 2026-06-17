試合レポートはこちら。
翻訳者：
ディディエ・デシャンはチャンピオンズリーグを見ていないのか？ フランス対セネガル戦（3-1）で目立った3つのポイント
ディディエ・デシャンはチャンピオンズリーグを見ていないのか？
スペインに続き、フランスも苦戦。ワールドカップ準優勝国は最終的には勝利したが、優勝候補は初戦で慢心を見せ、一時的に苦境に立たされた。
とはいえ、格下のカーボベルデと対戦したセネガルとは違い、フランスが3－1で勝利したことは評価できる。それでも前半のフランスは不安を残した。
デシャン監督の「慎重さ」は度を超え、チームは様子見に終始。特に目立ったのは攻撃の遅さだ。ボールを持っても持たなくても世界最速クラスのムバッペ、デンベレ、ドゥエ、オリゼがいても、ペースは上がらなかった。 とはいえ、ワールドカップのような大舞台で新戦術が生まれるとは限らない。それでも、ハイレベルなサッカーにはスピード感が不可欠だ。
後半はペースを上げ、すぐに決定機を作り3－1で勝利したものの、前半の印象は強い。これはデシャン、ルイス・デ・ラ・フエンテ、アンチェロッティ各監督への警鐘だ。
第2戦まで時間はある。その前に、バイエルンやパリ・サンジェルマンのCL試合を見て、現代サッカーがどう「祝われる」かを再確認すべきだ。
- AFP
キリアン・ムバッペには何でも許される
とはいえ、前半のフランス代表の精彩を欠いたプレーを、ただデシャン監督の消極的な戦術のせいにするのは安易だ。 デシャン監督は残りの試合でも戦術を変えることはないだろう。彼のチームはいつも結果を出してきた。また、ボールを失った後に選手が追い切れず、バイエルンからレンタル移籍していたニコラス・ジャクソンにポスト直撃の好機を与えた場面もあった。これはデシャンの責任ではなく、キリアン・ムバッペ個人のミスだ。
それでも3－1の勝利後、話題になるのはムバッペの2得点と驚異的な記録だ。試合終了間際の狂気的な遠距離弾が特に印象的だった。代表99試合で58得点はフランス人最多。 これは彼のキャリアにおける新たなマイルストーンだ。さらに2026年のW杯で2得点を加えれば、ミロスラフ・クローゼのW杯通算得点記録に並ぶ。この試合で3－1の勝利を収めたフランスは、過去も現在も、そして未来も優勝候補である。
2018年ロシア大会では19歳で優勝し4得点を挙げ、最優秀若手選手に選ばれた。 2022年の決勝ではリオネル・メッシ率いるアルゼンチンと対決し、延長直前のハットトリックで3－3に追いつき、8得点を挙げて得点王にもなった。
今後数年間、世界サッカーを席巻し、メッシやC・ロナウドの後継者となるはずだった。 だが、この4年で状況は一変した。 今季レアル・マドリードで得点を量産し、主役の座を確立したものの、主要タイトルは他チームが獲得。古巣PSGもその一つだ。直近の「世界最優秀選手」はパリSGのウスマン・デンベレが受賞し、デシレ・ドゥエやバイエルンのミヒャエル・オリゼもムバッペより評価されている。 この4人は代表だけでなくクラブでも守備を楽しんでおり、その点ではムバッペより先を行っている。それでもムバッペが得点を重ねれば、ボールを失っても追わなくてもデシャン監督は許すだろう。
- AFP
次期世界最優秀選手は、FCバイエルンから生まれるかもしれない。
1981年以来、バイエルン・ミュンヘンの選手はバロンドールを受賞していない。当時世界屈指のストライカーだった現監督会メンバー、カール＝ハインツ・ルンメニゲは2年連続で受賞した。 その後、ミュンヘンでは2013年のフランク・リベリー、2020年パンデミックで中止となった式でロベルト・レヴァンドフスキが受賞を逃し、落胆の声がありました（レヴァンドフスキはその後2年連続でFIFA「世界最優秀選手」に選ばれました）。
しかし今年はFCバイエルンから再び受賞者が出る可能性がある。候補はイングランド代表のハリー・ケインとマイケル・オリゼの2人だ。 ただしケインは、イングランド代表として「黄金世代」の呼び名が伊達でないことを示さねばならない。一方オリゼは、デンベレやムバッペなど豪華フランス代表の仲間たちと競争しなければならない。しかも彼らは現在絶好調だ。
それでもオリゼとバイエルンに希望がある。セネガル戦の3-1勝利後、FIFA審査員が「マン・オブ・ザ・マッチ」に選んだのは2得点を挙げたムバッペではなくオリゼだった。当然の選択だったとはいえ オリゼのプレーは魅惑的だった。後半にデシャン監督が右サイドから中央へ彼を送り込み、試合の構図は一変。1-0のムバッペへの魔法のようなパスも供給した。とはいえ、通常、審査員は試合終了直後に得点者を選ぶことが多い。 それでも、延長戦まで審査するFIFAの審査員がオリゼの重要性を認識している以上、バロンドールを選ぶ専門家たちはとっくに気づいているはずだ。