AFP
翻訳者：
ディズニーがイングランド代表にW杯で「有利なスタート」をもたらした。意外な支援源とは。
「サンシャイン・ステート」での順応
イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は選手たちに大会開催地と同じタイムゾーンで休暇を取るよう指示した。これを受け、バーンは家族とフロリダへ旅行した。長身センターバックは、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの暑さと湿気の中で過ごした1週間が、後から合流した選手たち gegenüber 決定的なアドバンテージをもたらしたと確信している。
ニュージーランドとの親善試合を振り返り、バーンは『エクスプレス』の取材に「暑さはそれほど気にならなかった。 「1週間前からここに来ていた。子どもたちとディズニーを楽しんでいたんだ。少し先手を打っておきたかった」と明かした。「正直、それが役立ったと思う。誤解しないでほしいが、ニューカッスルの土曜の午後とは違った。それでも、予想よりずっと調子が良かった」
- AFP
家族との時間をエリート選手としての準備と両立させる
家族との時間を過ごすための旅行だったが、34歳の彼には身体的な効果も大きかった。バーンは、チームの約半数が時差ぼけや気候の変化に備え、同じアドバイスに従っていたと明かした。蒸し暑いアメリカの夏に慣れていない選手にとって、フロリダの太陽はワールドカップに向けたコンディション作りに最適だった。
彼はリゾートでのレジャーも楽しみ、ファンにおすすめのアトラクションを挙げた。「乗り物だよ！子供たちは乗り物が大好きだった。『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』が最高だ。ディズニーに行くなら、あれに乗るべきだよ」とバーンは語った。合宿中には雨の午後もあったが、彼は今後の試合で予想される酷暑に備え、他の選手より万全を期している。
大会に向けてリズムを築く
イングランドがニュージーランドに1-0で勝利し、トゥヘル監督の戦術がチームに浸透し始めた。下部リーグから代表に上り詰めたバーンは、グループステージへ向け準備を進める中で試合の重要性を実感し始めた。
「まだワールドカップの実感はないが、スタジアムに入ってファンや熱気を感じ、とても興奮した。試合の内容にも満足している」とバーンは語った。「暑さにもよく対応でき、勝利と無失点も果たした。10、11月の練習で良かった点や原則を再確認でき、リフレッシュできたよ。 今日はベストを尽くしたが、圧倒的な試合にはならないと分かっていた」
- Getty Images
スリー・ライオンズ、雪辱を期す
「スリー・ライオンズ」は1966年の優勝以来、60年ぶりのワールドカップ制覇を狙う。まずはグループLを突破し、クロアチア、ガーナ、パナマと対戦する。
また、国際大会での惜敗を払拭したい。ユーロ2020と2024ではイタリア、スペインに敗れ準優勝。直近2回のW杯でもクロアチア、フランスに準決勝で敗れている。