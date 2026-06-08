家族との時間を過ごすための旅行だったが、34歳の彼には身体的な効果も大きかった。バーンは、チームの約半数が時差ぼけや気候の変化に備え、同じアドバイスに従っていたと明かした。蒸し暑いアメリカの夏に慣れていない選手にとって、フロリダの太陽はワールドカップに向けたコンディション作りに最適だった。

彼はリゾートでのレジャーも楽しみ、訪米するファンには「アトラクションが最高だ。特に『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』は必須だよ」と勧めた。合宿中に雨の午後もあったが、バーンは酷暑への準備は万端だと感じている。