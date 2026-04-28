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ディエゴ・シメオネ監督は、チャンピオンズリーグ準決勝でプレミアリーグ首位のチームと対戦する前に、アーセナルがジュリアン・アルバレスの獲得に興味を示していることを認めた。
シメオネ監督、アルバレスの獲得に興味を示す
メトロポリターノでの第1戦前、シメオネ監督はアーセナルが今夏アルバレスを獲得すると報じられた件を問われた。2024年にマンチェスター・シティからアトレティコに移籍したこのFWは104試合48得点を記録し、欧州で注目の選手に成長した。シメオネ監督はその実力から世界トップクラブが興味を示すのは当然だと認めた。
「彼のような選手はどのビッグクラブも欲しがる。アーセナルやパリ・サンジェルマン、バルセロナが興味を示しても当然だ。だが、我々は気にしない」と語った。
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8,700万ポンドの資産を運用する
アーセナルは国内および欧州で優勝争いをするため、決定力のあるストライカーとしてアルバレスを評価している。しかしアトレティコは売却する意向がなく、移籍金を約8700万ポンドと見積もっている。
また、アルバレス本人もイングランド復帰よりアトレティコ残留かラ・リーガ内移籍を希望しており、バルセロナが特に興味を示しているという。
欧州制覇へ向け
移籍報道が絶えない中、シメオネ監督はチームの目をチャンピオンズリーグ制覇に戻した。2014年と2016年に決勝へ進んだアルゼンチン人監督は、あと一歩で逃したタイトルをどうしても欲しいと考えている。だが彼は、過去の悔しさが未来の成功を約束しないとも警告した。
「誰も我々に借りを抱いていない。努力し、運を祈るだけだ」と語った。「プレッシャーはない。あるのは責任だ。クラブがまだ達成していない大目標に近づいている高揚感がある。試合に備え、選手たちが経験と人格と姿勢で判断を下す。我々は自分たちのサッカーをし、相手を苦しめたい。
準決勝に進めたことは驚くべきことだ。9年ぶり4度目、14回中4度目の到達だ。ファンからの信頼、熱意、エネルギーは素晴らしい。セットプレーが得意な強敵だが、全力を尽くす。」
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メトロポリターノでの最終準備
軽傷で直近2試合を欠場したアルバレスだが、この試合には出場する見込みだ。堅守アーセナルを相手に、シメオネ監督の攻撃戦略では彼の存在が不可欠だ。