2018年夏、ニコ・コヴァチが監督に就任した。ジェームズは「どの監督にもお気に入りの選手はいるが、僕は彼の目に止まらなかった」と振り返る。二人は言語の壁にもぶつかった。ジェームズはドイツ語を学ぶ気を見せず、「ドイツ語の授業は退屈で眠かった」と語った。

さらに、彼はコヴァチの練習方法にも疑問を感じていた。「練習のたびに30分も自転車を漕がされた。それで『ツール・ド・フランスを走るのか？俺はサッカー選手だ』と伝えた」

アンチェロッティ、ハインケス体制下ではほぼレギュラーで2645分出場し8ゴール14アシストを記録した。だがコヴァチ2年目のシーズンには1654分に減った（2度の長期離脱あり）。最終的には7ゴール6アシストだった。