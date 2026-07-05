ディシャンブ監督の母親への侮辱…パラグアイ代表監督が卑劣な非難に反論

フランス代表のディディエ・デシャン監督は、パラグアイ戦で相手ベンチから母親を侮辱する発言があったと示唆した。

フランスはキリアン・エムバペのPKによる唯一のゴールで辛勝し、準々決勝に進出した。

RMC Sportによると、ディシャン監督は会見で「ベンチからの侮辱、特にその一部は聞きたくなかった」と語った。

同メディアは、発言からパラグアイ側からの侮辱が試合中にあり、その一部は最近亡くなったディシャン氏の母親にも及んでいた可能性があると指摘した。

数分後、パラグアイ代表のグスタボ・アルバロ監督にこの件について直接質問が投げかけられ、彼は「試合終了のホイッスルが鳴った後、真っ先にディシャン監督のところへ行き、決勝に進出しワールドカップを制覇することを願っていると伝えた。試合前にも彼には素晴らしい代表チームがあると伝えていた」と答えた。

アルヴァロ監督は「これは双方が武器を駆使する戦いだ」と述べ、選手たちの戦術を擁護した。

「サッカーは一対一の対決が生まれるスポーツだ。接触やタックル、緊張は当然で、すべてはピッチ内で始まり終わる。我々は敵意を示したわけではない」と強調した。

ムバッピや他の選手と小競り合いがあったかもしれない。彼も何か言ったかもしれない。私にとってピッチは各陣営が武器を駆使する戦場だ。すべてはピッチの中で生まれ、終わりもそこにある。試合が終われば、すべて終わる」と結んだ。