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ディック・アドフォカート氏、ロナルド・クーマンの後任として就任したシャビ・エルナンデスのオランダ代表での成功に太鼓判「素晴らしい」
シャビが初練習を指揮
オランダにとって新たな戦術時代が正式に幕を開けた。シャビが月曜日、オランダ代表の初トレーニングで指揮を執ったためだ。このスペイン人指揮官は、2026年ワールドカップ後にロナルド・クーマンが退任したことを受け、その後任として2026年8月にオランダサッカー協会（KNVB）から任命された。その注目度の高い就任は、すでに元オランダ代表監督のアドフォカートから絶賛を集めている。
- AFP
アドフォカート、監督としての存在感を称賛
現在キュラソー代表を率い、オランダ代表でも3度にわたって指揮を執った現監督は、この任命を同国サッカー界の将来にとって前向きな一歩だと公然と歓迎した。国営放送のNOSに対し、アドフォカート監督は、新指揮官の強い存在感がロッカールーム全体に即座に響くはずだと強調した。
そのスペイン人指揮官の実績と戦術的資質を評価し、アドフォカート監督は「彼は素晴らしいフットボーラーだったし、監督としても非常に優れていると思う」と語った。
さらに、元バルセロナMFが代表チームにもたらす心理的な影響について触れたベテラン指揮官は、「彼のような存在感があり、フットボーラーとして成し遂げてきたことがある人物は、選手たちに強い印象を与える」と付け加えた。
血統が戦術的青写真を強化する
アドフォカートの楽観論は、シャビの輝かしい現役キャリアに由来する。シャビはスペイン代表として133試合に出場し、ティキ・タカの司令塔として2010年ワールドカップに加え、EURO2008とEURO2012も制した。監督としては、2021年11月から2024年5月までの在任期間中に、バルセロナを2022-23シーズンのラ・リーガ優勝と、2023年のスーペルコパ・デ・エスパーニャ制覇へ導いた。この possession-based football に根差した哲学が、国際舞台でオランダのアイデンティティーを活性化させると期待されている。
- Pro Shots
ドイツの大型対戦が準備状況を試す
シャビ体制は、9月24日のUEFAネーションズリーグでオランダが宿敵ドイツと激突する一戦から、いきなり厳しい試練に直面する。この大一番は、チームが新監督の戦術的原則をどれだけ効果的に吸収したかを早い段階で測る指標となる。初戦で好結果を確保することは、勢いを生み出し、シャビの指揮下でのKNVBの野心的なビジョンを正当化する上でも依然として重要だ。
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