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「ディオゴはいつもそばにいます」――ジョタの未亡人ルテ・カルドソが、スコットランド代表としてW杯に出場するアンディ・ロバートソンに温かい手紙を送った。
ロバートソン氏、感情的な選挙戦に備える
ロバートソンは昨年11月、デンマークを4－2で下し、スコットランドを1998年以来の国際大会へ導いた。試合後、彼は予選中ずっと亡き友を思っていたと明かした。2人は2022年、共にトレーニングし本大会出場を誓ったが、そのポルトガル人FWは怪我で出場できなかった。
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カルドーソ、キャプテンに夢を大切にするよう呼びかける
国際サッカー連盟（FIFA）が公開した手紙で、3児の母である彼女は、ディフェンダーの変わらぬ忠誠心に感謝を寄せた。夏の大会を前にスコットランド代表選手に宛てた手紙で、カルドーソはこう綴っている。「切ない想いと感謝、そして何よりも誇りを持って、あなたに書きます。
ディオゴはよくあなたのことを話していました。友情、戦い、笑い、サッカーの会話、そして夢について。ワールドカップは、ピッチで共に抱いた情熱の夢でした。
スコットランドが長年待ち望んだワールドカップ出場を決めた日、あなたの言葉と想いを聞いて、私はディオゴがピッチを去っていないと気づきました。その切符を手にした今、あなたは一人で行くわけではないのです。 そのときピッチに立つのはあなただけではありません。ディオゴもあなたの思いと歩みと心の中で共にいます。
だから今日、あなたに感謝したい。彼を忘れずにいてくれてありがとう。彼を連れて行ってくれてありがとう。喪失の痛みを力に変え、これほど美しいものにしてくれてありがとう。ここ、私たちの家でも、私たちはそうしている。毎日ね。彼はきっと、そして今も、あなたを信じられないほど誇りに思っているはずだ。その夢を大切にして、アンディ。あなた自身のために、そして彼のために、その夢を生き抜いてほしい。」
アンフィールドの絆は悲劇的な敗北をも乗り越える
28歳のフォワードと弟のアンドレ・シルバの死去に、サッカー界は深い悲しみに包まれた。ロバートソンはメディアから届いたメッセージに感動し、大会を通じて親友を称え続けると誓った。
ロバートソンはこう語った。「大変な状況にもかかわらず、ルテさんが時間を割いて手紙を書いてくれたことは、彼女の人柄を示している。私は彼女と知り合えたことを幸せに思う。
その手紙は永遠に心に残るでしょう。私は彼を胸に抱き続けます。初戦も、2戦目も、3戦目も、そしてできればその先も、彼がそばにいてくれると信じています。
彼はいつもそこにいます。思い出話は笑いも涙も呼び起こします。感情が溢れる大会でもそれは変わりません。私は自分だけでなく、私たち二人のためにプレーします。」
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トッテナム移籍のロバートソン、最大の試練
32歳の左サイドバックは、スコットランドがボリビアに4-0で快勝した親善試合で45分間プレーした。最後の調整を終えたロバートソンは、ハイチ、モロッコ、ブラジルと同居するグループC突破へチームを率いる準備が整った。 真の試練は6月14日（日）、ボストン・スタジアムでのハイチとの初戦から始まる。序盤で白星を挙げることは極めて重要だ。