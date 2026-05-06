アーセナルは1-0で勝利し、2戦合計2-1で決勝進出を決めた。シメオネ監督は試合後、敗因を振り返った。エミレーツ・スタジアムで行われた第2戦は、ハーフタイム直前にブカヨ・サカが挙げたゴールで決着。アルゼンチン人監督は「180分間を通じて優れたチームが勝った」と即座に認めた。

「敗退したなら、相手が価値があったからだ。前半で決められ、権利をえた。だが私は静けさと安らぎを感じる。チームは力を出し切った」とシメオネは語った。

「私たちは非常に強力なチームと戦うためにここに来た。自分たちの強みを活かし、できる限りの戦いをした。選手とサポーターに感謝している。今の立場を誇りに思う。プレシーズンに『戦う』と約束し、私たちはそれを果たした。何も勝ち取れなかったのは事実だが、容易に到達できないところまで来た」