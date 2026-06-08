家族との時間を過ごすための旅行だったが、34歳の彼には身体的な効果も大きかった。バーンは、チームの約半数が時差ぼけや気候の変化に備え、同じアドバイスに従っていたと明かした。蒸し暑いアメリカの夏に慣れていない選手にとって、フロリダの太陽はワールドカップに向けたコンディション作りに最適だった。

彼はリゾートでのレジャーも楽しみ、ファンにおすすめのアトラクションを挙げた。「乗り物だよ！子供たちは乗り物が大好きだった。『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』が最高だ。ディズニーに行くなら、あれに乗るべきだよ」とバーンは語った。合宿中には雨の午後もあったが、彼は今後の試合で予想される酷暑に備え、他の選手より万全を期している。