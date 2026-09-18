AFP
翻訳者：
ディエゴ・ゴディンが明かす、ジウリアーノ・シメオネをロッカールームで泣かせていたディエゴ・コスタとアトレティコ・マドリーのレジェンドたちの振る舞い
幼少期のいたずらが人格を形作った
フリアーノが父のチームを訪れるたび、上級生の選手たちによる手荒ないたずらは幼少期のいつもの一部だった。元ウルグアイ代表主将のゴディンは、チームがしばしばその少年を過激ないたずらの標的にしていたことを振り返った。そうした容赦ないからかいが、現在アトレティコ・マドリーのレギュラーウイングであり、アルゼンチンのフル代表でもある彼が見せる激しい闘争心を育んだ。
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ロッカールームでの涙を回想
この元センターバックは、スペインのラジオ番組『Radioestadio Noche』のインタビューで、ロッカールームの混沌とした当時を振り返った。23歳のFWの成長について語り、こう話している。「私たちはドレッシングルームでジュリアーノ・シメオネを泣かせていた。でも今では彼は男になった」
“エル・チョロ”の愛称で知られるシメオネ監督の三男が受けていた手荒い扱いを振り返り、さらにこう付け加えた。「ジュリアーノがドレッシングルームに入ってくると、ジエゴ・コスタがジャグジーに放り込み、氷風呂にも突っ込んでいた。まさに大混乱だった……」
ゴディンはさらにこう続けた。「彼は泣きながら出ていった。『パパ、パパ、みんなが僕を叩くんだ』とね。すると“エル・チョロ”は『でも、お前はそれが好きなんだろう』と言うんだ。そうすると彼はすぐにまた戻ってきた。彼はカミカゼだった」
粘り強さがトップチームでの飛躍を後押しした
その強いメンタリティーは、2019年にリーベル・プレートの下部組織を離れた後、リザーブチームで24ゴールを記録し、デポルティーボ・アラベスへのレンタル移籍中には脚の骨折も乗り越えながら、階段を駆け上がる助けとなった。その努力は先発の座、契約解除金5億ユーロが設定された2030年までの新契約、そして2026年ワールドカップ行きにつながった。同じ粘り強さは、かつてゴディンがクラブでラ・リーガ優勝とヨーロッパリーグ制覇2回を含む8つのタイトルを勝ち取る助けにもなった。
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マドリード・ダービーが真価を問う
アトレティコは今季ラ・リーガ開幕から6試合で勝ち点13を積み上げ、4位につけている。ジュリアーノとチームメートは次に、日曜日に本拠地で宿敵レアル・マドリーを迎えるという大きな試練に挑む。このダービーは、各国代表ウィークによる国内リーグ中断前最後の一戦となる。
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