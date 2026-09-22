現在キュラソー代表を率い、オランダ代表でも3度にわたって指揮を執った現監督は、この任命を同国サッカー界の将来にとって前向きな一歩だと公然と歓迎した。国営放送のNOSに対し、アドフォカート監督は、新指揮官の強い存在感がロッカールーム全体に即座に響くはずだと強調した。

そのスペイン人指揮官の実績と戦術的資質を評価し、アドフォカート監督は「彼は素晴らしいフットボーラーだったし、監督としても非常に優れていると思う」と語った。

さらに、元バルセロナMFが代表チームにもたらす心理的な影響について触れたベテラン指揮官は、「彼のような存在感があり、フットボーラーとして成し遂げてきたことがある人物は、選手たちに強い印象を与える」と付け加えた。