「ディエゴ・マラドーナが神なら、スコット・マクトミネイはイエスだ！」――アルゼンチンのレジェンドの息子が、ナポリ史上2番目の偉大な選手としてスコットランドの英雄を称賛

コンテ監督は、マクトミネイがマンチェスター・ユナイテッドを離れてイタリアでプレーするようになってから、より完成度の高い選手になったと語った。同監督は次のように述べた。「彼は以前よりも完成度が高く、知識も深まっている。そして今、キャリアにおいて進路を決めるべき重要な段階に差し掛かっている。マンチェスター・ユナイテッドでは主役級の役割を与えられたことはなかったが、ここでは我々が彼にその役割を与えた。彼は懸命に努力し、今では完成された選手となっている。彼の成長はチーム全体にも良い影響を与えている」

マクトミネイ自身も、セリエAでのプレーを通じてどのように成長したかを明かしている。彼は次のように説明した。「ナポリでは、戦術面でもフィジカル面でも成長できた。戦術的には、イタリアはプレミアリーグとは異なる。適応し、プレーの仕方、どのような動きをするか、どうフリーになるか、相手エリアで脅威となる方法、そして守備の仕方を非常に早く学ばなければならなかった。素晴らしい成長の過程であり、その一瞬一瞬を楽しんだ。」