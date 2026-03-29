ディアマンティ：「フィオレンティーナ時代、サラーはいつもカプチーノを手にしていた。いつかお漏らしするぞ、と彼に言っていたんだ」

「彼とプレーできて本当に楽しかった。僕は攻撃的ミッドフィルダーだから、スペースに彼を探していたんだ。彼はまるで小型バイクのように動き回っていたから、見つけるのは簡単だった。本当に素晴らしい奴で、心から最高の思い出として胸に刻んでいるよ。エピソード？彼はいつもカプチーノを手に持っていたから、僕はいつも彼をからかっていた。一体何杯飲んでいたのか分からないくらいだ。 練習前のロッカールームでもカプチーノ、練習後もカプチーノ。だからいつも『そのうちそのカップで失禁しちゃうぞ』って言ってたんだ。あの巨大なカップを片手に絶えず歩き回っている姿は面白かったよ。気さくで、とても好感の持てる男だし、間違いなく絶対的なチャンピオンだった。お互いに大きな尊敬の念を抱いていたんだ」。