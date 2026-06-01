チームGB×スリー・ライオンズ。オリンピックの知見が、北米の酷暑でワールドカップ制覇を狙うイングランド代表を支える。

元チェルシー監督にとって、チーム内の調和は最優先事項だった。たとえ残留した選手たちに心痛む電話をかけなければならなくても、その姿勢は変わらなかった。トゥヘル監督は名声よりチームワークを重視し、フィル・フォーデンやコール・パーマーといった定評ある選手を外した。

選考から漏れた選手たちの反応に心を動かされた監督は、彼らのプロ意識を称えた。「招集されなかった選手たちからも、美しく感動的な反応があり、彼らは私たちに幸運を祈ってくれていました」と彼は明かした。「彼らの反応は、私たちが正しい道を歩んでいることを示しており、そのことが私個人としても、チームの一員であることに大きな喜びを感じさせてくれます」







