ディエゴ・シメオネ監督は、悪夢のようなトッテナム戦のスタート後、アントニン・キンスキーの衝撃的な交代劇について「こんなものは見たことがない」と語った。

ヨーロッパで最も威圧的な雰囲気の一つの中でゴールキーパーの役割を託されたチェコの守護神は、メトロポリターノでの夜を瞬く間に台無しにした。アトレティコの最前線の高速プレスに完全に凍りついたように見えるキンスキーは孤立し、ホームチームは彼のミスを次々と突いていった。その失態はトッテナムのベンチが看過できるレベルではなかった。 このレベルの試合では稀に見る動きで、意気消沈した若きゴールキーパーは17分に交代させられた。グイリェルモ・ヴィカリオが流れを食い止めるべく投入されたが、既に手遅れで、スパーズは結局5-2の敗北を喫した。