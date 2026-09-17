Buzzi
翻訳者：
ディッキー・タカの恐怖！ 窮地のスパレッティが生き残りを懸ける中、ユベントスは「カミカゼ」NECの奇襲に直面へ
トリノで「ディッキー・タカ」への挑戦に直面している
苦戦が続くユベントスは、アリアンツ・スタジアムにオランダのNECを迎え、厳しいヨーロッパリーグの試練に備えている。イタリアメディアによれば、アウェーのNECはディック・シュロイダー監督が植え付けた独自の戦術的アイデンティティーを持ち、そのスタイルは親しみを込めて「ディッキー・タカ」と呼ばれている。攻撃的かつアグレッシブで、前線から激しくプレッシャーをかけるスタイルで知られるNECは、絶え間ない強度とボールへの執着的な追求によって、オランダで注目を集めてきた。
ただし、これはGKクレッタズがかつて「カミカゼ」と表現したこともあるハイリスクなアプローチであり、ホームのユベントスに突かれ得る守備の隙を生む可能性もある。
- Insidefoto
ユベントスが浮上のきっかけを求める中、スパレッティ監督に高まるプレッシャー
ユヴェントスは今季セリエAで初黒星を喫したサッスオーロ戦を受け、厳しいプレッシャーの中でこの一戦に臨む。チームは8位に低迷している。ルチアーノ・スパレッティ監督の立場にはイタリア紙から厳しい視線が強まりつつあり、ユヴェントスには士気を高める結果がどうしても必要だ。元MFマッシモ・マウロは、現有戦力には一体感を欠く部分があるとしながらも、首位との勝ち点5差を縮めるためには、とにかく早急に勝利を重ねていかなければならないと指摘した。
スパレッティ監督は、ケナン・ユルドゥズやケフラン・テュラムら主力に負傷者が続出している現状を受け、期限付き移籍中のニック・ヴォルテマーデを前線で起用するとみられている。
スフルーデルとスフールス、アリアンツ・スタジアムでの試練に準備万端
NECは、国内での直近の戦いでは好不調の波がありながらも、高い士気を保ってトリノに乗り込む。ディック・スロイデル監督は、欧州の強豪と対戦することの大きさを認めつつ、自身の選手たちは持ち味である強度を貫くと強調した。元トリノDFペール・シュールスは、精神的に難しい離脱期間を経て完全なコンディションへの復帰を目指す中、イタリアに戻ってきたことへの喜びを口にした。
「自分たちのプレースタイルにおいて、強度は非常に重要だ。その強度を持ち込まなければならない」とスロイデル監督は述べた。シュールスは「ここにはホームのような感覚がある。4年間ここで暮らしていた。今は重要な試合を戦うためにここにいるが、これはほかの試合とは違う感覚だ」と付け加えた。
- ANP
嵐を乗り越え、前へ進む
ユベントスにとって、NEC攻略の戦術的青写真は明確だ。序盤のハイプレスの猛攻をしのぎ、サイドでの守備のアンバランスを突き、適切なタイミングで仕留めることだ。スパレッティ監督のチームは、重要なセリエAのアタランタ戦を控える中、これ以上の取りこぼしは許されない。一方のNECは、大陸の舞台で恐れを知らぬ哲学を示し、再び欧州の強豪の不意を突くことを目指している。
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