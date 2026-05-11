驚きの展開だ。アドヴォカート氏（78）がキュラソー代表監督に即復帰する。2月に家族の事情で辞任したが、娘の容体が改善し、復帰が可能になった。

前オランダ代表監督としてプロジェクトを再開できるよう道を譲ったフレッド・ルッテンの後任となる。

この決定は、本大会でも同氏に率いられることを望んだ選手やスポンサーの要請によるもの。アドヴォカートは6月14日、ヒューストンでのドイツとの歴史的初戦でベンチに就き、予選で始めた取り組みの集大成を指揮する。



