この大会は、ペレが名を上げた舞台であり、マラドーナがスキャンダルを起こした舞台であり、ジダンが天才と狂気を示した舞台である。
弱者が強者を倒し、1つのゴールやセーブが選手の人生を変える舞台だ。その瞬間は時を超え、何十年にもわたり新しいファンに繰り返し再生される。すべてが美しいわけではないが、どれも象徴的で、ワールドカップを「地球上で最も素晴らしいショー」にしている。
2026年の米加墨大会を前に、GOALのライターたちが「ワールドカップ史上最も象徴的な瞬間100選」を選出した。
この大会は、ペレが名を上げた舞台であり、マラドーナがスキャンダルを起こした舞台であり、ジダンが天才と狂気を示した舞台である。
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2026年の米加墨大会を前に、GOALのライターたちが「ワールドカップ史上最も象徴的な瞬間100選」を選出した。
1966年、ペレは世界最高の選手だった。1958年と1962年に続き3度目の優勝を狙ったが、イングランド開催の大会では激しいタックルを受け、負傷した。
初戦ブルガリア戦で先制点を挙げた直後、相手のディフェンダーに足を踏まれ負傷。ハンガリー戦を欠場し、ブラジルは敗れた。
勝利が絶対条件となったポルトガル戦でペレは復帰したが、ジョアン・モライスに再負傷させられ、主審は退場処分を下さなかった。 交代制度がなく、ペレは足を引きずりながらプレーを続けたが、ブラジルは1-3で敗れた。この試合後、ペレは「もう二度と大会に出ない」と宣言したが、後にその誓いを翻す。
「ティキ・タカ」と聞くと、ペップ・グアルディオラやスペイン代表、バルセロナを思い浮かべる人が多いだろう。しかし2006年ワールドカップで最も純粋なティキ・タカを示したのはアルゼンチンだった。エステバン・カンビアッソが、大会屈指のチームプレーから生まれたゴールを決めたのだ。
自陣でマキシ・ロドリゲスがボールを奪うと、アルビセレステは約1分間ボールを保持。横へ、後ろへ、前へパスを回し、セルビア・モンテネグロの守備を崩した。
ハビエル・サビオラとフアン・ロマン・リケルメがワンツーを交換。リケルメからカンビアッソ、さらにエルナン・クレスポへ。クレスポの巧みなバックヒールがカンビアッソに戻り、ゴール上隅に突き刺さった。クレスポの感想は？「最も美しいゴールだ」
24本のパスで完成したこの得点は大会伝説となり、アルゼンチンは6-0で勝利。一瞬、優勝候補の筆頭に躍り出た。
準々決勝イングランド戦でアルゼンチンのディエゴ・マラドーナが挙げたゴールは世界中を魅了した。そして準決勝ベルギー戦で背番号10が決めた2点目は、彼がワールドカップ史上最高の個人パフォーマンスを見せているという多くの観客の確信を裏付けた。
中央でボールを受けたマラドーナは3人をかわし、GKプファフの頭上を越えるループシュートを決めた。これは数日前のイングランド戦で見せたバランスと冷静さの再現だった。
準々決勝と準決勝で4得点を挙げた彼は、なおも勢いを止めなかった。
ベルギーは2022年W杯で決勝トーナメントに進むため、グループ最終戦でクロアチアに勝利が必要だった。しかし0-0で引き分け、1998年以来初めてグループリーグ敗退となった。
チーム歴代最多得点者ルカクは、信じられないことに決定機を3度も外した。無人のゴールへポストを叩き、カラスコのクロスにも合わせられず、アザールのラストパスも予測できず足に当たっただけだった。
試合後、ルカクは怒りにまかせてベンチを殴り、元チェルシースターの品位は失われた。ベルギーは敗退し、彼の評判も急落。いまだに完全復活したとは言えない。
2002年のトルコ戦で、ブラジルのリバウドは過剰な反応で物議を醸した。
試合終盤、物議を醸したPKでブラジルは2－1とリード。その直後、コーナーフラッグ付近でハカン・ウンサルがリヴァルドの脚にボールを当てた。 リバウドは顔を覆ってピッチに倒れ込み、転げ回った。キム・ヨンジュ主審はこれを退場と判定。FIFAはリバウドに4,500ポンドの罰金を科したが、本人は「何も間違っていない」と主張した。
試合後、彼は「レッドカードが出てうれしかった。サッカーが『美しいゲーム』であり続けるには、創造的な選手が自分らしさを出すべきだ。反則や暴力が多すぎる。どこに当たったかは問題ではなく、意図だけが重要だ」と主張した。
2022年、ドイツは2大会連続でグループステージを敗退した。初戦で日本を逆転破ったフリック率いるチームは、スペインと引き分け、最終節でも勝ち残りの可能性を残した。
グループEの4チームは、スペイン対日本とドイツ対コスタリカの試合中、一時的にいずれも突破の可能性があった。ドイツは後半に先制されたが4-2で逆転。ただし、決勝トーナメントへはスペインの結果が必要だった。
ラ・ロハが先制したが、日本は後半に逆転。ボールがタッチラインを割ったとの判定はなかったため、三笘のクロスから田中蒼の決勝点が認められた。 スペインのルイス・エンリケ監督は判定に疑問を呈したが、チームは残った。最大の敗者はドイツで、彼らは次の便で帰国した。
1978年のワールドカップは、開幕戦のブラジル対スウェーデンで物議を醸した。
1–1の同点で迎えたロスタイム、ブラジルがコーナーキックを獲得した。 ネリーニョがボールをセットしたが、ポーランド人副審アロジ・ヤルグがボールをコーナーマークの四分の一円内に移動させるよう指示した。クロスが送られ、ジコがヘディングで決めた瞬間、ブラジルは勝利を確信した。しかし問題があった。ウェールズ人主審クライヴ・トーマスが、ボールがゴールラインを越えるまさにその瞬間に笛を吹いてしまったのだ。結果としてゴールは取り消され、ブラジルの勝利は認められなかった。
この判定は世界中に波紋を広げた。トーマス主審は後に「ジコのシュートは0.4秒ほど遅かっただけだが、それでも遅すぎた」と語った。
イタリアは1930年の第1回ワールドカップをウルグアイに譲り不出場。4年後、ホームの利を活かした。
ヴィットリオ・ポッツォ監督率いるアズーリはギリシャを破り本大会へ。アメリカを7-1で下し、スペイン、オーストリアとの接戦も制して優勝した。
フィジカルと堅守、そしてジュゼッペ・メアッツァの活躍が光った。メアッツァは全5試合に出場し2得点を記録。決勝のチェコスロバキア戦では2-1の決勝点をアシストした。優勝は国民的な祝祭となり、チームはワールドカップと、ムッソリーニが制作させた「コッパ・デル・ドゥーチェ」を掲げた。
リリアン・テュラムは1998年マルセイユのクロアチア戦まで代表で得点を挙げたことがなかった。その試合で2得点を奪い、フランスを決勝へ導いた。それ以外で代表得点はなかったが、この日のパフォーマンスはW杯史上屈指と呼ばれる。
ダヴォル・スケルがクロアチアに先制点をもたらすと、右サイドバックのテュラムはすぐさま前線へ飛び出し同点弾。さらにペナルティエリアに切り込み勝ち越し弾を叩き込み、フランスをパリの決勝へ導いた。この日限りの輝きだったが、その完璧なパフォーマンスは優勝に不可欠だった。
ワールドカップ史上最速のレッドカードは、開始からわずか56秒で提示された。1986年、ウルグアイのホセ・バティスタがフランス人審判ジョエル・キニウからこの処分を受けた。
スローインのこぼれ球を追ったバティスタは、スコットランド代表MFゴードン・ストラカンに滑り込んだが、ボールには触れず背中に激突した。チームメイトが抗議したが判定は覆らなかった。
試合は0-0で終わり、ウルグアイは勝ち点1で決勝トーナメントに進んだ。それでもスコットランドサッカー協会のアーニー・ウォーカー事務局長は「世界サッカーのクズ」とウルグアイを非難した。
2014年ワールドカップ決勝トーナメント1回戦で、メキシコとオランダは初めて対戦した。4大会連続で準々決勝に進めなかった「エル・トリ」のファンは、今回は突破できると期待した。
