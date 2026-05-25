ディエゴ・シメオネ監督は、ストライカーのジュリアン・アルバレスがバルセロナ、アーセナル、PSGへの移籍について「すでに決断した」と述べ、皮肉な反応を示した。

欧州の強豪クラブがアトレティコの決意を試そうとしており、憶測が飛び交っている。アルバレスはマドリードでの生活に満足していると述べたが、長期的な将来については明言を避け、海外からの関心を集めている。ミケル・アルテタ監督がタイトル防衛へ攻撃陣の補強を図るアーセナルが、獲得候補として検討しているもようだ。

プレミアリーグ以外ではバルセロナとPSGも関心を示す。ただし、交渉には巨額資金が必要で、報道によるとアトレティコが交渉のテーブルに着くには移籍金1億ユーロ超が必要だという。