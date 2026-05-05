レアル・マドリードで騒動が起きた。中心にいるのはアントニオ・リュディガーだ。
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チームメイトを殴った？レアル・マドリードのアントニオ・リュディガーを巡る騒動――チームへの謝罪
オンダ・セロのジャーナリスト、ミゲル・ラティゴ・セラーノ氏によると、ドイツ代表選手がDFアルバロ・カレラスを激しく叱責し、平手打ちしたという。しかしSPOXが選手関係者に確認したところ、暴力行為はなかった。口論はあったが、2月の出来事だ。 また、発生時期は4月ではなく2月だったという。
『The Athletic』も、リュディガーが名前の明かされていないチームメイトと激しい口論になったと報道。発端は33歳のリュディガーで、後に謝罪し、チームメンバーと家族を食事に招待したという。
しかし、これが今シーズン初の騒動ではない。CLバイエルン戦ではヨシップ・スタニシッチがピッチ上の振る舞いを批判した。 さらに数週間前、ヘタフェのディエゴ・リコも「限界を超えた」残忍で危険なタックルを受けたと批判し、「彼は俺の顔を殴りたがっていた」と語った。
これらの騒動は、2026年W杯を控え、ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるドイツ代表でもリュディガーが監視されている時期と重なっている。
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ナゲルスマン監督の下で、リュディガーはすでに試練の時期を迎えている：「限界に達した」
昨季のFCバルセロナとのカップ戦決勝（延長2-3で敗北）で、リュディガーが審判を侮辱しテープロールを投げつけた。この行為を受け、ナゲルスマン監督とドイツサッカー連盟（DFB）スポーツディレクターのルディ・フェラーが厳重に警告した。
ナゲルスマンは「限界だ。これ以上は許されない。そうでなければ、もっと深刻な結果になる」と語った。フェラーも「代表選手として、このような行為は許されない」と強調した。「トニは素晴らしい選手だが、代表なら振る舞いにも品格が求められる。自分への敬意を求めるなら、他者にも同じ敬意を示すべきだ」
その後、リュディガーは反省と悔恨の念を示した。 3月、FAZ紙にこう語った。「今回の議論で、自分の責任を再認識した。その責任を、ある瞬間には果たせなかった。真剣で客観的な批判は真摯に受け止めている。度を越えた場面があったことは分かっている。チームの混乱要因になりたくない。安定と安心感を与えたい」
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レアル・マドリードは「火薬庫」の上にいる：アルベロアとムバッペの確執か？
しかし現在、レアル・マドリードではリュディガーだけでなく、正反対の事態も起こっていると報じられている。ムンド・デポルティーボ紙は「レアルのロッカールームは火薬庫だ」と伝え、リュディガーの件は不明ながら、退任するアルヴァロ・アルベロア監督とダニ・セバジョスの口論にも言及した。
英『ザ・アスレティック』は、キリアン・エムバペがスタッフと口論になり侮辱したと伝えた。仏『レキップ』も、彼の振る舞いや特権に不満を抱く選手が増えていると報じた。
連日報道される混乱の背景には、タイトルlessで終わる惨憺たるシーズンがある。選手たちの神経は擦り減り、今週末のエル・クラシコではバルセロナが引き分け以上で優勝を決める可能性もある。残り4節で11ポイント差をつけられ、屈辱的な幕切れが迫っている。
この事態は大きな影響をもたらすだろう。数週間前から、トニ・クロースの役員としての復帰が噂されている。また、フロレンティーノ・ペレス会長はジョゼ・モウリーニョの監督就任を希望していると『The Athletic』が伝えている。