しかし後半アディショナルタイムに1-0でリードしながらも、メキシコが待ち望んだ「5試合目」への道は閉ざされた。ウェスレイ・スナイデルが終了間際に同点弾、さらに94分にクラース＝ヤン・フンテラールがPKを決めた。 多くのメキシコサポーターは、ロッベンがPKを得るためにダイブしたと主張し、いまだに結果を受け入れられていない。
1978年ワールドカップで西ドイツはオーストリアに敗れ、47年間勝てなかった呪縛を解いた。
すでに敗退が決まっていたオーストリアだったが、コルドバで番狂わせを起こした。カール＝ハインツ・ルンメニゲの先制点をベルティ・フォグツのオウンゴールで追い付き、ハンス・クランクルがボレーで勝ち越す。しかしベルント・ホルツェンバインがすぐさま同点に。
勝ちが必要だった西ドイツは終盤攻勢を強めたが、オーストリアはカウンターからクランクルが再びネットを揺らし、1931年以来の金星を挙げた。この勝利はドイツの3位決定戦進出を阻み、今もオーストリア史上最も称えられる一戦として語られている。
2014年ワールドカップ決勝トーナメント1回戦アメリカ対ベルギー戦で、ティム・ハワードはアメリカ人らしい気概を示した。この象徴的なGKは2-1で敗れた試合で16本のセーブを記録し、これは大会最多記録となった。
その活躍は英雄的で、試合後まもなく彼のWikipediaには「国防長官」と記された。バラク・オバマ大統領も直接電話で称えた。
ロメル・ルカクやケヴィン・デ・ブライネの圧巻の力を前にして米国は敗れたが、ハワードの単独での奮闘は彼を国民的英雄に押し上げた。
アルゼンチンは1986年の決勝で西ドイツに勝利し、4年後の決勝でも再戦した。ローマで行われた試合は低調で、1点差で決着ついた。
ペドロ・モンソンはユルゲン・クリンスマンへの危険なタックルで一発退場し、決勝で退場した最初の選手となった。 延長間近、ロベルト・センシーニのファールでルディ・フェラーが倒されPKへ。アンドレアス・ブレームがこれを沈め、西ドイツが3度目の優勝。さらに試合終盤、グスタボ・デゾッティも退場したアルゼンチンに完勝し、雪辱を晴らした。
ランドン・ドノヴァンはアルジェリア戦のアディショナルタイムに決勝点を挙げた。その一撃は、一世代のアメリカサッカーファンに希望をもたらした。
勝ち点が必要なアメリカは、90分間もどかしい展開が続いた。デンプシーのゴールが取り消され、決定機を逃し、焦りが募った。しかし、ハワードのセーブからカウンターが始まった。
アルティドールのクロスがデンプシーに届き、GKムボリが弾いたボールをドノバンが押し込んだ。コーナーでチームメイトに囲まれた瞬間、イアン・ダーケの「ゴー、ゴー、USA！」は伝説となった。全米の観戦パーティーが沸き、米国サッカー史上初の真に「バイラル」な瞬間が生まれた。
1950年6月、イングランドはFIFAとの対立で最初の3大会をボイコットした後、ついにワールドカップに初出場した。戦後4敗のみ、直前にはポルトガルを10-0で下したため「スリー・ライオンズ」は優勝候補として大会に臨んだ。
一方、アメリカは1930年に準決勝に進出したものの、大会直前の7試合に全敗しており、戦績は惨憺たるものだった。
しかし38分、ジョー・ゲイツェンスのゴールでアメリカが1-0で勝利した。 イングランドには、後に優勝監督となるラムゼー、世界屈指のフィニー、伝説的キャプテン・ライトがいた。対する米国はアマチュア軍団。ボルギは叔父の葬儀場で霊柩車を運転していた。この試合は今も「番狂わせの代名詞」だ。
ワールドカップで一度負けながら優勝した国は3つある。西ドイツは1954年と1974年の2度、その偉業を達成した。1974年の東ドイツ戦は因縁の対決で、会場は熱狂に包まれた。
資本主義対共産主義の冷戦色濃い一戦は、77分まで低調だった。しかしユルゲン・シュパルヴァッサーが至近距離から冷静に決め、東ドイツが勝利した。
この敗北は大会最大の番狂わせとされたが、西ドイツには警鐘となり、決勝でオランダを破る原動力となった。
アルゼンチンとリオネル・メッシにとって、2018年ワールドカップは苦い大会だった。最悪の瞬間は、ルカ・モドリッチが輝いたクロアチア戦の0-3敗北だ。
メッシは本来の輝きを欠き、GKウィリー・カバジェロの致命的なミスがクロアチアの歴史的勝利を助長した。カバジェロはアンテ・レビッチをかわそうとしたループシュートを見事に失敗。後半早々、レビッチに無人のゴールへボレーを叩き込まれた。
さらにモドリッチは遠距離からカーブをかけたシュートで追加点。飛び出したカバジェロをかわし、リードを2点に広げた。イヴァン・ラキティッチがダメ押しし、初戦でアイスランドと引き分けたアルゼンチンはグループリーグ突破の望みをほぼ失った。
1994年、初出場したサウジアラビアはグループステージでモロッコとベルギーに勝ち、ベスト16に進出した。特にベルギー戦では、サイード・アル・オワイランが自陣からドリブルで4人をかわし、GKミシェル・プロドムを破る唯一の得点を挙げた。
自陣でボールを拾ったアル・オワイランは前線へ突進し、4人のDFをかわしてペナルティエリアへ。巧みなシュートでGKミシェル・プルードオムを破り、試合唯一の得点を挙げた。
次のラウンドでスウェーデンに敗れたものの、彼らの存在感は確かなものだった。
国際サッカー初期、ハンガリーは世界屈指の強豪だった。しかし1982年までにその力は衰えていた。
グループステージで彼らはエルサルバドルと対戦した。内戦で荒廃したこの中米の国は調整試合もトレーニングも十分に行えなかった。
それでもエルサルバドルは果敢に攻めたが、前半だけで3失点。60分には5点差に広げられた。エルサルバドルが1点を返した直後、ラースロー・キスが投入され、交代出場でのハットトリックを達成した。
ラザール・センテシュとティボル・ニラシの追加点で、ハンガリーは1試合2桁得点を達成した唯一のチームとなった。90分間、彼らはまさに「魔法のマジャール人」だった。
1994年W杯でブルガリアは黄金世代が活躍し、ベスト4に進出した。ストイチコフは得点王（同率）に輝き、レチコフとバラコフもチームを牽引した。
準々決勝ではドイツを破る大金星。マテウスのPKでドイツの勝利が濃厚視されたが、ストイチコフとレチコフが4分で2得点を挙げ、流れを変えた。ドイツが決勝進出を逃したのは1978年以来だった。
2018年ワールドカップ・ロシア大会の決勝トーナメント1回戦で、フランスはアルゼンチンを4-3で破った。10代のキリアン・エムバペは2得点を挙げ、リオネル・メッシを上回る活躍で「レ・ブルー」の準々決勝進出に貢献した。しかし、最も記憶に残る瞬間を作ったのは無名の右サイドバック、ベンジャマン・パヴァールだった。
左からルーカス・エルナンデスが上げたクロスはゴール前を横切り、ペナルティエリアの端でパヴァールが捉えた。躊躇なく右足を振り抜くと、バウンドしたボールはゴール上隅に突き刺さった。
この曲がりながらネットを揺らす一撃は大会最優秀ゴールに選ばれ、得点者背後のリプレイは近年のW杯屈指の名場面となった。
北朝鮮は1966年大会でグループステージを突破し、イタリアを破って注目を集めた。準々決勝でもエウゼビオ率いるポルトガル相手に開始30分で3-0とリードを奪った。
しかしエウゼビオは譲らなかった。ペレに次ぐ才能とされる彼は、鮮やかなシュートとPKで前半中に2点を返す。
後半も得点を重ね、PKも獲得して自ら決めてチームを逆転させた。終了間際にジョゼ・アウグストが5点目を奪ったが、この試合の主役は、世界的な舞台で自身の伝説を確固たるものにしたエウゼビオだった。
2010年の公式球「ジャブラニ」は、その不規則な軌道からゴールキーパーたちに批判された。アディダスは現代サッカーを刷新するため、史上最も正確で完璧な球形を目指したが、結果としてナックルボールのような動きを生んだ。
しかしウルグアイ代表FWディエゴ・フォルランは不満を口にせず、5得点を挙げて準決勝進出に貢献。南アフリカ大会のゴールデンボール（最優秀選手賞）を獲得した。元アトレティコ・マドリードのスターは、ジャブラニの予測不可能な軌道を利用し、遠距離からの豪快なシュートで数々のハイライトを生んだ。
