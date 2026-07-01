PSGの周囲に漂う変化の気配を最も受けているのは、このフランスの強豪チームの最大の強みである攻撃陣だ。 デンベレとクヴァラツケリアが軸となり、ドゥエとバルコラが輪番で起用された。さらにゴンサロ・ラモス、マユル、ムバイエの若手が控えていた。この布陣が過去2シーズンの大量得点と独特のスタイルを支えた。 そんな中、今夏の移籍市場で最初に動いたのは、ミラン加入のポルトガル人ストライカーだった。ルイス・エンリケ監督は特に大一番で彼を起用しなかったが、それでも7000万ユーロ＋ボーナスという破格の金額で放出された。