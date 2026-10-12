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ディエゴ・シメオネ、プレミアリーグで苦しいスタートを切ったマンチェスター・ユナイテッドも「依然として大きな脅威」と強調
シメオネ、ユナイテッドの不振にも油断を戒める
シメオネ監督は、マンチェスター・ユナイテッドがかつての力を失ったとの見方を否定し、チャンピオンズリーグでの対戦を前に、プレミアリーグの同クラブは依然として大きな脅威だと強調した。ユナイテッドは今季の出足が鈍く、リーグでは中位に低迷しているが、アトレティコ・マドリーの指揮官は、本来の実力と戦術的な戦い方から、欧州の大会では手ごわい相手になると確信している。
ユナイテッドは、オールド・トラッフォードで10人のトッテナムと1-1で引き分け、リーグ戦での未勝利が4試合に伸びた状態でこの一戦に臨む。国内リーグ開幕から6試合で勝ち点はわずか6。マイケル・キャリック監督への重圧が高まり始めているが、シメオネ監督は、結果だけではユナイテッドの最近の戦いぶりを十分に表せないと考えている。
「我々が対戦する相手は、こちらの陣内で激しくプレスをかけ、素早く寄せてくる。スピードのある選手もいる」とシメオネ監督は記者会見で語った。ESPNが報じた。「最近は引き分けが多いなど結果が出ていないが、昨年と同じように相手に脅威を与えている。強いチームだ」
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キャリックの欧州での実績が脅威の土台に
マンチェスター・ユナイテッドの現在の調子は、昨季の成功とは対照的だ。昨季はプレミアリーグで3位に入った。キャリックは2025-26シーズン途中にルベン・アモリムの後を継ぐと、戦術面での調整が称賛を集め、クラブを欧州最高峰の大会へと復帰させた。国内での調子は落ちている一方、欧州ではサバフに4-0で快勝するなど、より良いスタートを切った。
ユナイテッドの選手たちの質について監督と同じ見解を示したアトレティコのDFダヴィド・ハンツコは、昨季の好成績を挙げてこう語った。「昨季、世界最高のリーグであるプレミアリーグで、彼らは素晴らしいシーズンを送った。出足は良くないが、ポジティブな要素はたくさんある。素晴らしい選手がそろっているし、間違いなくビッグクラブだ。勝つには僕たちが100％の力を発揮しなければならない」
アトレティコ・マドリーで結果を求められるアルバレス
マンチェスター・ユナイテッドの苦戦が主な話題となっている一方、アトレティコ・マドリーにも解決すべき内部の問題がある。特に、スター選手のフリアン・アルバレスを巡る状況だ。アルゼンチン人FWはシーズン序盤に負傷に悩まされ、夏の移籍市場でクラブを離れたいと望んでいるとの噂も絶えず、2026-27シーズンは厳しいスタートとなった。今季は公式戦5試合に出場して無得点。記録したアシストは、チャンピオンズリーグ第1節でリヴァプールに1-2で敗れた試合での1つだけだ。
シメオネ監督は月曜日、「フリアンのような特徴を持つFWには、彼に限らず、常にゴールが必要だ」と語った。「決定力だけでなく、彼は周囲との連係に優れたチームプレーヤーだ。得点以外にも多くの武器を持っている。先日のアラベス戦では後半に素晴らしいプレーを見せた。成長を続け、私たち全員が見たいと思うレベルに到達してくれることを願っている」
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アトレティコ・マドリー、国内での勢いを追い風に欧州での大一番へ
マンチェスター・ユナイテッドが国内で苦戦する一方、アトレティコ・マドリーは好調を維持してこの一戦に臨む。ラ・リーガではレアル・ソシエダ、オサスナ、レアル・マドリー、アラベスを相手に4連勝を飾った。この好調により、シメオネ監督率いるチームは開幕から8節を終え、勝ち点19でスペイン1部リーグの2位につけている。全勝のバルセロナとは勝ち点5差だ。
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