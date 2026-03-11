Getty/GOAL
ディエゴ・シメオネ監督は、悪夢のようなトッテナム戦のスタート後、アントニン・キンスキーの衝撃的な交代劇について「こんなものは見たことがない」と語った。
マドリードでのキンスキーの恐怖ショー
ヨーロッパで最も威圧的な雰囲気の一つの中でゴールキーパーの役割を託されたチェコの守護神は、メトロポリターノでの夜を瞬く間に台無しにした。アトレティコの最前線の高速プレスに完全に凍りついたように見えるキンスキーは孤立し、ホームチームは彼のミスを次々と突いていった。その失態はトッテナムのベンチが看過できるレベルではなかった。 このレベルの試合では稀に見る動きで、意気消沈した若きゴールキーパーは17分に交代させられた。グイリェルモ・ヴィカリオが流れを食い止めるべく投入されたが、既に手遅れで、スパーズは結局5-2の敗北を喫した。
シメオネ、冷酷な戦術的交代に衝撃を受ける
アトレティコの監督は、重要な決勝トーナメント戦でゴールキーパーを早期に交代させた判断について問われた。シメオネはモビスターに対し「いや、プロレベルでそんなことは見たことがない。それは私の問題ではなく、彼ら、つまり彼らの監督とゴールキーパーの問題だ。我々は他人の意思決定ではなく、自分たちのことに集中している」と述べた。
この交代劇の性質は評論家から激しい批判を浴びた。特にトゥドール監督がピッチを離れてトンネルへ向かう際、キンスキーを完全に無視したように見えたことが問題視された。元イングランド代表GKジョー・ハートは特に声を荒げ、若手選手のキャリアを左右し得る局面でトッテナム監督が全くの共感能力を欠いていると非難した。 「彼はトゥードル監督の前を通り過ぎたが、まったく相手にしなかった。これが選手管理だとしたら、私は呆然とする。監督はそこに立ち尽くし、何も起きていないふりをしている」とハートはTNTスポーツで激怒した。「あの若者に胸が張り裂けそうだ。本当に胸が張り裂けそうだ。今のトッテナムチームは完全に混乱している」
アトレティコ監督、トッテナムのミスを「引き出した」ことに満足
シメオネにとってこの夜の成功は、スコアラインだけではない。キンスキーとスパーズの守備陣に早い段階でミスを強いたチームの取り組み方が重要だった。 「チームの戦いぶりは良かった。我々が仕掛けたミスが相手を揺さぶり、それが自信につながった。相手陣地でプレッシャーをかけ続け、大きなリードを奪う原動力となった」とシメオネ監督は振り返った。しかし3点差という有利な状況にもかかわらず、決勝トーナメント16強の戦いはまだ終わっていないと警告した。「第2戦は間違いなく厳しい戦いになる…ヨーロッパでの試合は常にそうだ」
アトレティコにとってシーズンで最も重要な時期
トッテナム戦での3点リードは、シメオネ率いるアトレティコにとって、シーズンを左右する連戦を前にした重要な戦略的クッションとなる。3月18日のロンドン遠征（第2戦）を終えた後、アトレティコは国内リーグでレアル・マドリードとバルセロナとの連戦に臨む。トッテナムに対するこの合計得点差は、今まさに必要とされていた余裕をもたらし、アトレティコは今週末のリーガ・エスパニョーラ、ヘタフェ戦に完全に集中できる態勢を整えた。
