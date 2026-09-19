欧州の強豪がマザに熱視線を送る理由は明白だ。マザは今季のレバークーゼンで圧巻のパフォーマンスを見せており、不動の先発としての地位を確立している。アルジェリア代表の同選手は、ここまでわずか4試合の先発で1ゴール2アシストを記録。欠場したのは病気によるクラブのヨーロッパリーグ初戦のみだ。

この状況を注視している強豪はアトレティコだけではない。プレミアリーグの強豪アーセナルとマンチェスター・シティも、この夏にこの若手へ具体的な関心を示していた。しかし、レバークーゼンはその移籍市場で断固とした姿勢を崩さず、20歳の売却は完全にあり得ないという立場を明確にしていた。