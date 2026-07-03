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翻訳者：
「ディオゴは天国で私たちを照らしてくれている」――ポルトガルがワールドカップで接戦を制した後、クリスティアーノ・ロナウドが特別なユニフォームでジョタに敬意を表した。
ディオゴ・ジョタへの特別トリビュート
ポルトガルはクロアチアを2－1で下し、ベスト16進出を決めた。試合後、キャプテンのロナウドは、ジョタの背番号21入りユニフォームを着て空を指差し、逝去1周年を追悼した。
ロナウドは勝利をジョタに捧げた
ロナウドは試合後、この試合の意義を振り返り、ポルトガル代表がジョタに勝利で敬意を表したかったと語った。チームメイトと勝利を祝った後、彼はソーシャルメディアでもジョタへの追悼の意を表明した。
「今日は特別な日だ。天国で私たちを照らしてくれるジョタのために」とSICに語った。「彼がここにいると分かっている。彼に敬意を示すため、今日勝つのは当然だった。」
またインスタグラムには「自分たち、ディオゴ、ポルトガルのために勝った！レッツゴー！」と投稿した。
伝説の仲間との別れ
この試合で、クロアチア代表主将ルカ・モドリッチのW杯はほぼ終了。レアル・マドリードで長く共に戦ったロナウドは、試合後に元チームメイトと語り合った。
ロナウドは40歳の巨匠について「さよならと言ったよ。彼は今もサッカー界のレジェンドだ。僕たちはほぼ同い年だしね。彼がサッカー界で今も成し遂げ続けていることに対して、僕は大きな敬意を抱いている」と語った。
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ベスト16ではスペインが待ち受ける
ポルトガルはベスト16でスペインと対戦し、2025年のネーションズリーグ決勝の再戦となる。この勝利でロナウドのワールドカップ制覇の夢は続いたが、クロアチアとの接戦を辛勝した「セレソン」は、今回も冷静なプレーが求められる。
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