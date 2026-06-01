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チームGB×スリー・ライオンズ。オリンピックの知見が、北米の酷暑でワールドカップ制覇を狙うイングランド代表を支える。
オリンピック成功の青写真
北米の過酷な湿度に備え、イングランドサッカー協会は英国スポーツ界の専門家らに助言を求めた。トゥヘル監督は、気温が30度後半に達すると予想される中、スタッフらが世界中の専門家の協力を得て選手たちの準備を進めていると明かした。
スカイ・スポーツ・ニュースの取材に、トゥヘル監督は「選手それぞれの暑さへの反応は把握しており、冷却対策も用意している。チームGBや世界中の専門家に助言してもらい、適応のための解決策を考えた。キャンプ前の暑熱順化期間や屋外トレーニングの理想的な時間、過度な負荷を避ける方法も正確に把握している」と説明した。
昨年6月にはバルセロナで遠征し、熱環境室で選手をモニタリングし、生体計測タブレットで回復速度を追跡した。
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スリー・ライオンズに言い訳は通用しない
北米の気候やメキシコの標高は大きな障害だが、トゥヘル監督はチームに「被害者意識」を持たせたくない。英国代表は空調の効いたスタジアムでクロアチアと初戦を戦い、グループステージ後半の過酷な環境に備える。
「環境は最大の敵ではない。だが長いシーズン後に選手たちがベストコンディションを保つのは難しい」とトゥヘル監督は認めた。「W杯には多くの課題がある。暑さもその一つだが、私たちは準備してきた。これは障害の一つで、乗り越えるべきだ。言い訳はしない」
マイアミ行きのフライトを前に、自信を深める
選手選考では厳しい判断が求められたが、トゥヘル監督はマイアミへ旅立つメンバーが優勝にふさわしいと断言した。最近の練習で示された高いクオリティから、イングランド代表が2つ目の星をユニフォームに刻む本命だと確信していると強調した。
彼はチームの一体感についてこう語る。「試合感覚を取り戻し、フロリダで再集結するための練習やミーティングを通じて、高い質を感じた。その瞬間、遠くまで進める確信と高揚感が生まれた。 飛行機に乗り、振り返ってチームが背後にいるのを見ると、フロリダで監督として仕事をするのが待ちきれない」と語った。
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有名選手の欠場への対応
元チェルシー監督にとって、チーム内の調和は最優先事項だった。たとえ残留した選手たちに心痛む電話をかけなければならなくても、その姿勢は変わらなかった。トゥヘル監督は名声よりチームワークを重視し、フィル・フォーデンやコール・パーマーといった定評ある選手を外した。
選考から漏れた選手たちの反応に心を動かされた監督は、彼らのプロ意識を称えた。「招集されなかった選手たちからも、美しく感動的な反応があり、彼らは私たちに幸運を祈ってくれていました」と彼は明かした。「彼らの反応は、私たちが正しい道を歩んでいることを示しており、そのことが私個人としても、チームの一員であることに大きな喜びを感じさせてくれます」