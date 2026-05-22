ジェームズは2017年から2019年まで、レアル・マドリードからレンタル移籍でミュンヘンでプレーした。 「1年目はスペイン語を話せるカルロ（アンチェロッティ）とユップ（ハインケス）のおかげで幸運だった」と現在34歳のコロンビア人選手は語る。アンチェロッティは2017年9月、PSGに0-3で敗れた後に解任され、シーズン終了まで暫定監督を務めたハインケスがチームをリーグ優勝に導いた。
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「ツール・ド・フランスに向けてトレーニングか？」元バイエルン・ミュンヘン選手がニコ・コヴァチを批判
2018年夏、ニコ・コヴァチが監督に就任した。ジェームズは「どの監督にもお気に入りの選手はいるが、僕は彼の目に止まらなかった」と振り返る。二人は言語の壁にもぶつかった。ジェームズはドイツ語を学ぶ気を見せず、「ドイツ語の授業は退屈で眠かった」と語った。
さらに、彼はコヴァチの練習方法にも疑問を感じていた。「練習のたびに30分も自転車を漕がされた。それで『ツール・ド・フランスを走るのか？俺はサッカー選手だ』と伝えた」
アンチェロッティ、ハインケス体制下ではほぼレギュラーで2645分出場し8ゴール14アシストを記録した。だがコヴァチ2年目のシーズンには1654分に減った（2度の長期離脱あり）。最終的には7ゴール6アシストだった。
- AFP
ジェームズは「ワンダーボーゲル」となり、今もコロンビア代表としてプレーしている。
2019年夏、1300万ユーロの2年レンタル契約が満了し、延長はなかった。ハメスはレアルに1シーズン復帰したが、かつての絶好調を取り戻せなかった。2014年W杯でコロンビア代表として活躍した後、レアルはASモナコから7500万ユーロで彼を獲得していた。
バイエルンで2冠を達成したコヴァチも、同年11月に成績不振で解任され、後にドルトムントを率いた。
2020年にレアルを退団して以降は流浪の身となり、エバートン、アル・ライヤン、オリンピアコス、サンパウロ、ラージョ、クラブ・レオンを経て、2月にMLSのミネソタ・ユナイテッドへ移籍した。
なお、コロンビア代表では依然として不可欠な存在で、W杯グループステージではポルトガル、ウズベキスタン、コンゴ民主共和国と対戦する。Netflixのドキュメンタリーは木曜に公開された。