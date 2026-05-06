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Berta-SimeoneGetty/GOAL
Donny Afroni

翻訳者：

ディエゴ・シメオネが元アトレティコ・マドリードの責任者アンドレア・ベルタを押しのけた。アーセナルがチャンピオンズリーグ決勝進出を祝う中、スタッフは2人を引き離さなければならなかった。

ディエゴ・シメオネ
アトレティコ・マドリー
アーセナル
チャンピオンズ リーグ

エミレーツ・スタジアムで、アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督が激高。試合終了間際、ピッチサイドでアーセナルスポーツディレクターのアンドレア・ベルタ氏を押す場面があった。この混乱は、アーセナルが歴史的チャンピオンズリーグ準決勝勝利を収めた直後に発生し、警備員が介入した。

  • シメオネ監督がタッチラインで激昂した

    アーセナルがアトレティコ・マドリードを1-0で下した準決勝第2戦の終盤、シメオネ監督が元スポーツディレクターのベルタ氏を突き飛ばす騒動が発生した。ブカヨ・サカのゴールで2試合合計2-1とし、20年ぶりに欧州最高峰の大会決勝に進んだ直後の出来事だった。

    試合終了間際、ピッチサイドにいたベルタにシメオネが近づいた。 シメオネは試合終了の笛を吹くよう主審に訴えていたが、ボールがピッチ外に出た後、ベルタがトンネルからフィールドに近づくと、彼を突き飛ばした。事態が悪化する前に第4審判とクラブ関係者が介入し、2人を引き離した。




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  • 闇の術とドラマに満ちた歴史

    シメオネの激しい気性は、1998年W杯でデビッド・ベッカムと衝突して以来、ファンにはおなじみだ。監督として限界に挑戦し続ける彼だが、今回の準決勝2試合での振る舞いは解説者から強い批判を受けた。第1戦の物議を醸したVAR判定で高まった緊張は、エミレーツ・スタジアムで行われた第2戦でさらに激化した。

    TNTスポーツの解説者スティーブ・マクマナマンは、第1戦でのシメオネの態度を厳しく批判した。 「シメオネとスタッフは、審判がモニターに近づく際、ひどい態度を取っていた。 第4審判への執拗な暴言も許されない。一度判定した以上、明らかな誤審でない限り審判は覆すべきではない。理解に苦しむが、彼の審判ぶりは最悪だった。もし同じことが相手陣のペナルティエリアで起きていたら、シメオネはPKを求めて激怒していただろう。彼の振る舞いはひどい、正直言って最悪だ。」



  • シメオネ監督、第2戦の審判についてコメントを控える

    シメオネ監督は火曜日の第2戦でアントワーヌ・グリーズマンに起きた出来事に怒りを示した。アトレティコはリカルド・カラフィオリのファウルを主張したが、主審は認めなかった。それでもシメオネはこれを敗因として言い訳することは拒んだ。

    「グリーズマンの件のような些細なことにこだわるつもりはない」とシメオネ監督は試合後の会見で語った。「明らかにファウルだった。主審はマルク・プビルが相手選手にファウルをしたと言っていた。だが、その件にはこだわらない。言い訳はしたくないからだ」

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    ベルタとの複雑な再会

    シメオネとベルタの対立は、スペインで長く共闘した歴史を考えると大きな意味を持つ。ベルタは2013年から2025年までアトレティコ・マドリードの要として活躍し、シメオネがアーセナルに移籍するまで10年以上にわたり密に協力した。火曜日の夜に小競り合いがあったにもかかわらず、シメオネは以前、このイタリア人プロフェッショナルを高く評価していた。

    昨年1月、シメオネはこう語った。「クラブの決定を私が判断することはできない。アンドレアが我々と成し遂げた仕事には感謝している。我々の関係は非常に健全だった。意見が合わないこともあったが、常にアトレティコにとって最善を追求していた。彼はアトレティコのために全力を尽くしてくれた。この期間に感謝し、彼の今後の活躍を祈っている。」

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