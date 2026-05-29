ディオゴ・ダロトは「世界中がクリスティアーノ・ロナウドのワールドカップ制覇を願っている」と語った。ポルトガルのスターは、ロナウドにとっておとぎ話のような結末を目指している。

CazéTVのインタビューで、このディフェンダーは伝説のストライカーを取り巻くロマンチックな物語について語った。「これはポルトガルだけでなく、世界とサッカーをつなぐ絆だと思います」とダロットは述べた。

「クリスティアーノが成し遂げてきたことを考えると、W杯優勝でキャリアを終えるのは素晴らしい。彼が史上最高と呼ばれるのにW杯が必要か？ 答えはノーだ。それでも優勝すればキャリアにさらに輝きが生まれる。

それが実現することを願っている。彼が優勝することを願っているのはもちろんだが、彼のファンとして、そしてサッカーファンとして、それが母国にとって重要なトロフィーになることも分かっているからだ。その一員になれるなら、それは素晴らしいことだ。」