ディエゴ・フォルランは、元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイト、クリスティアーノ・ロナウドがポルトガルのワールドカップ出場を「妨げている」と率直に語った。

ESPNの番組『La Casa del Kun』に出演したフォルラン（元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイトで2010年W杯ゴールデンボール受賞者）は、ストライカーの視点から「ロナウドが中央に固定され、動きが少なく相手DFにとって対応しやすい」と指摘した。ペナルティエリア内では依然として危険な存在だが、機動性の欠如がポルトガル代表の陣形を広げ、他の創造的選手たちのスペースを制限している。

「ストライカーとして言わせれば、問題はクリスティアーノが中央に留まり、9番としてゴールだけを狙うことだ。ボールを追いかけず、その位置を離れないことで、ポルトガルの戦術が縛られている」とフォルランは説明した。 「これは『ゴールに近い場所で得点する』とよく言われる典型だ。だが彼は、その姿勢がチームに悪影響だと気づいていない。センターバック2人も動かないから、1人が基準になり、もう1人は孤立する。結果としてスペースが消え、ボールに近づける選手がいなくなる」