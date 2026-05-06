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ディエゴ・シメオネ監督はチャンピオンズリーグ敗退について「言い訳はしない」と述べ、同時にアーセナルの「驚異的な力」を称えた。
シメオネは敗北を潔く受け入れた
アーセナルは1-0で勝利し、2戦合計2-1で決勝進出を決めた。シメオネ監督は試合後、敗因を振り返った。エミレーツ・スタジアムで行われた第2戦は、ハーフタイム直前にブカヨ・サカが挙げたゴールで決着。アルゼンチン人監督は「180分間を通じて優れたチームが勝った」と即座に認めた。
「敗退したなら、相手が価値があったからだ。前半で決められ、権利をえた。だが私は静けさと安らぎを感じる。チームは力を出し切った」とシメオネは語った。
「私たちは非常に強力なチームと戦うためにここに来た。自分たちの強みを活かし、できる限りの戦いをした。選手とサポーターに感謝している。今の立場を誇りに思う。プレシーズンに『戦う』と約束し、私たちはそれを果たした。何も勝ち取れなかったのは事実だが、容易に到達できないところまで来た」
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物議を醸したペナルティの判定に対する反応
試合ではグリーズマンへのタックルなど、いくつかの火種があった。アトレティコファンはペナルティを要求したが、シメオネ監督はそれを言い訳にすることを拒んだ。「あのプレーは単純で明白だ。プビルが相手選手にファウルをしたのは明確であり、主審の判定は正しかった。 それ以上言うのは言い訳になる。私は言い訳をしたくない」と審判の判定を問われた際に説明した。
さらに追及されても姿勢は変わらず、相手の成長を尊重すると強調した。「これ以上言うことはない。 我々は敗退した。アーセナルを祝福する。彼らはよく戦った」と語った。「彼らには私が好感を抱くチームと監督（ミケル・アルテタ）がいる。彼らは一貫したアプローチを貫いており、このような戦いができるだけの十分な資金力を持っている。おめでとう。我々は、あまりにも明白な事柄の細部にこだわることなく、引き続き自分たちの仕事を続けていく」
アルテタとアーセナルのプロジェクトへの賛辞
シメオネ監督は、試合終了間際のアーセナルの時間稼ぎに触れつつ、アルテタ監督の下で戦術と成長を遂げるチームを称賛した。彼はそれを「サッカーの一部」と語った。「あの時間帯になれば、誰もが時間が早く過ぎ去ってほしいと願う。アルテタ監督の仕事は素晴らしいし、彼らにはそのための資金もある。 彼らの成功は当然だ」と称えた。
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未来に目を向ける
シメオネ監督は今後の展望を語る一方で、敗戦の痛みにも率直だった。彼は「この結果はアトレティコの現実だ。クラブは飛躍的に成長し、ヨーロッパや世界で認知されるようになった。だが人々は勝利を求める。決勝進出だけでは十分ではない」と述べた。