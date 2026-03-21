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「ディエゴ・マラドーナが神なら、スコット・マクトミネイはイエスだ！」――アルゼンチンのレジェンドの息子が、ナポリ史上2番目の偉大な選手としてスコットランドの英雄を称賛
マクトミネイは依然としてナポリのヒーローだ
マクトミネイは、クラブを再びイタリア王座に導いた素晴らしいデビューシーズンを経て、ナポリでも引き続き活躍を見せている。 スコットランド代表の同選手は、今シーズンすでに全大会通算で11得点を挙げており、金曜日のカリアリ戦（1-0）では決勝ゴールを決めた。この勝利により、アントニオ・コンテ監督は、首位インテルとの差を6ポイントに縮めたチームが再び優勝できると確信を深めている。インテルは優勝争いのライバルより1試合少ない状況にあり、日曜日のフィオレンティーナ戦で再びリードを広げる可能性がある。
- AFP
マラドーナ・ジュニア、「マクトミネイはイエスだ」と語る
イタリアでのマクトミネイの印象的な活躍は、すでに多くの称賛を集めている。ファンたちは、街の歴史的な中心地にマクトミネイの「聖地」を設けるなど、元マンチェスター・ユナイテッドのスターへの愛をすでに示している。 ナポリ市内にはクラブのレジェンド、ディエゴ・マラドーナの壁画も数多く描かれているが、このアルゼンチンのレジェンドの息子が、スコットランド代表MFについて絶賛の言葉を綴った。彼はテレヴォメロに対し、「父に次いで、マクトミネイはナポリの歴史において最も影響力のある選手だ。ナポリには『神』がいたが、私にとってマクトミネイは『イエス』だ。彼は不可欠な選手だ」と語った。
ナポリでのマクトミネイは「より完成された選手」
コンテ監督は、マクトミネイがマンチェスター・ユナイテッドを離れてイタリアでプレーするようになってから、より完成度の高い選手になったと語った。同監督は次のように述べた。「彼は以前よりも完成度が高く、知識も深まっている。そして今、キャリアにおいて進路を決めるべき重要な段階に差し掛かっている。マンチェスター・ユナイテッドでは主役級の役割を与えられたことはなかったが、ここでは我々が彼にその役割を与えた。彼は懸命に努力し、今では完成された選手となっている。彼の成長はチーム全体にも良い影響を与えている」
マクトミネイ自身も、セリエAでのプレーを通じてどのように成長したかを明かしている。彼は次のように説明した。「ナポリでは、戦術面でもフィジカル面でも成長できた。戦術的には、イタリアはプレミアリーグとは異なる。適応し、プレーの仕方、どのような動きをするか、どうフリーになるか、相手エリアで脅威となる方法、そして守備の仕方を非常に早く学ばなければならなかった。素晴らしい成長の過程であり、その一瞬一瞬を楽しんだ。」
- Getty Images Sport
マクトミネイはナポリに残留か？
マクトミネイの好調ぶりから、プレミアリーグ復帰の可能性が囁かれている。しかし、ナポリのスポーツディレクター、ジョヴァンニ・マンナはこのミッドフィルダーのスター選手を引き留めたいと考えている。彼はカリアリ戦に勝利する前、DAZNに対し次のように語った。「スコットの契約はあと2年残っている。我々は彼や彼の代理人とは、極めて健全かつ透明性のある関係を築いている。 彼はナポリに残りたいという意向を示している。我々は話し合いを進めているが、急ぐつもりはない。今、これをメディアの騒ぎにするべき時ではない。彼は我々にとって非常に重要な存在だ。我々はそれを理解しており、彼の価値を高く評価している。」
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