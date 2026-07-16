アルゼンチンはアトランタの準決勝でイングランドを2-1で逆転し、2026年W杯決勝進出を決めた。試合後、メッシは自身への注目を避け、マラドーナに敬意を表した。

試合後、インテル・マイアミのFWメッシには、1986年W杯準々決勝でイングランドを破ったマラドーナが着用したユニフォームのレプリカが贈られた。