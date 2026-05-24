カルバハルは土曜、4－2で勝ったビルバオ戦を最後にレアルを退団。ピッチで別れの挨拶をし、感極まった。13年間で公式戦451試合に出場し、27タイトルを獲得した。

アラバも今夏で契約満了となる。2021年にバイエルンから加入し、CL2回を含む複数タイトルを獲得した。

しかし今季は両者ともタイトルを獲得できなかった。リーグではバルセロナに敗れ、国王杯は2部アルバセテに早期敗退。CL準々決勝でバイエルンに、スーパーカップでもバルセロナに屈した。 『マルカ』紙は「伝統を重んじる『古きマドリード』はファンの拍手に包まれた。だが、今季を台無しにした『マドリード』は依然として自己中心的な姿勢から抜け出せていない」と手厳しい総括を行った。