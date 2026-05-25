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ディエゴ・シメオネ監督は、ストライカーのジュリアン・アルバレスがバルセロナ、アーセナル、PSGへの移籍について「すでに決断した」と述べ、皮肉な反応を示した。
シメオネはアルヴァレスにボールを託した
最終節でビジャレアルに1-5で惨敗した直後、アトレティコのシメオネ監督はエースストライカーが来季もメトロポリターノに残るか問われた。移籍설을否定せず、彼は「ジュリアンはもう大人で、決断はしているだろう」と答え、ファンに不安を残した。
モビスターの取材にシメオネは「それは私にではなくフリアンに聞くべきだ。彼はもう大人で、すでに決断しているだろう」と語り、去就の責任は選手にあると強調した。
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欧州の強豪が「ラ・アラナ」に注目
欧州の強豪クラブがアトレティコの決意を試そうとしており、憶測が飛び交っている。アルバレスはマドリードでの生活に満足していると述べたが、長期的な将来については明言を避け、海外からの関心を集めている。ミケル・アルテタ監督がタイトル防衛へ攻撃陣の補強を図るアーセナルが、獲得候補として検討しているもようだ。
プレミアリーグ以外ではバルセロナとPSGも関心を示す。ただし、交渉には巨額資金が必要で、報道によるとアトレティコが交渉のテーブルに着くには移籍金1億ユーロ超が必要だという。
アトレティコがエース選手に示した姿勢
クラブはアルヴァレスを売却するつもりはない。彼は2030年まで契約を結んでおり、移籍金は5億ユーロに設定されている。この金額は抑止力が目的だが、資金力のある欧州トップクラブにとってはもはや手が届かないわけではない。
特に他のポジションで動きが予想される中、クラブはアルバレスを将来の柱と位置づける。グリーズマンの退団が確実視されるため、26歳の彼を中心にチームを再構築する方針だ。ただし、シメオネ監督は残留の可否を本人の意思次第と語っている。
- AFP
「嘘の雪だるま」と現実の転移
アルバレスは、自身の将来を巡る報道にうんざりしている。先月、バルセロナで住宅を探しているという報道を否定し、連日の移籍報道を「雪だるま式に膨らむ嘘」と表現した。彼はマドリードに集中していると強調したが、監督が明確な姿勢を示さないため不透明さは残っている。
夏の移籍市場が迫る中、彼がアトレティコの顔となるか、プレミアリーグへ移るかは依然として話題だ。現時点では、ロヒブランコス（アトレティコ）はスターからの明確なサインを待つしかない。