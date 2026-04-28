ディエゴ・シメオネ監督は、チャンピオンズリーグ準決勝でプレミアリーグ首位のチームと対戦する前に、アーセナルがジュリアン・アルバレスの獲得に興味を示していることを認めた。

移籍報道が絶えない中、シメオネ監督はチームの目をチャンピオンズリーグ制覇に戻した。2014年と2016年に決勝へ進んだアルゼンチン人監督は、あと一歩で逃したタイトルをどうしても欲しいと考えている。だが彼は、過去の悔しさが未来の成功を約束しないとも警告した。

「誰も我々に借りを抱いていない。努力し、運を祈るだけだ」と語った。「プレッシャーはない。あるのは責任だ。クラブがまだ達成していない大目標に近づいている高揚感がある。試合に備え、選手たちが経験と人格と姿勢で判断を下す。我々は自分たちのサッカーをし、相手を苦しめたい。

準決勝に進めたことは驚くべきことだ。9年ぶり4度目、14回中4度目の到達だ。ファンからの信頼、熱意、エネルギーは素晴らしい。セットプレーが得意な強敵だが、全力を尽くす。」