イタリアは2010年大会の予選を無敗で突破。4年前のように再び優勝すると期待する声は少なかったが、初戦で早々に敗退するとは誰にも予想できなかった。
マルチェロ・リッピ監督の下、初戦パラグアイ戦では63分にダニエレ・デ・ロッシの同点弾で辛うじて引き分け。ニュージーランド戦でも先制されたが、ヴィンチェンツォ・ラクインタのPKで1－1とした。
ベスト16進出にはスロバキア戦の勝利が必須だった。しかしロベルト・ヴィテックの2得点で0－2と先行される。アントニオ・ディ・ナターレとファビオ・クアリアレッラのゴールで終盤に追い上げたが、3－2で敗れ、タイトル防衛の夢は早期に消えた。
1978年、アルゼンチンは初の世界一に輝いた。フォワードのマリオ・ケンペスが4試合で6得点を挙げ、開催国を優勝に導いた。決勝のオランダ戦では2得点を記録した。
ワールドカップ初得点を挙げるまで10試合を要したが、彼はセサル・ルイス・メノッティ監督から「口ひげを剃れ」と助言され、不振を脱したという。
ポーランド戦、ペルー戦、オランダ戦でそれぞれ2得点を挙げ、チームを優勝に導いた。この活躍でケンペスはゴールデンボール賞を獲得し、「エル・マタドール」の異名とともに国民的英雄となった。
1982年、グループステージで西ドイツが優勝候補に挙げられていた。初出場のアルジェリアは未知数で、試合前予想はドイツの得点が話題だった。
しかし54分、ラバ・マジェールがリバウンドを押し込みアルジェリアが先制。カール＝ハインツ・ルンメニゲの同点弾直後、わずか60秒でラクダル・ベルウミが再びリードを奪った。西ドイツは信じられないという表情で、アルジェリアの堅守に阻まれた。
アルジェリアは逃げ切った。だが最後に笑ったのはドイツだった（その詳細は後ほど）。
アルゼンチンはペルーに6-0で勝ち、決勝に進んだ（その後優勝）。しかしこの試合を巡り、八百長や賄賂の疑惑が今も残っている。
決勝進出には4点差が必要だったアルゼンチンは、6得点を奪ってブラジルを上回った。試合後、アルゼンチンからペルーへ大量の穀物が送られたことに関連する賄賂疑惑や、脅迫・八百長疑惑が浮上している。
さらに、独裁者ホルヘ・ビデラ将軍がヘンリー・キッシンジャー米国務長官と共に試合前にペルーのロッカールームに入ったともされ、「コンドル作戦」の一環として両国指導者が取り決めを行ったという説もある。だが、公式調査は一度も行われていない。
1962年チリW杯は、史上最も荒れた大会として記憶されている。その最悪の場面は、グループリーグのチリ対イタリア戦だった。
開始13秒で最初のファウルが起き、4分後にはイタリアDFジョルジオ・フェリーニが退場。彼はピッチを離れず、武装警察に連行された。
その後も殴り合いが続き、チリのレオネル・サンチェスはウンベルト・マスキオの鼻を折ったにもかかわらず罰を受けず、さらにマリオ・ダヴィッドにもパンチを見舞った。報復したダヴィッドが退場し、イタリアは9人となった。 チリは2-0で勝利したが、この試合はわずかなプレーよりも、両国間に露呈した憎悪によって記憶されるだろう。
1982年のグループステージで、クウェートはフランスに挑んだ。しかし試合は茶番となった。
フランスが4点目を決めようとした瞬間、クウェートのDFはシュート前に動きを止めた。観客席から笛が聞こえたと主張し、オフサイドの判定だと誤解したのだ。実際には判定はなく、選手やスタッフが激しく抗議。ファンと選手を引き離すため警察が介入した。
スタンドから降りてきたクウェートサッカー協会のファヒド会長が選手たちに試合続行を指示。さらに主審は判定を覆し、ゴールを無効にした。フランスはその後4点目を奪い4-1で勝利したが、この騒動は中立的な観戦者には不可解な出来事だった。
審判がワールドカップの話題になるのは奇妙だ。グラハム・ポールは、2006年大会での1つのミスでトップキャリアを事実上終えた。
2006年ワールドカップのクロアチア対オーストラリア戦で、シムニッチはボールから離れたキューウェルにファウルし1枚目のイエローカードを受けた。90分にはハーフウェイラインで再びファウルし2枚目を受けた。
ルール上、2枚目の警告は退場相当だが、ポールは気づかなかった。試合終了間際、シムニッチがポールを押して3枚目の警告を受け、ようやく退場となった。
試合は2-2で終了。この結果、オーストラリアが再試合を要求することはなかった。その後、ポールは国際大会から引退し、ミスの原因を「2枚目の警告時にオーストラリア3番ムーアの名前を誤って記録し、気づかなかった」と説明した。
ファビオ・グロッソは、ワールドカップ史上最も記憶に残るシーンの主役の一人である。準決勝でドイツを破り決勝に進んだイタリアは、PK戦の末にフランスを下し4度目の優勝を果たした。
1-1の延長戦でジダンが退場し、PK戦へ。グロッソは冷静に右上隅に蹴り込み、チームメートと抱き合った。 無名の左SBはイタリアサッカー史で最も重要な2得点を挙げたばかり。1982年以来の優勝が決まった瞬間、彼自身も信じられない様子だった。
1994年大会グループステージ最終戦、ロシア対カメルーンは両チームとも敗退が決まっていた。この試合がロシア代表としての最後になるとは知らなかったオレグ・サレンコは、5得点を挙げて大会記録を樹立。ロシアは6-1で勝利した。
ブラジルとスウェーデンに敗れ、ロシアはすでに決勝トーナメント進出の可能性がなかった。カメルーンも2試合で1ポイントしか取れておらず、事実上敗退が決まっていた。試合ではロジェ・ミラが得点を挙げたが、歴史に名を刻んだのはサレンコだった。ロシアが6-1で勝利し、彼はワールドカップ1試合で5得点を挙げた初の選手となった。
1998年フランス代表で安定感があったローラン・ブランの代表的な場面は、パラグアイとの決勝トーナメント1回戦で訪れた。0-0のまま延長に入り、新ルール「ゴールデンゴール」が適用される。先制したチームが準々決勝に進むルールだ。
114分、コーナーキックから冷静なインステップシュートでネットを揺らし、パルク・デ・プランスを熱狂させた。大会初のゴールデンゴールでフランスは準決勝へ進み、最終的に自国開催の大会を制した。
準決勝でクロアチアのスラヴェン・ビリッチに頭突きをして退場し決勝を欠場したが、この大会での活躍は今も語り継がれている。
1990年ワールドカップ開催国イタリアのスター、サルヴァトーレ・“トト”・スキラッチ。大会前は無名だったが、6得点を挙げ、ロタール・マテウスやディエゴ・マラドーナを抑え得点王に輝いた。
大会前まで代表経験のなかったスキラッチは、オーストリア戦で途中出場しデビュー戦で得点を挙げる。チェコスロバキア、ウルグアイ、アイルランド戦でも得点を重ね、アルゼンチンとの準決勝へ進んだ。
シラッチは再びネットを揺らしたが、イタリアは前回王者をPK戦の末に下すことはできなかった。しかし3位決定戦でも得点を挙げ、ゴールデンブーツとゴールデンボールの両方を獲得。彼はワールドカップの歴史に名を残した。
アイルランド代表主将ロイ・キーンは2002年W杯直前、事前合宿を怒って離脱し大会に衝撃を与えた。マンチェスター・ユナイテッドの主将でもある彼は代表の要だったが、ミック・マッカーシー監督と対立し、韓国・日本開催の大会に出場できなかった。
彼はサイパンの準備や宿舎を痛烈に批判し、マッカーシー監督と激しく対立。最終的に代表を解任され、帰国した。
その後、彼は「後悔はない」と言い続け、この騒動はスティーブ・クーガン主演の映画『サイパン』にもなった。アイルランドはグループリーグを突破したが、決勝トーナメント1回戦でスペインにPK戦の末敗れ、夢は終わった。
1986年のワールドカップ決勝は、個人技が際立った試合ではなかった。しかしディエゴ・マラドーナの存在により、今も伝説として語られる。
