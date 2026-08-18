元マンチェスター・シティのストライカーは、バルセロナとアーセナルへの移籍話の渦中にある。アルバレスの将来は、バルセロナからの関心が報じられていることで複雑になっているが、両クラブ間の法的紛争が関係をさらに悪化させている。シメオネ監督はすぐさまクラブ首脳陣を擁護し、クラブの上層部はすでに関心を持つすべての相手に対して立場を完全に明確にしているとの見方を示した。アトレティコの首脳陣は、とりわけ現在このスペイン2強の間に摩擦がある状況を踏まえると、この大切な戦力をカタルーニャの国内ライバルに渡すことには後ろ向きなようだ。

「クラブオーナーが自分の言ったことについてあれほど率直に話したのなら、それで全てだと思う。これ以上ないほど明確だ。これは法廷に行く時のようなものだ。これ以上言うことは何もない」と、シメオネ監督は記者団に語った。さらに、そのFWに対する「恩赦」の可能性について問われると、「私たちが直面してきたあらゆる状況について、私はとても敬意を持っている。グリーズマン、ジエゴ・コスタ、そして今はフリアンだ。私は全員の意見をとても尊重している」と述べた。