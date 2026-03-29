セリエAの元選手で現監督のアレッサンドロ・ディアマンティは、モハメド・サラーのリヴァプール退団が発表された後、gianlucadimarzio.comの取材に応じた。2人は2014/15シーズン、サラーがチェルシーから加入した1月から、フィレンツェで同じロッカールームを共にした。 「キャリアのある時点で、異なる選択をするのは当然のことだ。長年にわたる活躍、ゴール、記録、そしてリヴァプール（レッズ）のために成し遂げたことを考えれば、それはごく自然な流れだと思う」
翻訳者：
ディアマンティ：「フィオレンティーナ時代、サラーはいつもカプチーノを手にしていた。いつかお漏らしするぞ、と彼に言っていたんだ」
当初の懸念
「僕はモモとずっと素晴らしい関係を築いてきた。というのも、僕は英語を話せたし、チェルシーから来た彼はイタリア語が話せなかったからだ。だから、ロッカールームの皆をつなぐ架け橋のような存在として、彼を親身になってサポートしたんだ。彼はプレミアリーグから来ていて、実力があることは分かっていたが、トレーニングの当初は少し疑っていた。というのも、すでに非常に速かったものの、今のようには技術的に圧倒的ではなかったからだ。 コンディションが整うと、彼は別格の存在であることを証明し、驚異的なスピードを見せつけた。ただ、ゴールはたくさん外していた。彼の方がチャンスを作るのが上手かったんだ」。
フィレンツェ風カプチーノ
「彼とプレーできて本当に楽しかった。僕は攻撃的ミッドフィルダーだから、スペースに彼を探していたんだ。彼はまるで小型バイクのように動き回っていたから、見つけるのは簡単だった。本当に素晴らしい奴で、心から最高の思い出として胸に刻んでいるよ。エピソード？彼はいつもカプチーノを手に持っていたから、僕はいつも彼をからかっていた。一体何杯飲んでいたのか分からないくらいだ。 練習前のロッカールームでもカプチーノ、練習後もカプチーノ。だからいつも『そのうちそのカップで失禁しちゃうぞ』って言ってたんだ。あの巨大なカップを片手に絶えず歩き回っている姿は面白かったよ。気さくで、とても好感の持てる男だし、間違いなく絶対的なチャンピオンだった。お互いに大きな尊敬の念を抱いていたんだ」。
未来
「彼がセリエAに戻ることはまずないと思う。私の見立てでは、イタリアには二度と戻らないだろう。海外でトップレベルでのプレーを続ける道を見つけるか、あるいはプレッシャーから解放され、穏やかにキャリアを終えるために、のんびりと人生を楽しむ道を選ぶはずだ。 次の行き先は？正直なところ、答えられないな。あくまで私の直感だけど。彼とはもう連絡を取っていないが、とても親しみを込めて覚えている。もし街で彼を見かけたら、間違いなく一緒に一杯やるだろうね」。