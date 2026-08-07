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ディエゴ・フォルランがウルグアイの暫定監督に就任、ウルグアイ代表はワールドカップ惨敗を受けてマルセロ・ビエルサからの移行を進める
伝説的ストライカーが役職を受諾
フォルランが、ビエルサの退任を受け、ウルグアイ代表の暫定監督に就任した。背景には、惨憺たるワールドカップでの戦いがある。47歳の元ストライカーは、今後の予選を前に、現在率いる同国のU-20代表監督と兼任する。連盟が常任の後任探しを進める間、秋の一連の親善試合でウルグアイ代表を指揮する見通しで、正式な後任は2026年末から2027年初頭までに就任するとみられている。
- AFP
不振のシーズンが変化を招く
連盟がフォルランを任命する決断を下したのは、ウルグアイがワールドカップで低調なグループステージ敗退を喫し、カーボベルデとサウジアラビア相手に勝ち点2しか獲得できなかったことを受けてのものだ。この結果により、ビエルサが監督として臨んだ3度のワールドカップのうち、ノックアウトステージ進出を逃したのは2度目となった。ウルグアイは大会期間中の平均ボール支配率が55％だったものの、その数字だけではビエルサの指揮官としての立場を守るには不十分だった。
限られた経験が資質を試す
フォルランは監督業に就いてからの指導経験が限られており、現役引退後に率いたのはペニャロールとアテナスのみである。しかし、2010年ワールドカップでのゴールデンボール受賞に加え、代表112試合で36得点を記録した輝かしい現役時代により、ウルグアイでは今なお非常に高く敬われている。国民的英雄となったフォルランは今後、ベンチからA代表の欧州組スター選手たちを鼓舞することを目指す。
- ZUMA Press Wire
秋の試金石が待つ
フォルランがA代表で初めて試練に臨むのは、ウルグアイが9月24日の親善試合で日本と対戦する時だ。A代表の再建と並行して、この戦術家は2027年初頭の南米予選を通じて、U-20代表を来年のU-20ワールドカップへ導くことにも注力しなければならない。世界の舞台で代表チームの誇りを取り戻すことを目指す中、その手腕が試されることになる。
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