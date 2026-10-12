シメオネ監督は、マンチェスター・ユナイテッドがかつての力を失ったとの見方を否定し、チャンピオンズリーグでの対戦を前に、プレミアリーグの同クラブは依然として大きな脅威だと強調した。ユナイテッドは今季の出足が鈍く、リーグでは中位に低迷しているが、アトレティコ・マドリーの指揮官は、本来の実力と戦術的な戦い方から、欧州の大会では手ごわい相手になると確信している。

ユナイテッドは、オールド・トラッフォードで10人のトッテナムと1-1で引き分け、リーグ戦での未勝利が4試合に伸びた状態でこの一戦に臨む。国内リーグ開幕から6試合で勝ち点はわずか6。マイケル・キャリック監督への重圧が高まり始めているが、シメオネ監督は、結果だけではユナイテッドの最近の戦いぶりを十分に表せないと考えている。

「我々が対戦する相手は、こちらの陣内で激しくプレスをかけ、素早く寄せてくる。スピードのある選手もいる」とシメオネ監督は記者会見で語った。ESPNが報じた。「最近は引き分けが多いなど結果が出ていないが、昨年と同じように相手に脅威を与えている。強いチームだ」