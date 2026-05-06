シメオネとベルタの対立は、スペインで長く共闘した歴史を考えると大きな意味を持つ。ベルタは2013年から2025年までアトレティコ・マドリードの要として活躍し、シメオネがアーセナルに移籍するまで10年以上にわたり密に協力した。火曜日の夜に小競り合いがあったにもかかわらず、シメオネは以前、このイタリア人プロフェッショナルを高く評価していた。

昨年1月、シメオネはこう語った。「クラブの決定を私が判断することはできない。アンドレアが我々と成し遂げた仕事には感謝している。我々の関係は非常に健全だった。意見が合わないこともあったが、常にアトレティコにとって最善を追求していた。彼はアトレティコのために全力を尽くしてくれた。この期間に感謝し、彼の今後の活躍を祈っている。」