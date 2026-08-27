AFP
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ツィルクゼーはマンチェスター・ユナイテッド退団へ？ フィオレンティーナがレンタル移籍を巡る交渉を前進させる
フィオレンティーナがジルクゼー獲得レースをリード
ジルクゼーはオールド・トラッフォード退団に近づいており、現在はフィオレンティーナが25歳の主な移籍先として浮上している。セリエAの同クラブは、かつてボローニャでプレーしたこの選手を、以前大きな成功を収めたリーグへ復帰させる1シーズンのレンタル移籍に向け、ユナイテッド幹部との交渉を前進させている。
今夏のイタリアではジルクゼーへの関心が広がっていたが、フィオレンティーナがライバルに先んじた。これまで獲得に最も積極的なクラブとみられていたのはユベントスで、今季初めてチャンピオンズリーグに臨む準備を進めるコモも問い合わせを行っていた。
- Getty Images Sport
成立の可能性がある契約条件
両クラブ間の現在の交渉条件は、高額なローン料を含み、シーズン終了時に同選手を完全移籍で買い取るオプションが付随するローン契約が中心となっている。マンチェスター・ユナイテッドはこの移籍を承認する構えだが、『The Athletic』によれば、ユナイテッドが獲得時に3650万ポンドを支払っていることを踏まえれば、受け入れるには財政面のパッケージ全体に十分な合理性が必要だという。
ジルクゼーが退団した場合に備え、ユナイテッドはすでに代替案の検討を始めており、マイケル・キャリックが攻撃の最前線で選択肢不足に陥らないようにしている。クラブはセンターフォワードの後任候補を積極的に調査しているが、こうした問い合わせは完全移籍ではなく、主にローンで獲得可能な選手に焦点が当てられている。このアプローチは、長期的なストライカー補強の必要性を見極める間、ユナイテッドが短期的な穴埋めを優先していることを示している。
オールド・トラフォードでの苦戦
ジルクゼーのマンチェスターでの時間は、決定力不足によって特徴づけられてきた。2024年にクラブへ加入し、イングランド行きの移籍を勝ち取った当時の好調ぶりとは対照的だ。加入後、全公式戦75試合でわずか9得点にとどまっている。特に前季はFWにとって厳しいシーズンとなり、26試合に出場しながらゴールはわずか2つだった。
プレミアリーグでの結果と、それ以前のセリエAでのプレーぶりとの対比は際立っている。ボローニャ時代のジルクゼーは、ヨーロッパでも最も刺激的な若手アタッカーの1人であり、オールド・トラッフォードへの移籍直前のシーズンには、セリエA34試合で11ゴールを記録していた。
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フィオレンティーナにとって喫緊の得点力不足
低調な時期を経て、フィオレンティーナには戦力強化が求められている。ヴィオラは昨季のセリエAを不本意な15位で終え、2026-27シーズンも開幕戦でローマに敗れて厳しいスタートとなった。
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