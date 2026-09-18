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「チームメートに感謝する」。ニック・ヴォルテマーデ、ユヴェントスがNECナイメヘンを粉砕する中でニコ・ゴンサレスのPKでのジェスチャーを称賛
ゴンサレスの無私のプレーでヴォルテマーデが初得点を記録
ヴォルテマーデが、クラブでの初ゴールの重要性について語り、自身に初得点のチャンスを譲ったゴンサレスの利他的な振る舞いに感謝を示した。24歳のドイツ人FWは、PKが与えられた場面でゴンサレスからボールを託され、これを成功させて3-0とした。ニューカッスル・ユナイテッドの元選手にとって、これは重要な瞬間だった。トリノでの最初の数試合を受け、イタリアメディアから厳しい視線を向けられていたためだ。
このストライカーは、その機会を与えてくれた前線のパートナーをすぐに称賛した。「正直、どれだけ良いプレーをしても、ストライカーにとって得点は常に最も重要なことだ。これは自分がなじみ、自信を得る助けになる。本当にうれしいし、PKを譲ってくれたチームメートに感謝している」と、ヴォルテマーデは『Sky Sports Italia』に語った。
- AFP
チームの落ち着きとホームでの勢いを称賛
ヴォルテマーデは、チーム全体のパフォーマンスと最終結果の両方に大きな満足感を示した。このレベルでは簡単な試合などないと認めつつ、手ごわい相手に対するチームの粘り強さと遂行力を称賛。勢いを築くうえでホームでの結果がいかに重要かを強調し、忍耐と冷静さによって厳しい試練をうまく乗り越えたと述べた。
「満足している。特に結果にね。ホームで勝つのはいつだってポジティブだし、簡単な試合はひとつもない。僕たちはかなり良いプレーができたと思う。厳しい試合になることは分かっていた。もちろん、先制点を決められてうれしい。全体として、あらゆる面で良い夜だった」と強調した。
トリノでの人生についての振り返り
このゴールは、ウォルテマーデにとって絶好のタイミングで生まれた。新たな国への移住と、大きく異なるリーグへの適応という課題に今なお向き合っている最中だからだ。このストライカーは、トリノで恒久的に住むアパートを探している間、いまだにホテル暮らしであることを認めており、そうした状況を踏まえれば、ピッチ上での適応ぶりはなおさら印象的だ。
「もちろん、僕にとってはすべてがとても新しい。新しい国に来て、新しい言語にも向き合っている。まだアパートを見つけないといけないし、今のところはホテルにいる。毎週何か新しいことを学んでいる。自分のプレーの内容にはまだ満足していない。改善を続けていきたいし、その上でチームを助けることを考えている」とウォルテマーデは述べた。
- Getty Images Sport
代表招集
一部メディアから早い段階で批判を受けていたにもかかわらず、そのポテンシャルはドイツ代表にも見過ごされなかった。最近では、新指揮官ユルゲン・クロップによってDFBの招集メンバーに選ばれている。ヴォルテマーデは、はるかに良い気分で代表キャンプに向かうことになりそうだ。
「うれしい。代表でプレーするのはいつだって素晴らしいことだし、強い選手が本当にたくさんいる。特に新しい選手たちに会うのが楽しみだ。でもまずは日曜日に試合があって、その後にドイツ代表のことを考える」と、ヴォルテマーデは締めくくった。
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