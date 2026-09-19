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ディエゴ・シメオネが7000万ユーロのブンデスリーガのセンセーション、イブラヒム・マザをターゲットに アトレティコ・マドリーは野心的な移籍強襲に向けて準備へ
アトレティコ、MF補強探しを再燃
アトレティコ・マドリーが、ディエゴ・シメオネ監督の中盤強化に向けて、かねてからの補強候補に明確に照準を定めた。スペインの強豪は、レバークーゼンに所属する20歳のアルジェリア人プレーメーカー、マザへの関心を再燃させており、その意向を早くも伝えている。
『Bulinews』によると、アトレティコの強化部門はすでにレバークーゼンに接触し、関心を伝達したという。ただ、才能ある攻撃的MFをブンデスリーガのクラブから引き抜くのは容易ではない。レバークーゼンには、台頭著しいこの若手を手放す意思がないためだ。
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7000万ユーロという高額な要求額
マザは非常に高く評価される存在として地位を確立しており、アトレティコにとっては資金面で大きなハードルが立ちはだかっている。2025年夏に推定1200万ユーロでヘルタ・ベルリンからレバークーゼンへ加入して以降、その市場価値は急騰。現在の契約は2030年6月まで残っており、移籍が実現する場合の移籍金は現在7000万ユーロ前後になるとみられている。
アトレティコの関心は今に始まったことではない。『beIN Sports』のジャーナリスト、ハフィド・デラジによれば、スペインのクラブはマザがまだヘルタに所属していた当時、3500万ユーロのオファーを提示していたという。この提案は即座に拒否されたが、シメオネ率いるチームが彼の成長を注意深く追い続けることを思いとどまらせるものではなかったのは明らかだ。
プレミアリーグの強豪クラブが水面下で動いている
欧州の強豪がマザに熱視線を送る理由は明白だ。マザは今季のレバークーゼンで圧巻のパフォーマンスを見せており、不動の先発としての地位を確立している。アルジェリア代表の同選手は、ここまでわずか4試合の先発で1ゴール2アシストを記録。欠場したのは病気によるクラブのヨーロッパリーグ初戦のみだ。
この状況を注視している強豪はアトレティコだけではない。プレミアリーグの強豪アーセナルとマンチェスター・シティも、この夏にこの若手へ具体的な関心を示していた。しかし、レバークーゼンはその移籍市場で断固とした姿勢を崩さず、20歳の売却は完全にあり得ないという立場を明確にしていた。
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レバークーゼンが好条件の契約更新を準備へ
アトレティコと、迫り来るプレミアリーグ勢の脅威をかわすため、レバークーゼンは先手を打っている。『Bild』によると、同クラブはすでにマザを現在の2030年満了の契約よりさらに長くつなぎ留めるため、契約延長に向けて集中的に動いているという。
選手側の代理人との初期交渉は先週始まったが、正式合意にはまだ至っていない。レバークーゼンの最大の狙いは、多額の金銭的インセンティブを提示して、このMFを引き留めることにある。
提示予定の契約には大幅な昇給が含まれる見通しだ。これは、同選手が現在ドイツで受け取っている年俸300万ユーロを大きく上回る、重大な金銭的後押しとなる。
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