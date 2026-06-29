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ディエゴ・フォルランは、元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイト、クリスティアーノ・ロナウドがポルトガルのワールドカップ出場を「妨げている」と率直に語った。
グループステージでの不安定な戦いぶり
2026年W杯グループステージのロナウドは、明暗が分かれた。 初戦のコンゴ民主共和国戦で精彩を欠き引き分けた後、アル・ナスルのスーパースターはウズベキスタン戦の5－0の勝利で2得点をマーク。「最高の状態に戻った」と宣言した。しかし、続くコロンビア戦でもまた内容が振るわず、彼の先発起用がチームにとって本当に有益なのか、再び疑問の声が上がっている。
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フォルラン：ポルトガルの攻撃のボトルネックはロナウドだ
ESPNの番組『La Casa del Kun』に出演したフォルラン（元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイトで2010年W杯ゴールデンボール受賞者）は、ストライカーの視点から「ロナウドが中央に固定され、動きが少なく相手DFにとって対応しやすい」と指摘した。ペナルティエリア内では依然として危険な存在だが、機動性の欠如がポルトガル代表の陣形を広げ、他の創造的選手たちのスペースを制限している。
「ストライカーとして言わせれば、問題はクリスティアーノが中央に留まり、9番としてゴールだけを狙うことだ。ボールを追いかけず、その位置を離れないことで、ポルトガルの戦術が縛られている」とフォルランは説明した。 「これは『ゴールに近い場所で得点する』とよく言われる典型だ。だが彼は、その姿勢がチームに悪影響だと気づいていない。センターバック2人も動かないから、1人が基準になり、もう1人は孤立する。結果としてスペースが消え、ボールに近づける選手がいなくなる」
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドへのアドバイス
ブルーノ・フェルナンデス、ベルナルド・シルバ、ラファエル・レオらを擁するチームについて、このウルグアイ人選手は、ロナウドのメンタリティを少し調整すれば攻撃力がさらに向上すると主張している。
フォルランは、かつてオールド・トラッフォードでチームメイトだったロナウドに、明確な助言を送る。「もし彼が少しサイドにポジションを移せば、他の選手が入り込めるし、彼自身もプレーに関与できる。ポルトガルが苦戦しているのは、すべてが片側に集中し、攻撃が爆発しないからだ。 問題ではないが、彼に理解してもらうことが重要だ。『動いて、そこから出て、何かを成し遂げろ』と伝えるべきだ。」
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ロナウドのワールドカップにおける岐路
ノックアウトステージを控えたポルトガル代表。マルティネス監督は、キャプテン・ロナウドの起用法に悩まされている。ロナウドは依然として得点を奪えることを証明したが、フォルランが指摘した「行き詰まり」は残る。予測しやすい攻撃は、強豪相手に封じられる恐れがあるのだ。5度のバロンドール受賞者が、この晩年にプレースタイルを改めるか否かはまだ不明だ。 ポルトガルはベスト32に進出しクロアチアと対戦するが、優勝を目標にするなら、同国史上最高の選手であるロナウドが静的な基準点となることをやめ、チームメイトが切実に必要とするスペースを作り出す必要がある。