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ディオゴ・ダロトは「世界中がクリスティアーノ・ロナウドのワールドカップ制覇を願っている」と語った。ポルトガルのスターは、ロナウドにとっておとぎ話のような結末を目指している。
プレッシャーを感じずに伝統を守る
ダロットは、同胞ロナウドが国際舞台で有終の美を飾れると後押しした。彼はマンチェスター・ユナイテッドのサイドバックで、ロベルト・マルティネス監督が発表した27名の暫定招集メンバーに選ばれた。このメンバーにはゲンクラービルリギのGKリカルド・ヴェーリョが4人目のゴールキーパーとして一時的に含まれている。ただし、6月2日のFIFA登録締め切りまでに26名に絞られる。
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世界サッカー連盟の設立が見込まれる
CazéTVのインタビューで、このディフェンダーは伝説のストライカーを取り巻くロマンチックな物語について語った。「これはポルトガルだけでなく、世界とサッカーをつなぐ絆だと思います」とダロットは述べた。
「クリスティアーノが成し遂げてきたことを考えると、W杯優勝でキャリアを終えるのは素晴らしい。彼が史上最高と呼ばれるのにW杯が必要か？ 答えはノーだ。それでも優勝すればキャリアにさらに輝きが生まれる。
それが実現することを願っている。彼が優勝することを願っているのはもちろんだが、彼のファンとして、そしてサッカーファンとして、それが母国にとって重要なトロフィーになることも分かっているからだ。その一員になれるなら、それは素晴らしいことだ。」
レジェンドたちの最後のダンス
この大会では、ロナウドとメッシが国際舞台での最後の戦いに臨み、世代交代が確実に進んでいる。4年前にカタールでアルゼンチンを優勝に導いた宿敵とは異なり、41歳のポルトガルレジェンドは、未だ手にしていないこのトロフィーを勝ち取りたいという燃えるような野心を抱いている。 代表戦出場数226試合、143得点は歴代最多だ。
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マイアミでの準備が具体化しつつある
ポルトガルは6月1日に合宿を始め、マイアミの拠点へ移動する前にチリとナイジェリアと親善試合を行う。マルティネス監督率いるチームは6月17日、コンゴ民主共和国との初戦で戦術的な難題に直面する。その後、ウズベキスタンとコロンビアとのグループリーグが続き、ノックアウトステージ進出を目指すスター軍団のセレソンにとって、序盤を乗り切ることは大きな課題だ。