アルゼンチンは西ドイツを2－0でリードしたが、カール＝ハインツ・ルンメニゲとルディ・フェラーのゴールで同点に追われた。しかし6分後、ホルヘ・ブルルチャガがマラドーナのスルーパスから決勝点を奪った。
アルビセレステは逃げ切り、2度目の優勝。祝賀の輪の中で、背番号10はチームメートに抱きかかえられた。5ゴール5アシストをマークした1986年メキシコ大会は、まさにマラドーナの大会だった。彼が優勝の立役者となったのは、当然の結末だった。
エルリング・ハーランド、キリアン・エムバペ、ハリー・ケインらが現代で驚異的な得点を挙げる一方、1958年スウェーデン大会で新たな地平を開いたのはジュスト・フォンテーヌだった。
わずか6試合で13得点を挙げ、いまだ破られない単一大会最多得点記録を残した。ニースとランスでプレーしたフォントーは、パラグアイ戦（7-3）でハットトリック、ユーゴスラビア戦（2-3）で2得点をマークした。
スコットランド戦でも1得点。準々決勝の北アイルランド戦で再び2得点。ブラジル戦では1得点したが、フランスは5-2で敗れた。フォンテーヌは西ドイツとの3位決定戦で4得点し、大会を締めくくり、記録的なゴールデンブーツを獲得した。
1998年、アルゼンチン戦で退場しイングランドがベスト16敗退した際、デビッド・ベッカムは国内で「公敵」と呼ばれた。しかし4年後、彼は同じ相手に名誉挽回を果たした。
中足骨骨折からワールドカップに間に合うよう回復を目指し、辛うじてグループリーグのアルビセレステ戦に先発した。前半終了間際、マウリシオ・ポチェッティーノがマイケル・オーウェンをファールし、イングランドにPKが与えられる。 ベッカムはPKを中央に決め、1-0の勝利とベスト16突破をもたらした。
この敗戦でアルゼンチンは早期敗退し、ベッカムは再び国民的英雄となった。
ザイール（現コンゴ民主共和国）は1974年に一度だけワールドカップに出場したが、その物語は悲劇的だ。
スコットランドに敗れた後、賞金を政府高官に横領され士気が低下。ユーゴスラビアに0-9で大敗した。独裁者モブツはブラジル戦で3点差以上で負ければ帰国を許さないと選手を脅した。
ブラジル戦で0-3とリードされた際、DFムウェプ・イルンガは壁から飛び出し、ボールを蹴り出した。当時欧米メディアはこれを嘲笑したが、彼は後に「独裁政権への抗議のため退場したかった」と明かしている。しかし、イエローカードだけだった。
ティム・クルルは2014年ワールドカップでオランダ代表のベンチに座る運命を受け入れていた。準々決勝までの5試合はジャスパー・シレッセンが先発だったからだ。しかし、ルイ・ファン・ハール監督には大胆な計画があった。
コスタリカとの延長戦終盤、PK戦を見据えた采配でクルルは投入された。彼はブライアン・ルイスとマイケル・ウマナのキックを止め、オランダの準決勝進出を決めた。
この采配は、PK戦の心理と控えGKの専用準備について世界的な議論を呼んだ。
オランダは1970年代、強豪国として名を馳せた。しかし10年間で臨んだ2度の決勝では、その強さと独特のスタイルを生かせず、悔しい結果に終わった。
最初の決勝は1974年、ミュンヘンのオリンピアシュタディオンでの西ドイツ戦。ヨハン・ネースケンスが開始2分でPKを決め、「トータル・フットボール」の勝利は確実と思われた。しかし前半中盤、ポール・ブライトナーのPKで同点とされた。
43分にはゲルト・ミュラーが決勝点を挙げ、西ドイツの2度目の優勝を決定付けた。この得点は、大会後に代表を退いた伝説的ストライカーの代表での最後のゴールとなった。
FIFAが「世紀の試合」と称した1970年のイタリア対西ドイツ準決勝は、投票で「20世紀のベストマッチ」にも選ばれた。
メキシコシティで開催され、前回王者が激突した。イタリアが1-0で迎えたロスタイム、カール＝ハインツ・シュネリンガーが同点弾を叩き込んだ。 延長では5得点が乱れ、ドイツが再三リードしてもイタリアがすぐ追いついた。狂乱の30分後、4－3でイタリアが勝利。試合終了の瞬間、選手たちは疲労でピッチに倒れ込んだ。
2010年ワールドカップ南アフリカ大会に臨んだフランス代表は、多くの才能を擁していた。しかし2006年準優勝チームは選手たちの反乱で崩壊。当初の楽観は、たちまち恥辱へと変わった。
グループリーグ初戦のウルグアイ戦はスコアレスドロー。南米勢相手なので最悪の結果ではなかったが、続くメキシコ戦で0-2と敗北。この試合中、ニコラ・アネルカとレイモン・ドメネク監督の間に衝突が起き、スキャンダルに発展した。
報道によると、ハーフタイムにアネルカはドメネク監督を「くたばれ、この売春婦の息子め」と罵り、謝罪を拒否。フランスサッカー連盟は彼を代表から追放し、選手たちは最終戦前の練習をボイコット。南アフリカに1-2で敗れ、大会から姿を消した。アネルカは18試合の出場停止を受け、代表に復帰することはなかった。
ネイマールは今もこれからもブラジルの象徴だ。しかし代表では涙を飲むことが多かった。
ペレやロナウドに続き、自国開催の2014年大会でもチームを優勝へ導くはずだった。しかし準々決勝コロンビア戦で担架で運ばれ、急きょ試合から離脱した。
フアン・ズニガの膝が背中に当たり、背骨を折った。ネイマールは残りの試合に出場できず、チームとファンは大きなショックを受けた。そして準決勝で待ち受けていたのは、さらに悲劇的な結末だった。
1998年の大会で最も注目されたのはアメリカ対イランの一戦だった。1979年のイスラム革命以来対戦がなく、外交関係も敵対していた。しかし試合数日前にイラン選手たちは友好の証として白い花を贈った。
その後、ハミド・エスティリとメフディ・マフダヴィキアのゴールでイランが2-1勝利。中東の母国では熱狂が湧き上がった。両チームともグループステージで敗退したが、この試合は現代でも最も政治的に意義深い試合として語り継がれている。
1966年大会では、W杯史上最大の番狂わせが起きた。北朝鮮は初戦でソ連に0-3で敗れたが、チリ戦では88分の同点弾で1-1の引き分けに持ち込んだ。イタリアはアジアの弱小国と引き分ければ決勝T進出だったのに対し、北朝鮮は2度優勝の強豪に勝利が必要だった。
イタリアは序盤に負傷者を出し、大半を10人で戦った。パク・ソンジンはペナルティエリアの端から右足で鮮やかな一撃を放ち、北朝鮮に歴史的勝利をもたらした。
パクは「飛びながら右足に持ち替えて決めた」と振り返る。「イタリアは精神面で負けた。失点後に個々のプレーに走り、チームワークが勝った」
2014年ワールドカップでドイツは圧倒的な強さを示した。準決勝では開催国ブラジルを7-1で破り、決勝進出を決めた。しかしアルゼンチンとの決勝は楽な試合ではなかった。
後半から投入されたマリオ・ゲッツェは、ヨアヒム・レーヴ監督から「世界に見せつけろ、お前がメッシより上だと」と囁かれた。延長戦残り7分、左クロスに走りながら合わせ、GKロメロの頭上を越えるボレーでネットを揺らした。
22歳のゲッツェはドイツに4度目の優勝をもたらし、歴史に名を残した。
1982年、イタリアは決勝でドイツを破り3－1で優勝。中距離からの一撃で2－0とし、喜びに駆け抜けたマルコ・タルデッリの姿は、今も鮮明だ。
シュートがネットを揺らす瞬間、彼は少年時代に夢見た光景を思い描いた。すべては一振りのスパイクから生まれた。
すぐにチームメイトに囲まれたが、両手を広げ髪を振り乱し、信じられないというように首を振りながら走り去る姿は、すべてを成し遂げた証だった。
ワールドカップ決勝で得点を挙げたら、あなたならどう祝うか？おそらく、タルデッリと同じだろう。そこには、ファンと選手を結びつける、何とも言えない美しさがある。
2022年ワールドカップ準々決勝でアルゼンチンとオランダが激突。
2–2の引き分け後、PK戦を4–3で制したアルゼンチンが勝利。しかし83分まで2–0とリードしていた。途中出場のウェグホルストが2得点を挙げ、延長へ持ち込んだ。マルティネスのPKが決勝点となったが、試合後は多くの規律違反が話題になった。
