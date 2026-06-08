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「チームメイトを守りたかった」 相手選手を殴り退場したラファエル・レアオが反論。ロベルト・マルティネス監督はポルトガル代表のスターを擁護。
レアオが「身を守るための」反応を説明する
ポルトガル代表のレアオは、エスタディオ・ナシオナルでのチリとの親善試合でレッドカードを受けた。彼はSNSで「チームメイトを守ろうとしただけで、悪意はなかった」と説明した。
試合後、インスタグラムに投稿し、「最初のテストマッチを終えた。退場については、チームメイトを守りたかっただけで、相手を傷つける意図はなかった」と説明。さらに「ジャモールに来てくれたすべてのポルトガル人の皆さん、ありがとう。信じられないほどの雰囲気だった。これからも一緒に頑張ろう」とファンにメッセージを送った。
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マルティネス、スター選手の情熱を擁護
ポルトガル代表のマルティネス監督は、即座にエース選手を擁護し、この出来事を規律違反ではなくチームスピリットの表れだとした。親善試合としては激しい展開となったこの試合は、米・メキシコ・カナダ遠征を控えるチームにとって貴重な教訓となった。
「サッカーは情熱と感情のスポーツだ。レアオの行動はチームメイトを守るものであり、チームスピリットを示した。ただし挑発に乗ってはならない。南米のチーム相手にはこうした場面が多く、良い経験になった」とスペイン人監督は試合後に語った。 コロンビア戦でも起こり得ることで、そこから学ぶべきだ。チームメイトを助けたい気持ちは評価するが、サッカーではボールで語り、挑発に乗らないことを学ばなければならない」
発端はジョアン・カンセロとフェリペ・ファウンデスの競り合い。レアオはチリ代表DFイバン・ロマンの顔を平手打ちした。マルティネスは映像を確認すれば暴力行為ではなかったことが分かり、手も肩の高さを超えていなかったと強調した。
ワールドカップ出場停止処分への懸念が残る
監督は引き続き支持しているが、レッドカードの技術的側面が重大な結果を招く恐れがある。退場が「暴力行為」によるため、FIFA懲戒委員会が通常は親善試合でのみ科される出場停止を、ワールドカップ本大会まで延長する懸念がある。もし通常の処分なら、レアオは水曜日のナイジェリア戦のみ欠場するだろう。
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クラブレベルでは不透明な夏
ジャモールでの騒動は、ミランでのレアオの将来が注目される中で起きた。長期にわたるセリエAでのプレー後、彼は移籍を示唆。プレミアリーグが夢の舞台と報じられている。代表での近況は、獲得を狙う欧州クラブが注視するだろう。
彼は戦術的制約の少ないイングランドのサッカーの方が才能を発揮しやすいと語っている。ミランは高額な移籍金を求める見込みで、迫るワールドカップは彼が最高舞台でも力を発揮できるかを示す絶好の機会となる。