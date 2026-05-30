「チーム内で高く評価されている」――ニコラス・ジャクソンはバイエルンへのレンタル移籍からチェルシーに復帰し、シャビ・アロンソ監督に実力を示す機会を得る。

ジャクソンはチェルシーの前線では激しい競争に直面している。ジョアン・ペドロ、リアム・デラップ、エマニュエル・エメガも候補に名を連ね、新シーズンに向けてポジション争いは激化している。

来季は欧州カップ戦がなく試合数が減るため、出場機会を確保するのはさらに難しくなる。アロンソ監督は不満を抑えるため、メンバーを絞る決断を迫られるかもしれない。

だが、ジャクソンはワイドなポジションもこなせるため、戦術の幅を広げ、立場を守りやすい。