イエローカードは合計18枚、デンゼル・ダムフリーズは退場した。試合後、リオネル・メッシは「ファン・ハールは自分たちのサッカーが素晴らしいと言うが、ただ背の高い選手を並べロングボールを蹴っただけだ」と語った。
アルゼンチンGKエミリアーノ・マルティネスも「ファン・ハールは『PKなら有利』と言った。なら勝てと。黙ってほしい」と語った。
1970年決勝、ブラジルがイタリアを4-1で下した試合での4点目は、W杯史上最高のチームゴールとされる。
自陣深くからクロドアルドがドリブルで4人をかわし、リヴェリーノ、ジャイールジーニョ、ペレと繋いだ。ペレは横パスを選択し、走り込んだキャプテン・カルロス・アルベルト・トーレスがゴール隅に蹴り込んだ。
この一連の流れには、スピード、技術、そしてサッカーへの純粋な喜びが凝縮されていた。
サッカーは身体接触のあるスポーツだが、暴力は決して許されない。1982年準決勝、西ドイツ対フランス。ミシェル・プラティニはパトリック・バティストンへ浮き球のスルーパスを送った。
バティストンは前線へ駆け上がり、シュートは枠を外れた。問題となったのは、西ドイツのGKハラルド・シューマッハーの行動だ。彼は飛び出し、ボールが外れる瞬間、空中でバティストンと衝突。腰がフランス人選手の頭部に激突し、大きな衝撃を与えた。
バティストンは意識を失い、脈も停止したが、主審はファウルすら取らず、シュマッハーを退場させなかった。バティストンは一命を取り留めたが歯を2本失った。シュマッハーは「その程度の怪我なら義歯をプレゼントしてやる」と発言し、批判を受けた。
西ドイツはPK戦の末に勝ち進んだ。その後、フランスで行われた「最も嫌われている人物」調査では、ヒトラーを抑えシューマッハーが1位となった。
ボビー・ロブソン率いるイングランドは「イタリア90」でベスト4に進出し、ポール・ガスコインが新たな英雄となった。しかし準決勝では西ドイツにPK戦の末に敗れた。
延長戦でガスコインがイエローカードを受け、決勝進出なら出場停止となる。下唇を震わせ涙を流す彼にファンは言葉を失った。試合中、リネカーがロブソン監督に「ガスコインに一言」と合図する場面も今も語られる。
その姿は国民の心を捉え、ニューカッスルの若きスターを一夜にして国民的英雄へと押し上げた。しかし試合終了時、クリス・ワドルとスチュアート・ピアースのPK失敗でイングランドの夢は幕を閉じた。
1990年大会の開幕戦で、ディエゴ・マラドーナ率いる前回王者のアルゼンチンが、無名選手が多いカメルーンに敗れた。この番狂わせは、今もワールドカップ史上最大の驚きの一つとして語り継がれている。
後半、フランソワ・オマム＝ビイックがセンシーニを頭一つ上回り、ヘディングでネットを揺らして満員のサン・シーロを静めた。
60分にはアンドレ・カナ＝ビイックがクラウディオ・カニージャへのファールで退場。さらに試合終了間際、ベンジャミン・マッシングが再び前線へ駆け上がるカニージャを倒し、2枚目のレッドカードを受けた。この荒々しいタックルでマッシングは靴まで脱げた。それでもカメルーンは9人で逃げ切り、大会史上最大の番狂わせを遂げた。
2010年のワールドカップで南アフリカが勝ち進むと予想する人は少なかった。それでもアフリカ初開催国として「バファナ・バファナ」には大きなプレッシャーがかかっていた。過去2回の出場ではグループステージを突破できていなかったが、シフィウェ・チャバララの鮮やかなゴールがサッカー・シティを熱狂させ、一瞬で可能性を感じさせた。
カイザー・チーフス時代に知られるこのウインガーは、カギショ・ディクガコイのパスに反応し、ゴール上隅に突き刺さるような強烈なシュートを放った。
しかしラファエル・マルケスに同点とされ、ウルグアイ戦で0-3敗北。最終戦でフランスに勝つも、得失点差でメキシコに次ぐ3位。結果として、開催国ながらグループステージ突破を果たせなかった。
2022年、サウジアラビアは現代のワールドカップで最大の番狂わせを起こした。グループD初戦で「グリーン・ファルコンズ」は優勝候補アルゼンチンと対戦し、歴史的な大金星を挙げた。
10分、リオネル・メッシがPKで先制したが、後半開始直後にサレフ・アル・シェフリが同点ゴール。さらに5分後、サレム・アル・ダウサリが遠距離からの強烈なシュートで逆転した。
その後アルゼンチンは猛攻を仕掛けたが、サウジアラビアは堅守で凌ぎ、この大会での唯一の勝利を挙げた。アルゼンチンは最終的に優勝したが、アル・ダウサリのゴールはワールドカップの歴史に刻まれた。
2006年、イタリアはドイツとの準決勝で1938、1970、1978年に続き4度目となる開催国勝利を収めた。
90分は0-0。しかし両チームは息つく間もなく攻め合った。GKカーンとブッフォンは何度も飛び出した。延長ではジラルディーノとザンブロッタのシュートがクロスバーを叩いた。ポドルスキも6ヤードのヘディングを枠外に外した。
PK戦が迫る中、イタリアは2得点を奪う。ファビオ・グロッソが切り込んで先制し、直後アレッサンドロ・デル・ピエロが追加点を決めた。
ペレは史上最も偉大なサッカー選手の一人。1958年のワールドカップでブラジル代表として伝説を開始した。
準決勝のフランス戦では17歳244日でハットトリックを達成し、ブラジルを決勝へ導いた。
3得点とも後半に記録し、特に3点目はペナルティエリア端からの見事なボレーで、ブラジルの勝利と決勝進出を決定づけた。
2018年のグループステージで、ポルトガルとスペインは6得点が生まれた接戦を繰り広げた。クリスティアーノ・ロナウドはハットトリックを達成し、注目を集めた。
ロナウドはナチョに倒されて得たPKで先制。ディエゴ・コスタに同点とされたが、前半終了間際にはデ・ヘアの脇を突くシュートで再びリードを奪った。
後半早々、コスタとナチョが3分で2得点を挙げスペインが優位に立ったが、88分、5度のバロンドール受賞者であるロナウドが鮮やかなFKで同点とし、最年長ハットトリックを達成した。
「ニュルンベルクの戦い」として知られるこの試合は、2006年大会のベスト16で荒れた一戦となった。
元チェルシーのMFマニシェが試合唯一のゴールを決めたが、この試合はW杯史上最も荒れた90分間の一つとして記憶されている。最初に警告を受けたのはマーク・ファン・ボメル。その後、ハリド・ブラールーズがクリスティアーノ・ロナウドにファウルし、負傷したロナウドが涙を流しながらピッチを去った。
前半終了間際にはコスティニャが2枚目の警告で退場。後半、ルイス・フィーゴがファン・ボメルへの頭突きで警告を受けた。さらにブラーズも2枚目の警告で退場となり、デコとジョバンニ・ファン・ブロンクホルストも試合終了前に退場となった。 この試合で16枚の警告と4枚の退場処分を宣告した主審ヴァレンティン・イヴァノフが、大会に残り試合で審判を務めなかったのは当然だった。
2002年のワールドカップは波乱続きで、共催国韓国がイタリアを破った試合は最大のサプライズだった。
主審のバイロン・モレノは、試合序盤に韓国に与えたPK（外れた）、フランチェスコ・トッティの退場、延長戦でダミアーノ・トマージに宣告したオフサイドなど、一連の判定で批判を受けた。
それでも試合はPK戦へ進みそうになった瞬間、アン・ジョンファンが決勝点を奪った。イ・ヨンピョのクロスを小柄なアンがマルディーニの上を飛び越し、ブッフォンをかわしてヘディングで叩き込み、韓国はベスト16での歴史的勝利を遂げた。
モロッコは2022年、驚異的な快進撃を見せた。「不屈のライオンズ」はベルギーやクロアチアが待つ難グループを突破し、アフリカ勢初でワールドカップ準決勝に進んだ。
準々決勝ではPK戦の末にスペインを破り、準決勝ではポルトガルに42分エン・ネシリのヘディングで先制。後半はポルトガルの猛攻を受けたが、GKブヌーの好守とペペのシュートミスが幸いし、逃げ切った。
後半アディショナルタイムに途中出場のワリド・チェディラが退場したが、試合は1-0で終了。モロッコは準決勝へ進んだ。その後、決勝ではフランスに敗れた。
