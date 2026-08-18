Getty Images Sport
翻訳者：
ディエゴ・シメオネ、バルセロナ＆アーセナルが狙うアトレティコ・マドリーのスター、フリアン・アルバレスの今後を明確化
アルバレスに関するシメオネの立場
元マンチェスター・シティのストライカーは、バルセロナとアーセナルへの移籍話の渦中にある。アルバレスの将来は、バルセロナからの関心が報じられていることで複雑になっているが、両クラブ間の法的紛争が関係をさらに悪化させている。シメオネ監督はすぐさまクラブ首脳陣を擁護し、クラブの上層部はすでに関心を持つすべての相手に対して立場を完全に明確にしているとの見方を示した。アトレティコの首脳陣は、とりわけ現在このスペイン2強の間に摩擦がある状況を踏まえると、この大切な戦力をカタルーニャの国内ライバルに渡すことには後ろ向きなようだ。
「クラブオーナーが自分の言ったことについてあれほど率直に話したのなら、それで全てだと思う。これ以上ないほど明確だ。これは法廷に行く時のようなものだ。これ以上言うことは何もない」と、シメオネ監督は記者団に語った。さらに、そのFWに対する「恩赦」の可能性について問われると、「私たちが直面してきたあらゆる状況について、私はとても敬意を持っている。グリーズマン、ジエゴ・コスタ、そして今はフリアンだ。私は全員の意見をとても尊重している」と述べた。
- Getty Images
指揮官、ラ・リーガ開幕戦でのアルバレス起用を否定
シメオネ監督は、アルバレスが水曜夜に行われるマラガとのラ・リーガ開幕戦を欠場すると認めた。これにより、アトレティコでプレーするうえでの精神面とコンディション面での準備状況に疑問が生じている。それでも将来を巡る騒動が続く中、シメオネ監督は、試合当日のメンバーから外した理由は、代表活動からの帰還が遅れたあとの現在のフィジカルコンディションのみに基づくものだと強調した。
アトレティコ指揮官は、このFWのトップチームへの組み込みについての考えも説明した。「私は今も同じ考えだ。私はスポーツ面を担当している。いつも通り話し合っている」とシメオネ監督は語った。「競技面から見れば、彼が向上するためには、もっと一緒にトレーニングを積む必要がある。彼は最高のアタッカーの一人だ。いや、最高かもしれない」
守備陣の補強と選手層の厚み
攻撃陣に関する見出しの陰で、シメオネはクリスティアン・ロメロの加入を称える時間も取った。ロメロはアトレティコの最終ラインに、新たなレベルの激しさとリーダーシップをもたらす存在になると見込まれている。指揮官は、ロメロがもたらす守備の安定こそが、今季のチームの成功全体を築く土台になると考えている。
同胞に期待する影響について語る中で、シメオネはロメロを最優先の補強ターゲットとした具体的な特長を強調した。「リーダーシップ、強さ、序列、献身、クオリティー、そして時間とともに確かな帰属意識もある。彼はその価値観を体現し、私たちを助けるために来るフットボーラーだと見ている」とシメオネは述べた。
- Getty Images
移籍市場の狂騒をさばく
移籍市場がまだ開いている中、シメオネはチームにさらなる動きが起こる可能性を引き続き警戒している。アトレティコ指揮官は、市場は依然として予測不能であり、期限までにどのような事態にも備えなければならないと認めた。手元の戦力には満足している一方で、選手たちのコンディションこそが自身にとって最も重要な懸念事項だと強調した。
「やや難しい質問だ。まだ何が最善かを見極めて調整し、これから引き続き持つことになるチームの力を最大限に引き出さなければならない。そのチームがどうなるかは、まだ分かっていない。市場はまだ終わっておらず、何が起きても驚かない。我々は何に対しても準備ができている」と認めた。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。