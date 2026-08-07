連盟がフォルランを任命する決断を下したのは、ウルグアイがワールドカップで低調なグループステージ敗退を喫し、カーボベルデとサウジアラビア相手に勝ち点2しか獲得できなかったことを受けてのものだ。この結果により、ビエルサが監督として臨んだ3度のワールドカップのうち、ノックアウトステージ進出を逃したのは2度目となった。ウルグアイは大会期間中の平均ボール支配率が55％だったものの、その数字だけではビエルサの指揮官としての立場を守るには不十分だった。