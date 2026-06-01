ディエゴ・マラドーナの「神の手」、ジネディーヌ・ジダンの頭突き、リオネル・メッシが「サッカーを完成させた」瞬間など、ワールドカップ史上最も象徴的な瞬間トップ100をランキング。

この大会は、ペレが名を上げた舞台であり、マラドーナがスキャンダルを起こした舞台であり、ジダンが天才と狂気を示した舞台である。

弱者が強者を倒し、1つのゴールやセーブが選手の人生を変える舞台だ。その瞬間は時を超え、何十年にもわたり新しいファンに繰り返し再生される。すべてが美しいわけではないが、どれも象徴的で、ワールドカップを「地球上で最も素晴らしいショー」にしている。

2026年の米加墨大会を前に、GOALのライターたちが選んだ「W杯史上最も象徴的な瞬間100選」を紹介する。