イングランドは2010年W杯で調子を上げられず、アメリカ、スロベニア、アルジェリアと同組のグループステージを辛うじて突破した。16強では古豪ドイツと対戦。ミロスラフ・クローゼ、トーマス・ミュラー、ルーカス・ポドルスキを前線に置くドイツは手強かった。
期待薄のイングランドだったが、開始30分でクローゼとポドルスキに2点を奪われた。しかしアップソンのヘディングで1点差とし、勢いを取り戻す。
フランク・ランパードのシュートはクロスバーを直撃し、ゴールラインを割ったが判定は得られず。イングランドの反撃はそこで止まり、ドイツが4-1で勝利した。
2002年ワールドカップは、初出場のセネガルが前回王者フランスを破る番狂わせで幕を開けた。フランスはジダンが負傷欠場したが、アンリ、プティ、デサイー、ヴィエラらで布陣した。
セネガルのフォワード、エル・ハジ・ディウフが活躍し、プティとバルテズの連携ミスも重なってパパ・ブーバ・ディオプがアシストから試合唯一の得点を挙げた。ディオプはゴール後、コーナーフラッグへ駆け寄りシャツを地面に広げ、チームメイトが集合してその周りで踊った。
フランスはグループ最下位で大会を去り、セネガルは準々決勝でトルコに敗れた。
1966年、イングランドで開催されたワールドカップのジュール・リメ杯がウェストミンスターのセントラル・ホールに展示された。しかし展示2日目にトロフィーは盗まれ、警察には「1万5000ポンドを払えば返還する」という身代金要求書が届いた。
数日後、デイブ・コーベットが愛犬ピクルスと散歩中、犬が木の下でトロフィーを見つけました。
「リードを付けようとしたとき、新聞紙で包まれ、ひもで強く縛られた小包があるのに気づきました」とコーベットは回想する。「底を少し破ると、無地の盾があり、『ブラジル』『西ドイツ』『ウルグアイ』と印刷されていました。もう一方の端を破ると、頭上に浅い皿を掲げた女性の姿がありました。 新聞やテレビで見たワールドカップの写真と一致したので、心臓がバクバクしました」
ピクルズはその後、賞を受け取り、エリック・サイクスの映画にも出演した。
八百長で2年間出場停止だったパオロ・ロッシは、1982年ワールドカップのイタリア代表から外れるはずだった。彼を招集したベアゾット監督は批判された。しかし、ブラジル戦までは。
ブラジルは大会を通じて圧倒的な強さを示し、グループリーグ第2戦では前回王者のアルゼンチンも破っていた。そのためイタリア戦は引き分けでも決勝トーナメント進出が決まる状況だった。しかし、彼らはロッシの存在を見落としていた。
ユヴェントスに所属していたフォワードは開始5分で正確なヘディングで先制。ソクラテスに同点とされたが、緩いバックパスを突いて再びリードを奪う。ファルカオに追いつかれた後も勢いは止まらず、カウンターから3点目を決めて試合を決めた。
さらにカウンターを冷静に決め、イタリアの勝利とブラジルの敗退を決めた。ロッシは大会得点王（ゴールデンブーツ）に輝いた。
攻撃力に定評のある両国による2010年スペイン対オランダの決勝は、荒れた展開となった。主審ハワード・ウェッブは14枚のイエローカードを提示し、決勝戦記録を樹立。しかし28分、オランダのナイジェル・デ・ヨングがシャビ・アロンソへ放った悪名高い“タックル”には警告1枚だけだった。
アロンソがヘディングした直後、デ・ヨングは胸めがけて足を突き出し、スペイン代表の怒りを買った。オランダが早々に10人になっていればスペインの戦いは楽だっただろうが、結局は延長戦でアンドレス・イニエスタの決勝ゴールで勝利した。
アルジェリアは1982年ワールドカップ初戦で西ドイツに勝利したが、オーストリアに0-2、チリに3-2で勝った。 この最終戦は西ドイツ対オーストリア戦の24時間前に開催された。つまり、両チームは「西ドイツが3点差未満で勝てば、得失点差でアルジェリアを抜き、両国が同時に決勝トーナメントへ進める」と理解していた。
ホルスト・フルベッシュが10分で先制し、前半は互いに攻め合ったが、後半は両チームとも得点を重ねず、引き分けを狙った。試合後、西ドイツのサポーターの一部は不満から国旗を燃やした。
この事件をきっかけに、1986年以降、グループステージ最終節は全試合同時キックオフとなった。
1950年代、ハンガリーはフェレンツ・プスカシュ率いる「華麗なるマジャール軍団」として4年間無敗で1954年ワールドカップに挑んだ。グループステージでは西ドイツを8-3で下し、優勝へ視界良好だった。
しかし決勝で再戦すると、西ドイツは0－2から逆転し3－2で勝利。終了間際のプスカシュの同点弾はオフサイド判定で取り消された。
この勝利はドイツのサッカー界に長期にわたる自信をもたらしたが、ハンガリーにとっては今も癒えぬ傷となっている。
第1回男子ワールドカップは、現在のFIFAが築いた巨大イベントとは異なり、参加は13チームだけだった。
1924年と1928年のオリンピックで金メダルを取った実績でウルグアイが開催国に選ばれ、優勝候補の筆頭に挙げられた。グループステージ2試合を無失点で勝ち上がり、準決勝ではユーゴスラビアを6-1で破った。決勝の相手は南米のライバル、アルゼンチンだった。
試合前に使用球を巡ってトラブルがあったものの、試合は始まり、ウルグアイが勝利。モンテビデオのエスタディオ・センテナリオで行われた決勝では、前半1-2でリードを許したが、結局4-2で逆転した。ウルグアイは20年後のブラジル大会でも2度目の優勝を果たす。
1998年、デビッド・ベッカムがアルゼンチン戦で受けたレッドカードは、彼の輝かしいキャリアに rare な汚点となった。このイングランド代表MFがファンの不満を鎮めるには、何年もかかった。
後半中盤、マイケル・オーウェンの驚異的なゴールとガブリエル・バティストゥータの同点PKでスコアは2－2だった。その直後、ディエゴ・シメオネのファウルで倒されたベッカムは、地面に足先を蹴り出した。わずかな接触にもかかわらずシメオネの反応は劇的で、主審キム・ニールセンはレッドカードを提示した。
10人となったイングランドは奮闘したが、PK戦の末に敗退。ベッカムは母国で猛批判を受け、マンチェスター・ユナイテッドの試合ではアウェーで毎回ブーイングを受けた。その後、クラブと代表での活躍により、数年かけて国民の信頼を取り戻した。
2014年ワールドカップ開幕前、ハメス・ロドリゲスの名はほとんど知られていなかった。しかし大会終了時には、世界中のファンがコロンビアの新星について知り尽くしていた。わずか4週間で彼は大会最優秀ゴールを決め、得点王に輝き、世界が注目する選手に躍り出た。
ベスト16のウルグアイ戦では、胸トラップから体を回転させ、クロスバーを叩いてネットに突き刺さるボレーを放った。その一撃は敵味方問わずスタジアムから拍手を浴びた。
大会では5試合で6得点をマークしたが、コロンビアは準々決勝でブラジルに敗れた。その直後、レアル・マドリードが6300万ポンドで彼を獲得した。
1990年、西ドイツとオランダの激しいライバル関係は明らかだった。フランク・ライカールトがルディ・フェラーに唾を吐きかけた悪名高い事件が起きたのだ。
ファウルが相次ぐ荒れた展開の中、ライカールトはフォーラーへのタックルで警告を受け、さらに激昂。走り去りながらフォーラーの髪に唾を吐きかけた。 直後のフリーキックでフォルラーがGKファン・ブルケレンと接触し、怒ったライカールトが再び唾を吐いて両者退場となった。
醜い場面だったが、二人は後に和解し、オランダのバターCMで共演。出演料は慈善団体に寄付された。
ワールドカップの歴史にはシュールな瞬間がいくつもあるが、1994年大会の開会式で起きた出来事は特に記憶に残る。
オプラ・ウィンフリーがダイアナ・ロスを紹介した直後、ステージから転落して足首を捻挫。
さらに彼女はフィールドを横断し、演出用のPKを蹴ろうとしたが枠を外した。それなのにゴールはストライカーの強烈なシュートを受けたかのように真っ二つに割れ、笑いを誘った。
