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ディズニーがイングランド代表にW杯で「有利なスタート」をもたらした。三獅子軍団が意外な支援を得た。
「サンシャイン・ステート」での順応
イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は選手たちに大会開催地と同じタイムゾーンで休暇を取るよう指示した。これを受け、バーンは家族とフロリダへ旅行した。長身センターバックは、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの暑さと湿気の中で過ごした1週間が、後から合流した選手たち gegenüber 決定的なアドバンテージをもたらしたと確信している。
ニュージーランドとの親善試合を振り返り、バーンは『エクスプレス』の取材に「暑さはそれほど気にならなかった」と語った。 「1週間前からここに来ていた。子どもたちとディズニーを楽しんでいたんだ。先手を打っておきたかった」と明かした。「正直、それが役立ったと思う。誤解しないでほしいが、ニューカッスルの土曜の午後とは違ったが、予想よりずっと調子が良かった」
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家族との時間をエリート選手としてのトレーニングと両立させる
家族との時間を過ごすための旅行だったが、34歳の彼には身体的な効果も大きかった。バーンは、チームの約半数が時差ぼけや気候の変化に備え、同じアドバイスに従っていたと明かした。蒸し暑いアメリカの夏に慣れていない選手にとって、フロリダの太陽はワールドカップに向けたコンディション作りに最適だった。
彼はリゾートでのレジャーも楽しみ、訪米するファンには「アトラクションが最高だ。特に『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』は必須だよ」と勧めた。合宿中に雨の午後もあったが、バーンは酷暑への準備は万端だと感じている。
大会に向けてリズムを築く
イングランドがニュージーランドを1-0で下した試合は、トゥヘル監督の戦術をチームに浸透させようとする代表にとって重要な一歩となった。下部リーグから這い上がり国際舞台に立ったバーンは、グループステージへ準備を進めるスリー・ライオンズの一員として、この試合の重要性を痛感している。
「まだワールドカップの実感が湧かないが、スタジアムでファンや熱気を感じ、興奮している。今日の試合の展開には満足している」とバーンは語った。「暑さにもよく対処でき、勝利と無失点を得た。これを土台に築いていける。10月と11月の試合でうまくいった点や、我々の原則を貫いた点については、むしろ清々しい気分だ。 今日はベストを尽くして圧倒する日ではないと分かっていた」
スリー・ライオンズ、雪辱を期す
「スリー・ライオンズ」は1966年の優勝以来、60年ぶりのワールドカップ制覇を狙う。まずはグループLを突破し、クロアチア、ガーナ、パナマと対戦する。
また、国際大会での惜敗を払拭したい。ユーロ2020と2024ではイタリア、スペインに敗れ準優勝。直近2回のW杯でもクロアチア、フランスに準決勝で敗れている。