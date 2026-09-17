NECは、国内での直近の戦いでは好不調の波がありながらも、高い士気を保ってトリノに乗り込む。ディック・スロイデル監督は、欧州の強豪と対戦することの大きさを認めつつ、自身の選手たちは持ち味である強度を貫くと強調した。元トリノDFペール・シュールスは、精神的に難しい離脱期間を経て完全なコンディションへの復帰を目指す中、イタリアに戻ってきたことへの喜びを口にした。

「自分たちのプレースタイルにおいて、強度は非常に重要だ。その強度を持ち込まなければならない」とスロイデル監督は述べた。シュールスは「ここにはホームのような感覚がある。4年間ここで暮らしていた。今は重要な試合を戦うためにここにいるが、これはほかの試合とは違う感覚だ」と付け加えた。