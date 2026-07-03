ロナウドは試合後、この試合の意義を振り返り、ポルトガル代表がジョタに勝利で敬意を表したかったと語った。チームメイトと勝利を祝った後、彼はソーシャルメディアでもジョタへの追悼の意を表明した。

「今日は特別な日だ。天国で私たちを照らしてくれるジョタのために」とSICに語った。「彼がここにいると分かっている。彼に敬意を示すため、今日勝つのは当然だった。」

またインスタグラムには「自分たち、ディオゴ、ポルトガルのために勝った！レッツゴー！」と投稿した。







