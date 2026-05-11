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ディック・アドヴォカートが辞任から3か月でキュラソー代表監督に電撃復帰。元オランダ代表監督はワールドカップ記録更新を狙う。
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「リトル・ジェネラル」の劇的な逆転劇
驚きの展開だ。アドヴォカート氏（78）がキュラソー代表監督に即復帰する。2月に家族の事情で辞任したが、娘の容体が改善し、復帰が可能になった。
前オランダ代表監督としてプロジェクトを再開できるよう道を譲ったフレッド・ルッテンの後任となる。
この決定は、本大会でも同氏に率いられることを望んだ選手やスポンサーの要請によるもの。アドヴォカートは6月14日、ヒューストンでのドイツとの歴史的初戦でベンチに就き、予選で始めた取り組みの集大成を指揮する。
選手とスポンサーの力
「リトル・ジェネラル」の復帰には、キュラソー代表選手たちの強い意向が反映されていた。3月の中国、オーストラリアとの親善試合で2連敗した後、選手会はギルバート・マルティナ連盟会長と電話会議を行い、ルッテン監督よりアドヴォカート監督のスタイルを望むと伝えた。
選手たちは、ルッテン体制で増えたアシスタントや医療スタッフとのコミュニケーションに苦労していたという。
さらに主要スポンサー、コレンドンのオーナーであるアティライ・ウスルも選手側を支持し、監督交代がなければ年間約100万ユーロの資金提供を停止すると通告した。
FFKは当初ルッテンの続投を主張したが、選手たちの不満と資金損失のリスクが重なり、結局はルッテンを解任した。
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フレッド・ルッテンが辞任
大会開幕を数週間後に控え、ルッテン監督は週末に退任を正式発表した。PSVやシャルケを率いた経験もある彼は、チーム状況がプロとして成功する環境でなくなったと認めた。
ルッテンは今週ウィレムスタッドでW杯最終メンバーを発表する予定だったが、辞任が決まりアムステルダム発の便には搭乗しなかった。
彼は別れの声明で、現状を残念に思うと述べつつ、チームのためには退任が唯一の論理的な選択だと主張した。「チームやスタッフ内の健全なプロフェッショナルな関係を損なうような風土があってはならない」と説明し、「時間は限られている。キュラソーは前に進まなければならない。事態がこうなってしまったことは残念だが、皆の健闘を祈っている」と結んだ。
記録的なワールドカップが待ち受けている
復帰したアドヴォカートは78歳でW杯本大会に臨み、史上最年長監督の記録を更新する。
彼は「国が必要ならいつでも応じる」と語り、今回の復帰は自身が率いて予選突破した選手たちが主導したと強調している。