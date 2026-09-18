この元センターバックは、スペインのラジオ番組『Radioestadio Noche』のインタビューで、ロッカールームの混沌とした当時を振り返った。23歳のFWの成長について語り、こう話している。「私たちはドレッシングルームでジュリアーノ・シメオネを泣かせていた。でも今では彼は男になった」

“エル・チョロ”の愛称で知られるシメオネ監督の三男が受けていた手荒い扱いを振り返り、さらにこう付け加えた。「ジュリアーノがドレッシングルームに入ってくると、ジエゴ・コスタがジャグジーに放り込み、氷風呂にも突っ込んでいた。まさに大混乱だった……」

ゴディンはさらにこう続けた。「彼は泣きながら出ていった。『パパ、パパ、みんなが僕を叩くんだ』とね。すると“エル・チョロ”は『でも、お前はそれが好きなんだろう』と言うんだ。そうすると彼はすぐにまた戻ってきた。彼はカミカゼだった」