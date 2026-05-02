ディエゴ・シメオネ監督は、アーセナルとのチャンピオンズリーグ戦に備えてアトレティコ・マドリードの先発メンバーを全員入れ替えた。それでもバレンシア戦に勝利した。

ディエゴ・シメオネ監督は、選手層の厚さを示し、アーセナルとのチャンピオンズリーグ準決勝第2戦に備えて先発11人を全員交代。バレンシア戦では別チームで臨んだ。

大幅な入れ替えながらチームは落ち着きを保ち、試合を支配。誰がピッチに立っても「チョロ」の哲学は揺らがないことを示した。控え組は役割を果たし、敵地メスタージャの圧力も跳ね返した。