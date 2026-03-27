ディズニーランドをモデルに、チャンピオンズリーグを視野に：なぜコモ1907は投資家の資金を得ていながら、RBライプツィヒとは対極の存在なのか

同時に、コモとそのオーナーたちは長期的な視点に立っており、クラブへの投資を通じてまず第一に自らの懐を潤すことを主眼とする従来の投資家たちとは異なる姿勢をとっています。むしろ、クラブ、街、住民、そして地域全体を前進させることを目標としています。 ドイツのRBライプツィヒのような他の典型的な投資家主導のクラブが、サッカーを自社製品のマーケティングのための単なる手段として「利用」しているのに対し、コモはより持続可能なマーケティング戦略を推進しています。

その取り組みは、例えばコモ市の病院で生まれたすべての新生児に、クラブからベビーボディスーツが贈られるほど徹底している。さらに、クラブは地元の14軒のバーと提携している。そこで、クラブが公式戦に勝利した場合、その場にいた客全員にドリンクが振る舞われる仕組みになっている。 その目的は明確だ。地元住民を味方につけ、コモのプロジェクトを地域の「邪魔者」ではなく、「地域を豊かにする存在」として認識してもらうことにある。

これには、美しいホームスタジアムの拡張も含まれる。1927年に建設されたスタディオ・ジュゼッペ・シニガリアは、コモ湖のすぐそばという絶好のロケーションにあり、ピッチ上の試合だけでなく、湖の素晴らしい景色も楽しめる。現在はまだコモ市が所有しているが、遅かれ早かれ市から買い取られ、クラブの所有物となる予定だ。 2024年夏の昇格直後から、築100年近くになるこのスタジアムには必要な改修工事が行われなければならなかったが、将来的には、現在約13,600人しか収容できない総収容人数の拡大など、さらなる拡張が計画されている。

今後の改修工事のモデルとして、ディズニーランドが参考とされる。オーナーの構想では、市、地域、そしてクラブが一体となってマーケティングされることになる。目標は、試合開催時以外でも楽しめる、近代的なスタジアムと娯楽施設を備えた湖畔のパークだ。「ディズニーにとってのテーマパークが、私たちにとってはサッカークラブと試合当日の体験そのものである。 私たちは、街そのものがブランドとなっている場所に位置するという幸運に恵まれています。コモ湖は世界的なブランドです。このチャンスを活用しないのは愚かなことです。サッカーをエコシステムに統合するのです。中核としてではなく、重要な要素として」と、クラブ会長兼セントCEOのミルワン・スワルソ氏はイタリアのポータルサイト『カルチョ・エ・フィナンツァ』に語った。

ディズニーのモデルに倣い、コモ1907は単なる新興のサッカークラブではなく、コモ湖の観光地域を上位のマスターブランドとする、包括的かつ財政的に持続可能なエンターテインメント・プロジェクトとなることを目指している。その目的は、サッカー、マーケティング、マーチャンダイジング、そして地域を結びつけ、有名人を惹きつけ、体験型のグローバルブランドとしてクラブを確立することにある。

この構想が興味深いのは、対照がこれ以上ないほど鮮明だからだ。一方には、湖畔の絶好のロケーションに佇む牧歌的な小さな町という「伝統的な雰囲気」があり、他方にはオーナーたちの巨大でグローバルな野心がある。