開催国ブラジルはグループリーグ3試合で2勝8得点。スウェーデンを7-1、スペインを6-1で下し、マラカナンでのウルグアイとの決勝へ進んだ。
一方のウルグアイは苦戦。ボリビアに8-0で勝ったものの、フランスは棄権。スペインと2-2で引き分け、スウェーデンに3-2で勝ち、決勝へ進んだ。
試合開始の数時間前、リオ市長は選手たちにこう宣言した。「数時間後、君たちは何百万人もの同胞からチャンピオンとして称えられるだろう。半球に敵なしの君たちは、どんなライバルも打ち負かす。私はすでに君たちを勝者として称える！」
しかしその傲慢さは、彼を含め多くの人々を裏切った。17万人以上の観客が呆然とする中、ウルグアイが2-1で勝利し、史上最も予想外のワールドカップ優勝を遂げたのだ。
ブラジル代表はオランダとの準々決勝を前にリラックスしようとしていた。しかしフォワードのベベトは、妊娠後期の妻がいつ出産してもおかしくない状況に悩んでいた。
試合前、妻は無事に出産。ベベトはオランダ戦で得点を挙げ、ロマーリオ、マジーニョと赤ちゃんを揺らすようなパフォーマンスで喜びを共有した。ブラジルは3-2で勝利し、準決勝に進んだ。
2006年ワールドカップ準々決勝のイングランド対ポルトガルは、2004年ユーロで「スリー・ライオンズ」がクリスティアーノ・ロナウド率いるポルトガルに物議を醸す形で敗れたため、リベンジの機会として高い緊張感に包まれていた。
62分、ウェイン・ルーニーは後ずさりした際、リカルド・カルヴァリョの股間を踏みつけたと判定され、レッドカードを受けた。
ルーニーが退場する際、カメラは彼をアップで捉えた。するとロナウドは、ベンチにウインクして喜んだ。その後、彼はPKを決め、イングランドを敗退させた。この日、ロナウドは一夜にして悪役へと変貌した。
1998年ワールドカップ準々決勝、オランダ対アルゼンチン。1-1の残り数秒、フランク・デ・ブールが自陣深くから前線へロングボールを蹴った。
デニス・ベルカンプは胸トラップから2タッチ目でロベルト・アヤラをかわし、3タッチ目でファーサイドへ流し込んだ。一瞬の技だったが、完璧なシュートだった。
飛行機が苦手で列車と船でフランス入りしたベルカンプは、オランダが準決勝で敗れたものの、この魔法のような一撃で永遠に記憶されるだろう。
1998年ワールドカップ決勝のブラジル対フランスは、大会史上最も不可解な出来事の一つに揺れた。ブラジル代表のエース、ロナウド・ナザリオは試合前に先発から外されたが、直前に復帰した。
報道によると、ロナウドは試合当日の午後、チームホテルで痙攣発作を起こし、チームメイトが動揺したという。ブラジルサッカー連盟の発表は二転三転したが、後に彼に不適切な行為はなかったと判明した。
試合では本来の力を発揮できず、フランス代表の守備陣を脅かすことはほとんどなく、チームは準優勝に終わった。
スペインは前回王者として2014年ブラジル大会に臨んだ。2010年W杯を含む主要3大会連続制覇で黄金期だった。
しかし初戦でオランダに1-5で大敗し、衝撃が走った。ハーフタイム直前、ロビン・ファン・ペルシーがアリエン・ロッベンのロングボールに飛び込み、ヘディングで同点弾。ファン・ペルシーは体を伸ばし、ボールを捉えると、伝説のGKイケル・カシージャスの頭上を越えるループシュートを決めた。カシージャスは動けず、屈辱を味わった。
この敗戦でスペインの時代は終わり、グループステージ敗退が決まった。一方、ファン・ペルシーのゴールは大会の象徴となった。
1970年のイングランド対ブラジル戦（グループステージ）で起きた一瞬の出来事だ。ペレの強烈なヘディングシュートを、ゴードン・バンクスが伝説的なセーブで阻んだ。この場面は今も「スリー・ライオンズ」のファンに鮮明に記憶されている。
グアダラハラの炎天下、ペレはジャイールジーニョのクロスをゴール隅へヘディングした。彼はいつもどおり回転して喜ぶつもりだった。しかしバンクスはその軌道を予見したかのように低く潜り、ボールをクロスバー上へ弾いた。
ペレは頭を抱えたが、後に「私が見た中で最高のセーブ」と称えた。
2002年、日韓開催のワールドカップで5度目の優勝を果たしたブラジルの主役はロナウドだった。彼は1998年の決勝前発作と、再起が危ぶまれた膝の怪我を乗り越え、見事な復活を遂げた。
そのすべてを乗り越え、彼はサッカー史に残る大復活を遂げた。大会では輝かしいテクニックとスピードで8得点をマークし、ゴールデンブーツ賞を獲得。決勝のドイツ戦でも2得点を挙げ、ブラジルを再び頂点に導いた。
2018年W杯でフランスが2度目の優勝を果たした際、19歳のキリアン・ムバッペは大会を沸かせた。
グループステージのペルー戦で1得点、ベスト16のアルゼンチン戦では2得点とPKを獲得し勝利に貢献。さらに決勝のクロアチア戦（4-2）でも4点目を決め、ブラジルのペレに次ぐワールドカップ決勝最年少得点者となった。
大会前の優勝候補が期待に応えることはまれだが、2010年のスペインは初代王者に輝いた。黄金世代は、男子W杯で唯一の優勝を遂げ、歴史に名を残した。決勝のオランダ戦では、延長終盤にアンドレス・イニエスタが劇的ゴールを決めた。
バルセロナのレジェンドはセスク・ファブレガスのパスを受け、マールテン・ステケレンブルグが守るゴールへ強烈なボレーを叩き込んだ。サッカー・シティはチームメイトとサポーターの歓喜に包まれた。
試合はあと数分残っていたが、オランダはすでにジョン・ハイティンガが2枚目のイエローで退場。同点のチャンスは訪れなかった。
2002年のワールドカップで、ロナウジーニョの魔法のようなプレーがイングランドを破った。試合後、このブラジル人選手が本当に意図していたのかどうかについて激しい議論が巻き起こった。
その決勝点は、ポール・スコールズがクレベソンにファウルしたことで得た、ゴールから約35ヤードの右サイドからのフリーキックから生まれた。 誰もがボールはペナルティエリアへ蹴り込まれると思ったが、彼は別の考えがあった。ボールは浮き上がり、為す術のないデビッド・シーマンの頭上を越えてネットに突き刺さった。ロナウジーニョは後半に退場したが、そのゴールだけでイングランドの大会終了となった。
彼は意図していたのだろうか？「蹴った瞬間はゴールを狙ったが、あんな場所に入ると思っていなかった。正直、ネットの反対側を狙っていた」と試合後に語った。
「マラドーナのスピン」や「ロナウドのチョップ」が登場する以前、オランダ史上最高の選手にちなんで「ヨハン・クライフ・ターン」があった。これは1974年ワールドカップ・スウェーデン戦で彼が披露した見事なテクニックに由来する。
サイドでDFヤン・オルソンにマークされたクライフは、味方へのパスを装いながらボールを反対方向に引き寄せ、相手を置き去りにしてペナルティエリアへ進んだ。
現在では多くの選手が習得しており、ユーロ2016のウェールズ対ベルギー戦でハル・ロブソン＝カヌーが同技で得点を挙げた。
ジネディーヌ・ジダンは1998年の大会で目立った活躍がなかった。しかしそれは決勝までの話だ。グループステージのサウジアラビア戦でこのMFが受けたレッドカードは、ブラジルとの決戦を控えたジダンにとって大会の分水嶺となった。それでも彼は最も重要な瞬間に最高のプレーを見せた。
決勝ではコーナーキックから2度のヘディングで2得点を記録。ロスタイムにエマニュエル・プティが3点目を入れ、フランスはホームで初優勝を遂げた。
ジダンはMOMに選ばれ、パリでは数百万人のファンが祝った。彼の顔は凱旋門に投影された。ユヴェントスからレアル・マドリードへ移籍し、同世代屈指の選手としてキャリアを終えた。
カルロス・バルデラマやファウスティーノ・アスピリクエタといったスターを擁するコロンビアは、1994年ワールドカップで高い期待を集めた。ペレも準決勝進出を予測していた。しかし大会は不名誉と悲劇で終わった。
ルーマニアに敗れたコロンビアは、アメリカ戦の勝利が絶対条件だった。しかしアンドレス・エスコバルのオウンゴールなどで1-2で敗れる。
