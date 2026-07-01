クラブ史上初となるチャンピオンズリーグ2連覇を達成しても、パリ・サンジェルマンの勝利への渇望は尽きない。今夏、補強市場で陣容を刷新し、欧州の強豪への再挑戦へ準備万端だ。 国際舞台で勝ち始めたばかりのチームに新たな刺激を与えることが、ルイス・エンリケ監督と首脳陣の使命だ。新戦力で戦術の幅を広げ、レギュラーに競争相手を投入し、集中力と野心を最高レベルに保つ。
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ディオマンデ、アクリウシュ、ゴンサロ・ラモスの退団、そしてバルコラの去就。パリ・サンジェルマンの今夏は大きな変化が予想される。
ラモスの犠牲
PSGの周囲に漂う変化の気配を最も受けているのは、このフランスの強豪チームの最大の強みである攻撃陣だ。 デンベレとクヴァラツケリアが軸となり、ドゥエとバルコラが輪番で起用された。さらにゴンサロ・ラモス、マユル、ムバイエの若手が控えていた。この布陣が過去2シーズンの大量得点と独特のスタイルを支えた。 そんな中、今夏の移籍市場で最初に動いたのは、ミラン加入のポルトガル人ストライカーだった。ルイス・エンリケ監督は特に大一番で彼を起用しなかったが、それでも7000万ユーロ＋ボーナスという破格の金額で放出された。
KOLO MUANI 次回リリース
ムバッペとの複雑な関係が続く中、アストゥリアス出身の監督はセンターフォワードを置かない戦術を模索している。 ゴンサロ・ラモスは監督の信頼を得られず、今度はランダル・コロ＝ムアニもチームを去る見込みだ。ユヴェントスが獲得を望むコロ＝ムアニの移籍金は4000万ユーロとされ、その資金でヤン・ディオマンデやマグネス・アシュリュシュなどを補強する「ミニ技術革命」が始まる。
ディオマンデはすでに承諾した
PSGは「質」と「予測不可能性」を重視し、すでに高い戦力をさらに強化するため、成長途上で注目の若手2人を獲得する。 2006年生まれの攻撃的ウイング、ヤン・ディオマンデは今年ライプツィヒで33試合12ゴール9アシストとブレイク。再建中のリヴァプールよりPSGのプロジェクトを魅力的に感じ、移籍に合意している。 年俸でも合意済みで、ナセル・アル・ケライフィ会長がライプツィヒと交渉中。移籍金1億ユーロ超えを避けたいPSGは、固定8000万ユーロ＋ボーナス2000万ユーロを提示したが、現時点ではドイツ側が受け入れられていない。
アクリウシェに7000万
一方、モナコで頭角を現した左利きのミッドフィルダー、マグネス・アシュルーシュの状況は明確だ。 攻撃的なウイングでも3センターのインサイドMFでもプレーできる適応力で評価される2002年生まれの彼は、モナコで139試合23ゴール28アシストを記録し、飛躍の準備が整ったと感じている。 ルイス・エンリケ体制の下でプレーできる点、戦術が自身の特徴に合う点が移籍判断を後押ししている。交渉は順調で、7000万ユーロを軸に合意に至ると見込まれる。
危うい状況にあるバルコラ
この攻撃力の高さゆえに、フランス代表のブラッドリー・バルコラがワールドカップで出場機会を失う可能性がある。彼は試合ごとにディディエ・デシャン監督の信頼を得ており、ドゥエの代わりに起用される見込みが高まっている。 ディオマンデやアクリウシュへの関心が急上昇する以前から、彼はプレミアリーグ各クラブの注目を集めていた。リヴァプールに加え、直近ではイングランド王者のアーセナルも興味を示している。 ただ、現時点ではパリ・サンジェルマンがルイス・エンリケ監督から引き抜くには1億ユーロ超の巨額オファーが必要との見通しだ。