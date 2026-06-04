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ディエゴ・シメオネ監督は「完璧なストライカー」と呼ばれるメイソン・グリーンウッドの獲得を希望。一方、マルセイユは売却で最大1億ユーロの資金調達を狙う。
シメオネ監督、グリーンウッドをメトロポリターノへ
Fichajesによると、グリーンウッドはアトレティコ・マドリードの最優先ターゲットだ。シメオネ監督は彼の多才さを「完璧なストライカー」と評価している。監督が注目し始めたのは、彼がヘタフェへレンタル移籍し、ラ・リーガでスペインサッカーに対応できることを示したときから。
リーグ・アン移籍後も高いレベルを維持し、3つの前線ポジションをこなせる点が評価されている。彼のスピード変化と決定力は、攻撃力向上を目指すアトレティコに最適だと見なされている。
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マルセイユがエース選手に巨額の移籍金を要求
メトロポリターノの関心が報じられる中、マルセイユは得点力のある主力FWを今すぐ売却するつもりはない。公式戦45試合で26ゴール11アシストを記録した同選手には、最大1億ユーロの移籍金を求める構えだ。
ただ、新スポーツディレクターのグレゴリー・ロレンツィ氏は、クラブが内部で検討中であることを示唆。来季の財政バランスを踏まえ、「適切な機会があれば、検討するしかない」と語った。
ジュリアン・アルバレスの退団が取引資金になる可能性がある。
グリーンウッドの移籍は、ジュリアン・アルバレスの去就次第だ。バルセロナへの移籍が噂されるアルバレスについて、アトレティコは「数カ月間の虚偽報道」と批判している。
それでも巨額オファーが届けば、その資金でマルセイユの要求額約1億ユーロを捻出できる。売却がなければ、グリーンウッド獲得は依然として難しい。
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マンチェスター・ユナイテッドが見守る中、競争が激化している。
この状況を注視しているのはアトレティコだけではない。イタリアの強豪ローマも、このFWの獲得に動いているとの噂がある。チャンピオンズリーグに向けてジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督率いるチームを補強したいローマは、マルセイユの決意を試すべく、最初のオファーを提示する準備ができているとみられている。
マンチェスター・ユナイテッドも注目している。同クラブは2024年に同選手をマルセイユへ売却する際、移籍金の40％を還元する条項を盛り込んだ。入札が過熱し移籍金が1億ユーロに近づけば、ユナイテッドは巨額を回収し補強予算を大幅に増やせる。