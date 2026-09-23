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ディエゴ・マラドーナ裁判に新展開、裁判所の公式鑑定人がサッカー界のアイコンは新型コロナウイルス感染症で死亡した可能性があると示唆
突然の仮説がアルゼンチンの法廷を騒然とさせる
世界サッカー界のアイコン、マラドーナは2020年11月25日、ティグレの自宅で睡眠中に心停止を起こし、60歳で死去した。悲劇が起きたのは、脳の硬膜下血腫を解消するための手術に成功し、退院してからわずか2週間後のことだった。すでに76人の証人が証言しているサン・イシドロでの裁判が終盤に入る中、裁判所の公式鑑定人フェラーリが、アルゼンチンの英雄は新型コロナウイルス感染症によって死亡した可能性があると示唆し、審理に衝撃を与えた。
- AFP
法医学の専門家が検視の手法に疑問を呈する
この衝撃的な説は、審理で最後の証人として出廷したフェラーリによって示されたもので、その証言内容はスペイン紙『MARCA』が報じている。世界的パンデミックの最中に行われた検死で新型コロナウイルスの検査が実施されなかった点を批判し、フェラーリは法廷で「彼がCovidで死亡した可能性は排除できない」と述べた。
この呼吸器系ウイルスが患者の身体状態を急速に悪化させ得る経緯について、法医学者であり小児科医でもあるフェラーリは「コロナウイルス感染症は気道から入り、その毒性によって電撃的に進行し、数時間で患者を死に至らしめる可能性がある」と説明した。
FWが致命的な12時間の苦痛に耐えたとするこれまでの専門家証言に異を唱え、さらに「彼の苦痛は数分間だったはずだ」と付け加えた。
食い違う証言が医療側の弁護を再構築する
フェラーリの評価は、マラドーナが肺に液体が突然たまり、急性の呼吸困難を引き起こし、それが数分以内に心停止を誘発したとする主任医師レオポルド・ルケの弁護側の主張を補強するものだ。この見解を維持する唯一の公式な法廷鑑定専門家として、フェラーリの証言は弁護団にとって重要な対抗材料となっている。
ルケに加え、ほか6人の医療従事者も未必の故意を伴う単純殺人の罪に問われている。精神科医アグスティナ・コサチョフ、ナンシー・フォルリニ、カルロス・ディアス、マリアーノ・ペローニ、リカルド・アルミロン、そしてペドロ・ディ・スパーニャである。
- Anadolu Agency
評決を前に、極めて重要な最終弁論が迫る
審理は9月29日に再開される予定で、被告側は裁判長を務める判事団に対して補足した陳述を直接行うことが認められる。その後、裁判日程は正式な最終弁論へと移り、開始は10月6日に予定されている。裁判所は月末までにすべての手続き事項を終え、最終判決を言い渡すと広く見込まれている。
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