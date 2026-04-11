ディアスは如何にしてレアル・マドリードのベンチに反旗を翻したのか。

スペイン紙『アス』によると、ディアスは常に常識に逆らうことを信条としていた。 194日間で先発はわずか4試合だったが、ベンチにいる時間を活用して状況を好転させた。アルヴァロ・アルビロア監督も「彼はもっと出場する価値がある」と認め、彼はピッチでのパフォーマンスでその評価をさらに高めた。

キリアン・エムバペが復帰し、ディアスはチーム内での役割を再定義する必要に迫られた。モロッコ出身のスターは、プレイメーカーや「フェイクストライカー」として、またヴィニシウス・ジュニオールとの攻撃のパートナーとして活躍している。

バイエルン戦では「第12の選手」と呼ばれたが、昨日のジローナ戦では先発に復帰。運命に屈せず、再び自分の立場を切り開いた。