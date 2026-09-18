ヴォルテマーデは、チーム全体のパフォーマンスと最終結果の両方に大きな満足感を示した。このレベルでは簡単な試合などないと認めつつ、手ごわい相手に対するチームの粘り強さと遂行力を称賛。勢いを築くうえでホームでの結果がいかに重要かを強調し、忍耐と冷静さによって厳しい試練をうまく乗り越えたと述べた。

「満足している。特に結果にね。ホームで勝つのはいつだってポジティブだし、簡単な試合はひとつもない。僕たちはかなり良いプレーができたと思う。厳しい試合になることは分かっていた。もちろん、先制点を決められてうれしい。全体として、あらゆる面で良い夜だった」と強調した。