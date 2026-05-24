レアル・マドリードのスーパースターの欠場について、スペインのスポーツ紙『マルカ』は無礼だと批判した。
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「チーム崩壊の兆候」：ダニ・カルバハルの退団時に見せた振る舞いに対し、ヴィニシウス・ジュニオールが厳しい批判を受けている。
同紙は、このブラジル人選手の行動を「チーム内に蔓延する不和の兆候だ」と指摘。カルバハルが「レアル」のユニフォームで現役生活に別れを告げる間も、ヴィニシウスはすでにビーチ休暇を探していたという。
さらに同紙は、ヴィニシウスがすでに早期休暇に入り、W杯前のコンディション調整を最優先していると皮肉った。彼はカルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表に選ばれている。
カルバハルとアラバの引退を飾る、タイトルなきシーズン
カルバハルは土曜、4－2で勝ったビルバオ戦を最後にレアルを退団。ピッチで別れの挨拶をし、感極まった。13年間で公式戦451試合に出場し、27タイトルを獲得した。
アラバも今夏で契約満了となる。2021年にバイエルンから加入し、CL2回を含む複数タイトルを獲得した。
しかし今季は両者ともタイトルを獲得できなかった。リーグではバルセロナに敗れ、国王杯は2部アルバセテに早期敗退。CL準々決勝でバイエルンに、スーパーカップでもバルセロナに屈した。 『マルカ』紙は「伝統を重んじる『古きマドリード』はファンの拍手に包まれた。だが、今季を台無しにした『マドリード』は依然として自己中心的な姿勢から抜け出せていない」と手厳しい総括を行った。
ヴィニシウス・ジュニア：2025/26シーズンの成績
ゲーム 53 ゴール 22 アシスト 14