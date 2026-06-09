国際サッカー連盟（FIFA）が公開した手紙で、3児の母である彼女は、ディフェンダーの変わらぬ忠誠心に感謝を寄せた。夏の大会を前にスコットランド代表選手に宛てた手紙で、カルドーソはこう綴っている。「切ない想いと感謝、そして何よりも誇りを持って、あなたに書きます。

ディオゴはよくあなたのことを話していました。友情、戦い、笑い、サッカーの会話、そして夢について。ワールドカップは、ピッチで共に抱いた情熱の夢でした。

スコットランドが長年待ち望んだワールドカップ出場を決めた日、あなたの言葉と想いを聞いて、私はディオゴがピッチを去っていないと気づきました。その切符を手にした今、あなたは一人で行くわけではないのです。 そのときピッチに立つのはあなただけではありません。ディオゴもあなたの思いと歩みと心の中で共にいます。

だから今日、あなたに感謝したい。彼を忘れずにいてくれてありがとう。彼を連れて行ってくれてありがとう。喪失の痛みを力に変え、これほど美しいものにしてくれてありがとう。ここ、私たちの家でも、私たちはそうしている。毎日ね。彼はきっと、そして今も、あなたを信じられないほど誇りに思っているはずだ。その夢を大切にして、アンディ。あなた自身のために、そして彼のために、その夢を生き抜いてほしい。」