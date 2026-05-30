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「チーム内で高く評価されている」――ニコラス・ジャクソンはバイエルンへのレンタル移籍からチェルシーに復帰し、シャビ・アロンソ監督に実力を示す機会を得る。
チェルシーはアロンソ監督の下でジャクソンを評価する。
チェルシーは、バイエルンへの1年レンタルから復帰したジャクソン をトップチームに再招集する。新監督アロンソがまず選手を評価し、将来を決める。ジャクソンは2025-26シーズンをドイツで過ごし、アロンソ体制下のチェルシーに合流する。
『デイリー・メール』によると、24歳のジャクソンは依然としてクラブ内で高く評価されており、プレミアリーグや海外クラブから問い合わせがあるものの、7月1日にアロンソが正式就任した後、彼に実力を示す機会を与える方針だ。
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チェルシーが同ストライカーの去就を検討している
ジャクソンのバイエルン移籍の背景には、元チェルシー監督エンツォ・マレスカの信頼を失ったことがあると報じられている。マレスカが退任したことで、彼の復帰の可能性は大きく変わった。チェルシーの首脳陣はジャクソンの将来について柔軟な姿勢を示しており、アロンソ監督に直接評価してほしいと考えている。同時に、移籍市場で適切なオファーがあれば検討する用意もある。
出場枠を巡る争いが、ジャクソンの将来を左右する。
ジャクソンはチェルシーの前線では激しい競争に直面している。ジョアン・ペドロ、リアム・デラップ、エマニュエル・エメガも候補に名を連ね、新シーズンに向けてポジション争いは激化している。
来季は欧州カップ戦がなく試合数が減るため、出場機会を確保するのはさらに難しくなる。アロンソ監督は不満を抑えるため、メンバーを絞る決断を迫られるかもしれない。
だが、ジャクソンはワイドなポジションもこなせるため、戦術の幅を広げ、立場を守りやすい。
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チェルシー復帰前にワールドカップ出場
ジャクソンはまず、6月11日開幕のワールドカップでセネガル代表としての任務に集中する。そのためアロンソ監督は当初、遠隔で見守り、プレシーズンになって初めて直接指導する。 ロンドンに戻ったジャクソンは、2026-27シーズンのチェルシー戦力として定着するチャンスを得る。残留か移籍かを判断する上で、プレシーズンのパフォーマンスが決め手となる。