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ディエゴ・シメオネ監督、アトレティコ・マドリーで好スタートを切ったカナダ人スターのジョナサン・デイビッドに厳しい言葉を伝えたと明かす
シメオネ、デイビッドが即座に発揮した存在感を称賛
シメオネ監督はデイヴィッドを高く評価し、このストライカーがチームにすぐさま影響を与えたことを強調するとともに、戦術面での貢献にも言及した。指揮官によれば、デイヴィッドはこれまでチームに欠けていたタイプのFWだ。自然と右サイドに流れ、ボールを持たない場面でも献身的に守備を続けるという。
「彼はチームに大きな影響を与えている。4試合で3ゴール、1アシストを記録した。彼には我々になかったものがある。自然と右に動き、チームのために守備でも素晴らしい働きをするストライカーだ」と、指揮官はマンチェスター・ユナイテッドとの欧州での重要な一戦を前に、Sky Sport Italiaに語った。
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カナダ人選手のリール時代の姿を取り戻す
ラ・リーガで得点を重ねる好スタートを切ったにもかかわらず、シメオネ監督は、マドリードでは繰り返してほしくない例として、このFWのイタリアでの振るわなかった時期をすぐに挙げた。シメオネ監督の評価の中心にあったのは、デイヴィッドがフランスで見せた躍動感を再現できるかどうかだ。監督は、スカウト部門がリーグによって対照的だったこのFWの成績を分析するのに、かなりの時間を費やしたと認めた。コーチングスタッフは、リールでの好調時とユヴェントスでの苦戦を比較し、移籍を成功させるためにどの特長を取り戻す必要があるかを見極めた。
シメオネ監督は「ユヴェントスとリールでの彼のプレーを数多く見た。彼が来たとき、こう伝えたんだ。『我々が求めているのはユヴェントスでの選手ではない。フランスでプレーし、ユヴェントスのようなチームにたどり着いた選手だ。我々が求めているのはその姿だ。本当に重要な選手としての自分を取り戻せるよう、一緒に取り組んでいこう』とね」と明かした。
マドリードで新たなアイデンティティを築く
デイビッドの件とは別に、シメオネ監督は就任16シーズン目にチームの大きな変革を進めている。夏の移籍市場では7選手が退団し、5選手が加入。経験豊富な指揮官は、一体感のあるチームづくりがまだ途上にあると認める。新加入選手の融合という課題を抱えながらも、国内と欧州の大会を戦うチームの進む方向には楽観的だ。
シメオネ監督は「チームは成長している。まだつくり上げている途中のチームだ。5人が加入し、7人が去った。新加入選手がチームのために何をもたらせるのか、我々は少しずつ理解し始めている。彼らもアトレティコでプレーすることの意味を理解し始めている。我々はこの道を進んでおり、クラブが設定した目標を達成したい」と説明した。
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マンチェスター・ユナイテッドとの対戦に備える
アトレティコは現在、リーグ戦8節を終えて勝ち点19を獲得し、国内では安定した戦いを見せている。しかし、ここから焦点はチャンピオンズリーグに戻る。初戦の敗戦から立て直しを図るアトレティコにとって、マンチェスター・ユナイテッドとの一戦は、新たな形式となった欧州の舞台で存在感を示せるかどうかを問う、変化の途上にあるシメオネ監督のチームにとっての大きな試練だ。選手たちがシメオネ監督の要求水準の高い哲学を理解し始める中、メトロポリターノでの一戦は、この「構築途上のチーム」がシーズン開幕から実際にどれほど進歩したかを測る試金石となる。
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