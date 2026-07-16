AFP
翻訳者：
「ディエゴは天国で喜んでいるはず」とメッシ。ワールドカップ決勝進出を決めたアルゼンチンの勝利を、マラドーナへの「贈り物」と語った。
劇的勝利後、メッシがマラドーナに敬意
アルゼンチンはアトランタの準決勝でイングランドを2－1で逆転し、2026年W杯決勝進出を決めた。試合後、メッシは自身への注目を避け、マラドーナに敬意を表した。
試合後、インテル・マイアミのFWメッシには、1986年W杯準々決勝でイングランドを破ったマラドーナが着用したユニフォームのレプリカが贈られた。
- (C)Getty Images
メッシ、マラドーナの遺産を振り返る
アルゼンチン代表にとって、この一戦の歴史的重みは並大抵ではなかった。1986年W杯でマラドーナの「神の手」と「世紀のゴール」がイングランドを沈めた記憶が重なるからだ。試合後、TyC Sportsの取材に応じたメッシは、マラドーナとの縁ゆえにこの試合が特別だったと語った。
「間違いなく、ディエゴは天国でこの瞬間を楽しんでいる。今日という日は彼にとって特別な日だったからだ。この喜びを彼に届け、天国でこの瞬間を体験してもらえた。彼にも存分に味わってほしい。これは彼への贈り物でもあるのだから」とメッシは語った。
ライバル関係での感情コントロール
メッシは、国歌の最初の音がスタジアムに響いた瞬間から緊張感が高まり、このライバル対決の新たな歴史が始まったと語った。インテル・マイアミのスターは、サッカーと感情を切り離すのが難しかったと認めた。
「国歌斉唱中、相手サポーターのざわめきが聞こえ、何か特別なことが起こった」とメッシは語った。「彼らは独特の歌い方で、私たちも感化された。サッカーの試合だと分かっていても、感情を抑えるのは難しい。私たちはそう感じ、その気持ちのままプレーした」
- Getty Images Sport
歴史をさらに掘り下げる最後のステップ
アルゼンチンはワールドカップ決勝でスペインと対戦し、メッシは2度目の世界王座を狙う。勝てば、輝かしいキャリアにまた一つ偉業が加わり、今回の大会を締めくくるにふさわしい結末となる。
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