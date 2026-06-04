この状況を注視しているのはアトレティコだけではない。イタリアの強豪ローマも、このFWの獲得に動いているとの噂がある。チャンピオンズリーグに向けてジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督率いるチームを補強したいローマは、マルセイユの決意を試すべく、最初のオファーを提示する準備ができているとみられている。

マンチェスター・ユナイテッドも注目している。同クラブは2024年に同選手をマルセイユへ売却する際、移籍金の40％を還元する条項を盛り込んだ。入札が過熱し移籍金が1億ユーロに近づけば、ユナイテッドは巨額を回収し補強予算を大幅に増やせる。