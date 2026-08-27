ジルクゼーはオールド・トラッフォード退団に近づいており、現在はフィオレンティーナが25歳の主な移籍先として浮上している。セリエAの同クラブは、かつてボローニャでプレーしたこの選手を、以前大きな成功を収めたリーグへ復帰させる1シーズンのレンタル移籍に向け、ユナイテッド幹部との交渉を前進させている。

今夏のイタリアではジルクゼーへの関心が広がっていたが、フィオレンティーナがライバルに先んじた。これまで獲得に最も積極的なクラブとみられていたのはユベントスで、今季初めてチャンピオンズリーグに臨む準備を進めるコモも問い合わせを行っていた。