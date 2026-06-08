ポルトガル代表のマルティネス監督は、即座にエース選手を擁護し、この出来事を規律違反ではなくチームスピリットの表れだとした。親善試合としては激しい展開となったこの試合は、米・メキシコ・カナダ遠征を控えるチームにとって貴重な教訓となった。

「サッカーは情熱と感情のスポーツだ。レアオの行動はチームメイトを守るものであり、チームスピリットを示した。ただし挑発に乗ってはならない。南米のチーム相手にはこうした場面が多く、良い経験になった」とスペイン人監督は試合後に語った。 コロンビア戦でも起こり得ることで、そこから学ぶべきだ。チームメイトを助けたい気持ちは評価するが、サッカーではボールで語り、挑発に乗らないことを学ばなければならない」

発端はジョアン・カンセロとフェリペ・ファウンデスの競り合い。レアオはチリ代表DFイバン・ロマンの顔を平手打ちした。マルティネスは映像を確認すれば暴力行為ではなかったことが分かり、手も肩の高さを超えていなかったと強調した。