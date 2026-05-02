Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-ATLETICO MADRIDAFP

翻訳者：

ディエゴ・シメオネ監督は、アーセナルとのチャンピオンズリーグ戦に備えてアトレティコ・マドリードの先発メンバーを全員入れ替えた。それでもバレンシア戦に勝利した。

アトレティコ・マドリー
ラ・リーガ
チャンピオンズ リーグ
アーセナル
アーセナル 対 アトレティコ・マドリー
バレンシア 対 アトレティコ・マドリー
バレンシア
ディエゴ・シメオネ

ディエゴ・シメオネ監督はメスタージャで、アーセナルとのチャンピオンズリーグ準決勝を控え全レギュラーを休養させた。大幅なメンバー変更ながら、控え中心のチームと2人のデビュー戦選手がバレンシアに2-0で勝利した。

  • シメオネ監督、アーセナル戦で賭け

    ディエゴ・シメオネ監督は、選手層の厚さを示し、アーセナルとのチャンピオンズリーグ準決勝第2戦に備えて先発11人を全員交代。バレンシア戦では別チームで臨んだ。

    大幅な入れ替えながらチームは落ち着きを保ち、試合を支配。誰がピッチに立っても「チョロ」の哲学は揺らがないことを示した。控え組は役割を果たし、敵地メスタージャの圧力も跳ね返した。

    • 広告
  • FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-ATLETICO MADRIDAFP

    アカデミーの若手スター、ルケとクボが頭角を現す

    後半、ユースアカデミー出身の若手がチャンスをものにし、采配は実を結んだ。20歳のイケル・ルケは74分、投入から10分でニアへ冷静なシュートを放ち先制。18歳のクボは82分、グリーズマンのスルーパスを受け追加点。VAR確認後、ベンチは沸き立った。

    さらに8分後、18歳のクボが試合を決定づける追加点をマーク。後半途中出場したベテラン、グリーズマンのスルーパスを冷静に受け取り、ディミトリエフスキの守るゴール隅へ低く流し込んだ。VAR確認後、ゴールが認められるとアトレティコベンチは歓喜に湧いた。

  • 激しい入れ替えがあっても、データ上では優位を保っている。

    シメオネ監督がローテーションを採用した一戦で、データはチームの底力を示した。アトレティコはシュート20本から期待得点1.78を記録。主将FWが欠けても攻撃力は健在だった。守備も堅く、バレンシアの枠内シュートをゼロに抑えた。バレンシアが枠内シュートゼロに終わったのは2月以来のことだ。

    この勝利でリーグ10試合連続得点となった。CLを控えシメオネが主力を温存したのは既定路線だったが、敵地でここまで若手が躍動したのは予想外だろう。

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    欧州での対決に向け、勢いが増している

    この結果は、間近に迫ったエミレーツ・スタジアムでの一戦に向けた絶好の足掛かりとなった。シメオネ監督は先発メンバー全員を休ませ、火曜日にミケル・アルテタ監督率いるアーセナル戦で主力選手が万全のコンディションで臨めるようにした。先週のチャンピオンズリーグ準決勝第1戦は1－1の引き分けに終わった。

チャンピオンズ リーグ
アーセナル crest
アーセナル
ARS
アトレティコ・マドリー crest
アトレティコ・マドリー
ATM