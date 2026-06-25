「チームを応援しろよ、まったく！」――リオ・ファーディナンドは、ワールドカップのイングランド対ガーナ戦の拙い引き分けに批判が集まったことに怒りを示した。

スカイ・スポーツのカヴェ・ソルヘコル氏らジャーナリストは、人気選手の不在がイングランドの敗因だと批判した。議論の焦点は代表から外れたコール・パーマー、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、モーガン・ギブス＝ホワイトの3選手に集中している。ソルヘコル氏は、この試合で単調だった攻撃に彼らが創造性を加えていたはずだと主張した。

ファンもガーナ戦の前線に「魔法」が欠けたとしてコール・パーマーの起用を要求。こうした声が高まる中、メディアは試合中にタッチラインで激しく反応したトゥヘル監督の姿を紹介したが、本人は自身の判断を曲げていない。