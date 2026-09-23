この衝撃的な説は、審理で最後の証人として出廷したフェラーリによって示されたもので、その証言内容はスペイン紙『MARCA』が報じている。世界的パンデミックの最中に行われた検死で新型コロナウイルスの検査が実施されなかった点を批判し、フェラーリは法廷で「彼がCovidで死亡した可能性は排除できない」と述べた。

この呼吸器系ウイルスが患者の身体状態を急速に悪化させ得る経緯について、法医学者であり小児科医でもあるフェラーリは「コロナウイルス感染症は気道から入り、その毒性によって電撃的に進行し、数時間で患者を死に至らしめる可能性がある」と説明した。

FWが致命的な12時間の苦痛に耐えたとするこれまでの専門家証言に異を唱え、さらに「彼の苦痛は数分間だったはずだ」と付け加えた。