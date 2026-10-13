ラ・リーガで得点を重ねる好スタートを切ったにもかかわらず、シメオネ監督は、マドリードでは繰り返してほしくない例として、このFWのイタリアでの振るわなかった時期をすぐに挙げた。シメオネ監督の評価の中心にあったのは、デイヴィッドがフランスで見せた躍動感を再現できるかどうかだ。監督は、スカウト部門がリーグによって対照的だったこのFWの成績を分析するのに、かなりの時間を費やしたと認めた。コーチングスタッフは、リールでの好調時とユヴェントスでの苦戦を比較し、移籍を成功させるためにどの特長を取り戻す必要があるかを見極めた。

シメオネ監督は「ユヴェントスとリールでの彼のプレーを数多く見た。彼が来たとき、こう伝えたんだ。『我々が求めているのはユヴェントスでの選手ではない。フランスでプレーし、ユヴェントスのようなチームにたどり着いた選手だ。我々が求めているのはその姿だ。本当に重要な選手としての自分を取り戻せるよう、一緒に取り組んでいこう』とね」と明かした。