最終戦でも勝ち点3を取れず、コロンビアはグループリーグ敗退が決まった。さらに帰国直後、エスコバルはメデジンで銃撃され死亡。賭けに負けた麻薬カルテルによる報復との噂が広まった。
イングランドは60年にわたる苦悩に終止符を打つ日を待ち続けている。しかし1966年のウェンブリーで、サッカーはついに故郷へ帰還した。
決勝の西ドイツ戦は90分で2－2。イングランドはハーストとピーターズ、西ドイツはハラーとヴェーバーが得点を挙げた。 延長戦でハーストがチームを救う2点目を奪う。
延長開始11分、ハーストのシュートがクロスバーを叩き、跳ね返ったボールはゴールラインを割ったと判定された。副審も確認したが、西ドイツは今も異議を唱えている。
試合終了間際には、時間を稼ぐため観客席へ蹴り込もうとしたボールが上隅に決まり、ハーストはW杯決勝でハットトリックを達成した最初の選手になった。イングランドはハーストと線審、そしてわずかな幸運に助けられ、大会初優勝。それが今も唯一の優勝である。
ルイス・スアレスには対戦相手を噛む前歴がある。2014年ワールドカップ以前にも、ウルグアイ代表FWはアヤックスとリヴァプールで2件の同様の事件を起こしていた。
グループリーグ最終戦イタリア戦では、DFジョルジョ・キエッリーニと揉み合いになり、その肩に噛みついた。キエッリーニは噛み跡をカメラに示した。
主審はこの場面を見逃し、ウルグアイは1-0でイタリアに勝利して決勝トーナメントに進んだ。しかしFIFAは映像を確認し、スアレスに4か月の出場停止を科した。大会最長の処分で、ウルグアイはエースを失い、ベスト16で南米のライバル・コロンビアに敗れた。
伝説のディエゴ・マラドーナは、ワールドカップで多くの名ゴールを決めてきた。そのため、ギリシャ戦でアルゼンチンが見せた流れるような連係から生まれた彼のフィニッシュ自体は珍しくなかった。しかし、元ナポリのスターがゴール後に取った祝賀の方法は確かに異例だった。
チームメイトを無視し、ピッチサイドのテレビカメラへ疾走。レンズに叫びながら狂気じみた表情を露わにした。
これがマラドーナが世界舞台で見せた狂気的才能の最後の爆発となった。試合後、彼は興奮剤エフェドリンの陽性反応により大会残りの試合を欠場した。
これはトップスポーツ史上、最もスポーツマンシップに欠ける瞬間だったのか。それとも、自国の勝利を守るためなら、誰しも2010年のガーナ戦でルイス・スアレスが取った行動を取るのか。
ウルグアイ代表FWスアレスは、物議を醸す出来事を繰り返してきた。2010年準々決勝ガーナ戦の延長後半、彼はゴール前ではねるようにボールを手で弾き出した。スティーブン・アピアのシュートを腕で止め、退場。アサモア・ギャンのPKはクロスバーに当たり、スアレスはベンチで喜んだ。
ウルグアイはPK戦の末に勝ち、最後のアフリカ勢を退けた。スアレスは後に「大会最高のセーブだ」と語った。
1990年W杯でカメルーン代表FWロジェ・ミラは華麗なドリブルで大会を盛り上げ、伝説となった。
大会直前に代表復帰した38歳のミラは4得点をマーク。ゴール後にコーナーフラッグへ駆け寄り、腰をくねらせるパフォーマンスが世界中の話題をさらった。
チームは準々決勝でイングランドに延長敗退。それでもミラは1994年、42歳でロシア戦に得点し、最年長得点記録を樹立した。
2014年7月8日、エスタディオ・ミネイロンで行われたワールドカップ準決勝で、ブラジルはドイツに歴史的な大敗を喫した。ネイマールとチアゴ・シウバを欠いた開催国は、前半だけで5失点した。
トーマス・ミュラーが11分で先制し、ミロスラフ・クローゼが続いた。この時点ではまだ逆転の可能性があったが、トニ・クロースの2得点とサミ・ケディラの追加点で前半終了時には0－5となった。
後半、アンドレ・シュールレが2得点を追加。ブラジルの選手たちは涙を流し、ファンは沈黙した。この試合は単なる敗戦ではなく、国民的なトラウマとなった。
1994年、セリエAとカルチョが全盛期だった頃、ロベルト・バッジョは世界最高の選手だった。
「神のポニーテール」と呼ばれた彼は、決勝トーナメントでベスト16、準々決勝、準決勝と連続得点を挙げ、イタリアをブラジルとの決勝へ導いた。スコアレスで迎えたPK戦は、2人の失敗でイタリアが不利に立つ。
先にフランコ・バレージとダニエレ・マッサーロが失敗し、イタリアはバッジョの得点が必須だった。しかし彼のシュートはクロスバーを越え、動けずに立ち尽くした姿から「立ち尽くして死んだ男」と呼ばれた。
ペレはキャリアで3度のワールドカップ優勝を経験したが、彼を世界的なスーパースターにしたのは1958年の初優勝だった。
4得点を挙げてブラジルの決勝進出に貢献した彼は、準決勝でハットトリックを達成した後、決勝のスウェーデン戦でも決定的な活躍を見せた。決勝ではディフェンダーの上を通ったボールを右足で捉え、ゴール右下に強烈なボレーを叩き込んでGKカッレ・スベンソンを空振りさせた。
2点目はループヘッド。1点目ほど華やかではなかったが、ブラジルが初優勝を決めた決勝点として同等に重要だった。これは、セレーソが欧州で挙げた唯一の優勝であり、今も破られていない。
ディエゴ・マラドーナの「神の手」ゴールが認められたことへのイングランドの怒りは、その数分後、アルゼンチンのレジェンドが世界を驚かす魔法のようなプレーを見せても、スリー・ライオンズの選手たちの顔から消えなかった。
自陣でボールを拾ったマラドーナは方向を変え、一気に加速。ピーター・ビアズリー、ピーター・リードを連続でかわし、ペナルティエリアでテリー・ブッチャーとテリー・フェンウィックを軽やかに突破。さらにピーター・シルトンをスラロームのように抜き去り、最後のプレッシャーをものともせずゴールに流し込んだ。
この11秒間・60メートルの疾走は彼の天才性を示し、FIFA投票で「世紀のゴール」に選ばれた。
ジネディーヌ・ジダンはサッカー史に残る名選手だが、最も記憶されるのは2006年W杯決勝での頭突きだろう。
2006年ワールドカップ決勝の延長戦中、レアル・マドリードのレジェンドはイタリア代表DFマルコ・マテラッツィと何らかの言葉を交わした後、躊躇なく彼の胸に頭突きを食らわせた。
本戦でジダンのPKを同点弾で帳消しにしたマテラッツィは、試合後ジダンがシャツを差し出した際、「いや、お前の妹の方がいい」と返したと回想。マテラッツィは単なる挑発だったと主張したが、イタリアはPK戦で勝利し、フランスはスターの退場に打ちのめされた。
彼は顔を上げず、トロフィーの前を通り過ぎた。その姿は大会の歴史に刻まれ、今も語り継がれている。
2022年決勝でアルゼンチンがフランスを破った驚異的な勝利は、サッカー史に残る名試合として語り継がれるだろう。カタールのファンは、世界最高峰の2チームによるスリリングな攻防を堪能した。キリアン・エムバペとリオネル・メッシのスターが激突した。
アルゼンチンはメッシとディ・マリアのゴールで2-0とリードし、試合終了まで10分を切っても守った。しかし直後、ムアニがPKを得てムバッペが1点。さらに60秒後、再びムバッペが同点弾を叩き込んだ。
延長ではメッシが追加点を取ったが、ムバペもPKで即座に返し、残り2分でハットトリックを達成した。PK戦ではアルゼンチンが4人とも成功、フランスはコマンとチュアメニが失敗し、アルゼンチンが優勝した。
この結果、メッシは念願のワールドチャンピオンに輝き、その名は永遠に語り継がれることとなった。
ワールドカップ史上最も象徴的な瞬間とは？1986年準々決勝イングランド戦でディエゴ・マラドーナが決めた伝説の「神の手」ゴールは、いまだに超えられていない。
フォークランド紛争の傷がまだ癒えぬ中、アルゼンチン10番は後半早々、左腕を頭後ろに隠して主審を欺き、ボールをネットへ叩き込んだ。ゴールは認められ、マラドーナは「少しは私の頭で、少しは神の手で決めた」と語った。
イングランドが怒ったのは当然で、アルゼンチンが大会を制したことでその怒りはさらに募った。