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「チームを応援しろよ、まったく！」――リオ・ファーディナンドは、ワールドカップのイングランド対ガーナ戦の拙い引き分けに批判が集まったことに怒りを示した。
スター選手の不在が代表選考を巡る議論を呼んでいる
スカイ・スポーツのカヴェ・ソルヘコル氏らジャーナリストは、人気選手の不在がイングランドの敗因だと批判した。議論の焦点は代表から外れたコール・パーマー、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、モーガン・ギブス＝ホワイトの3選手に集中している。ソルヘコル氏は、この試合で単調だった攻撃に彼らが創造性を加えていたはずだと主張した。
ファンもガーナ戦の前線に「魔法」が欠けたとしてコール・パーマーの起用を要求。こうした声が高まる中、メディアは試合中にタッチラインで激しく反応したトゥヘル監督の姿を紹介したが、本人は自身の判断を曲げていない。
「天才」との声に、フェルディナンドは冷静さを呼びかけた。
フェルディナンドはSNSに投稿し、論調の変化への怒りを示した。自身のXアカウントで、この元センターバックは、クロアチア戦後に天才と呼ばれたトゥヘル監督が、ガーナ戦後は選手選択を誤ったと批判されていると指摘した。
この0-0の引き分けは、イングランドがクロアチアに4-2で勝利した直後のこと。その勝利で大会前の懐疑論者は一時的に沈黙した。
しかしガーナの堅守を崩せず再び批判が噴出すると、フェルディナンドは「勝ち点4だ。落ち着いてチームと監督を支えてくれ！」とファンに訴えた。
マイケル・オーウェンが選手目線で語る
フェルディナンドだけでなく、元「スリー・ライオンズ」の他のスターたちも世間に対して冷静になるよう呼びかけている。マイケル・オーウェンは『デイリー・メール』への寄稿で、合宿中の選手たちはセンセーショナルな見出しよりずっと前向きだと強調した。彼はまた、現在代表チームは2試合で4ポイントを獲得しており、大会前なら好スタートとされていたはずだと指摘した。
「イングランド対ガーナのスコアレスドローにはもう少し冷静になるべきだ。私も経験したが、大会序盤の1試合で状況は変わらない」と語った。「水曜日に目覚めると否定的な意見が溢れていたが、客観視が必要だ。
「素晴らしい内容だったか？ いいえ。失望したか？ もちろんだ。だが一部の反応は、イングランドの挑戦が一夜で終わったかのように聞こえる。3度のW杯を経験した私が言う。大会はそんな風に進まない」
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ノックアウトステージ進出が目前に迫っている
イングランドは現在グループL首位で、勝ち点4を挙げているため、3位以内に入れば決勝トーナメント進出が可能だ。土曜の最終戦でパナマに勝てば、グループ優勝も濃厚だ。 一方、ガーナ対クロアチアは決勝トーナメント進出を懸けた一戦となる。