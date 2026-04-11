ディアスは如何にしてレアル・マドリードのベンチに反旗を翻したのか。

モロッコ代表のイブラヒム・ディアスは、レアル・マドリードで再び流れを変え、控えから主力に躍り出た。
彼は29日間で6試合連続先発し、戦力として価値があることを示そうと前向きな反骨精神を見せている。
モロッコ代表のイブラヒム・ディアスは、レアル・マドリードで再び流れを変え、控えから主力に躍り出た。
彼は29日間で6試合連続先発し、戦力として価値があることを示そうと前向きな反骨精神を見せている。
スペイン紙『アス』によると、ディアスは常に常識に逆らうことを信条としていた。 194日間で先発はわずか4試合だったが、ベンチにいる時間を活用して状況を好転させた。アルヴァロ・アルビロア監督も「彼はもっと出場する価値がある」と認め、彼はピッチでのパフォーマンスでその評価をさらに高めた。
キリアン・エムバペが復帰し、ディアスはチーム内での役割を再定義する必要に迫られた。モロッコ出身のスターは、プレイメーカーや「フェイクストライカー」として、またヴィニシウス・ジュニオールとの攻撃のパートナーとして活躍している。
バイエルン戦では「第12の選手」と呼ばれたが、昨日のジローナ戦では先発に復帰。運命に屈せず、再び自分の立場を切り開いた。
このモロッコ人スターは、攻撃の起点としてもウイングとしても活躍できる、単一のポジションに縛られない万能選手であることを証明した。それはジローナ戦で顕著だった。 左サイドに上がりながら中央のスペースへ自由自在に動き、監督の「リスクを冒し、ミスだけを恐れるな」という指示を体現。広い視野を生かし、バルベルデのゴールをお膳立てした。
この試合でレアル・マドリードでのリーグ100試合目を迎えたディアスは、バルベルデの強烈なシュートをお膳立て。今季7つ目、リーグ通算14つ目のアシストを記録した。 アシストが伸びなかったのは、ディアスが送った裏パスを受けたムバッペのシュートが枠を外れたため。ゴール前を無人のまま通過した一撃だった。
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統計によると、このモロッコ人スターはチームメイトのために7つの決定的なチャンスを作り、それぞれ3つを作ったバルベルデやヴィニシウスを上回った。 クロス6本、最終ラインでのパス成功22本（2位）、ドリブル突破、ファウル誘発4回。
守備では2回のボール奪取と7回の1対1勝利を記録。攻守でバランスが取れたプレーでチームが低調な中、存在感を示した。 ミュンヘン戦を前に、先発でも途中出場でも反骨心を忘れないと強く示した。